Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει το ύφασμα της Δώρας για... παντελόνια

Η Δώρα διατηρεί μια ιδιαίτερα δημοφιλή ιστοσελίδα που σίγουρα έχεις πετύχει κάποια στιγμή σκρολάροντας στο TikTok. Στα βίντεο που ανεβάζει στην πλατφόρμα, σταματάει περαστικούς και τους ρωτάει: «Τι φοράτε;».

Cash or Trash: Αποκαλύφθηκε το πρόσωπο πίσω από τα viral βίντεο μόδας

Η ίδια έφερε στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash το πρώτο τόπι υφάσματος, το πάτερν του οποίου είναι εμπνευσμένο από τον Γκαουντί. Φυσικά, κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να το παρουσιάσει καλύτερα από τη Δέσποινα Μοιραράκη! Με την πάντα μοναδική και πρωτότυπη χρωματική περιγραφή της, αλλά και τις επιπλέον πληροφορίες του Θάνου Λούδου, όλα προμηνύονταν ευοίωνα για την πωλήτρια στο δωμάτιο των αγοραστών!

«Πάω στους αγοραστές, ελπίζοντας όντως να ενδιαφερθεί κάποιος για αυτό το αντκείμενο, γιατί αρκετά χρόνια ήταν στην αποθήκη και δεν του αξίζει κάτι τέτοιο», είπε η φωτογράφος λίγο πριν συναντήσει τους buyers.

Η ευχή της έγινε πραγματικότητα, καθώς το αντικείμενό της έγινε ανάρπαστο, ενώ διέγειρε τη φαντασία του Δημήτρη Δεζερτζή, ο οποίος αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσει το ύφασμα έτσι και γίνει δικό του. «Θα το πάρω στη Μυτιλήνη, αλλά δεν θα το κάνω ταπετσαρία· θα το κάνω παντελόνια», είπε γεμάτος ενθουσιασμό.

Θέλοντας να επισπεύσει τη διαδικασία, ο παλαιοπώλης, με δύο αλλεπάλληλες προσφορές, έφτασε γρήγορα-γρήγορα την τιμή εκτίμησης, ύψους 200 ευρώ. Αν και η Ιόλη Χιωτίνη, ως interior designer, συγκέντρωνε τις περισσότερες πιθανότητες να βγει νικήτρια από αυτή τη δημοπρασία, μια αναπάντεχη συνεργασία της Άννας-Μαρίας Ρογδάκη και του Άλεξ Σταυρίδη ανέτρεψε τα δεδομένα.

Cash or Trash: Ο Άλεξ Σταυρίδης και η Άννα-Μαρία Ρογδάκη συνασπίστηκαν για το αντικείμενο της Δώρας

Με την υπόσχεση ότι θα αναδείξουν το ύφασμά της, έκτασης 50 ολόκληρων μέτρων, η Δώρα έκλεισε συμφωνία με τους επιχειρηματίες, η οποία ανερχόταν στα 450 ευρώ.

«Δεν το περίμενα να φτάσει στα 450 ευρώ, αλλά αυτό είναι το Cash or Trash: στο τέλος γίνονται οι καλύτερες ανατροπές», είπε η πωλήτρια και πρόσθεσε με χιούμορ: «Θα αρχίσω να σκέφτομαι μήπως φέρω και τα άπειρα σεμεδάκια που είναι χειροποίητα από την προίκα μου».