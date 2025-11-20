Porche Cayenne Electric: Πιάνει 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα

Τώρα, μια νέα εποχή ξεκινά με το πλήρως ηλεκτρικό Cayenne. Με περίπου το 36% των σπορ αυτοκινήτων της που πωλούνται παγκοσμίως να είναι ηλεκτρικά, η Porsche είναι ένας από τους ταχύτερα μεταβαλλόμενους κατασκευαστές αυτοκινήτων το 2025. Το Cayenne Electric είναι το επόμενο ορόσημο σε αυτή την επιτυχημένη ιστορία και συμπληρώνει την υπάρχουσα προσφορά μοντέλων Cayenne με κινητήρες εσωτερικής καύσης και plug-in υβριδικών στο πνεύμα μιας εντελώς ευέλικτης επιλογής κινητήρων Porsche.

Στον τομέα της ψηφιοποίησης, η Cayenne Electric ανεβάζει την εμπειρία οδήγησης σε ένα νέο επίπεδο. Στην καρδιά της νέας φιλοσοφίας «Porsche Driver Experience» βρίσκεται η οθόνη «Flow Display» – μια κομψή καμπυλωτή οθόνη OLED που ενσωματώνεται άψογα στην κεντρική κονσόλα και επιτρέπει τον σαφή διαχωρισμό μεταξύ της οθόνης και των περιοχών ελέγχου.

Συμπληρώνεται από έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με τεχνολογία OLED 14,25 ιντσών και προαιρετική οθόνη συνοδηγού 14,9 ιντσών. Συνδυαστικά, το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη οθόνη προβολής που έχει υπάρξει ποτέ σε μια Porsche. Για πρώτη φορά στο Cayenne, διατίθεται επίσης ένα σύστημα Head-up Display (HUD) με τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR), το οποίο προβάλλει οπτικά μια επιφάνεια οθόνης 87 ιντσών σε απόσταση 10 μέτρων μπροστά από το όχημα.

Η απόδοση ενός σούπερ σπορ αυτοκινήτου και τα επίπεδα ανάκτησης ενέργειας της Formula E

Η πλήρως ηλεκτρική οικογένεια Cayenne αποτελείται αρχικά από δύο μοντέλα: το Cayenne Electric και το Cayenne Turbo Electric – και τα δύο με τετρακίνηση και ως εκ τούτου εξοπλισμένα με το ηλεκτρονικό σύστημα Porsche Traction Management (ePTM). Το Cayenne Turbo επιταχύνει από 0-100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα, από 0-200 km/h σε 7,4 δευτερόλεπτα και φτάνει την τελική ταχύτητα των 260 km/h.

Αυτή η ισχυρή ηλεκτρονική απόδοση καθίσταται δυνατή από ένα πρόσφατα ανεπτυγμένο σύστημα οδήγησης που αναπτύσσει έως και 850 kW (1.156 PS) και έως 1.500 Nm ροπής όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ελέγχου εκκίνησης «Launch Control». Το εισαγωγικό μοντέλο Cayenne έχει 300 kW (408 PS) σε κανονική λειτουργία και 325 kW (442 PS) και 835 Nm ροπής με λειτουργία ελέγχου εκκίνησης «Launch Control». Επιταχύνει από 0-100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα, φτάνοντας στην τελική ταχύτητα των 230 km/h.

Το Cayenne Electric προσφέρει επίσης κορυφαίες τιμές ανάκτησης ενέργειας, επιτυγχάνοντας επίπεδα Formula E με ισχύ ανάκτησης έως και 600 kW. Στην καθημερινή ζωή, περίπου το 97% όλων των λειτουργιών πέδησης μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες. Τα μηχανικά φρένα σπάνια χρειάζεται να παρέμβουν. Στο Cayenne Turbo, το σύστημα πέδησης «Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB)» είναι επίσης διαθέσιμο για αυτήν την περίπτωση, ως προαιρετικός εξοπλισμός.

Το Cayenne Electric οφείλει μεγάλο μέρος της ευελιξίας του στο σασί του. Η προσαρμοζόμενη αερανάρτηση με το σύστημα «Porsche Active Suspension Management (PASM)» είναι μέρος του βασικού εξοπλισμού και στα δύο μοντέλα. Το Turbo διαθέτει επίσης τη λειτουργεία περιορισμένης ολίσθησης του πίσω διαφορικού «Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus)».

Και τα δύο μοντέλα μπορούν να εξοπλιστούν με σύστημα διεύθυνσης πίσω άξονα, το οποίο κινεί τους πίσω τροχούς έως και πέντε μοίρες. Επιπλέον, το σύστημα ανάρτησης «Porsche Active Ride» είναι για πρώτη φορά διαθέσιμο στο εμβληματικό μοντέλο. Το ενεργό σύστημα ανάρτησης, γνωστό από τα σπορ σεντάν της Porsche και πρόσφατα χρησιμοποιημένο στο Cayenne, αντισταθμίζει σχεδόν πλήρως τις κινήσεις του αμαξώματος και εξασφαλίζει εξαιρετική σταθερότητα, δυναμική και άνεση.

Στην καρδιά των ηλεκτροκίνητων μοντέλων Cayenne βρίσκεται η πρόσφατα αναπτυγμένη μπαταρία υψηλής τάσης 113 kWh, η οποία επωφελείται από ψύξη διπλής όψης για βέλτιστη θερμική διαχείριση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνδυασμένη αυτονομία WLTP έως 642 km για το Cayenne Electric και έως 623 km για το Turbo. Χάρη στην τεχνολογία 800-volt, η Cayenne φορτίζει με ισχύ φόρτισης συνεχούς ρεύματος έως 390 kW – και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ακόμη και έως 400kW4.

Το επίπεδο φόρτισης (SoC) μπορεί να αυξηθεί από 10 σε 80 τοις εκατό σε λιγότερο από 16 λεπτά1 και η ενέργεια για μια απόσταση 325 χιλιομέτρων (Cayenne) ή 315 χιλιομέτρων (Cayenne Turbo) μπορεί να προστεθεί μέσα σε 10 λεπτά3. Η ισχυρή απόδοση φόρτισης ήταν πρωταρχικός στόχος κατά την ανάπτυξη του νέου Cayenne.

Η Cayenne Electric είναι επίσης η πρώτη Porsche που υποστηρίζει προαιρετικά την επαγωγική φόρτιση, ένα σύστημα που φορτίζει έως και 11 kW. Το μόνο που απαιτεί η ασύρματη φόρτιση της Porsche είναι ο χρήστης να σταθμεύει πάνω σε μια επιδαπέδια πλάκα με ενσωματωμένο φορτιστή. Έπειτα, η διαδικασία φόρτισης ξεκινά αυτόματα.

Τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα Cayenne είναι διαθέσιμα για παραγγελία τώρα. Οι τιμές συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του ειδικού ανά χώρα εξοπλισμού ξεκινούν από 105.200 ευρώ για το Cayenne και 165.500 ευρώ για το Cayenne Turbo στη Γερμανία.