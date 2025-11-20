«Βόμβα» από τον Aρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας: «Ίσως χάσουμε δικά μας παιδιά»!

Προειδοποίηση για την επιθετικότητα της Ρωσίας

«Βόμβα» από τον Aρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας: «Ίσως χάσουμε δικά μας παιδιά»!
Πηγή: newpost.gr photo AP Images
Γάλλος Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Φαμπιέν Μαντόν
Πολιτικό σεισμό προκαλεί η δήλωση του Γάλλου Αρχηγού ΓΕΕΘΑ για τη ρωσική επιθετικότητα. Η αναφορά, σε συνέδριο Δημάρχων, του επικεφαλής του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων στρατηγού Φαμπιέν Μαντόν, ότι θα πρέπει η χώρα να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο «να χάσει τα παιδιά της», προκαλεί σοκ στους Γάλλους πολίτες.

Ο Γάλλος στρατηγός, μιλώντας για την κρίση με τη Ρωσία και απευθυνόμενος στους Γάλλους δημάρχους, τους κάλεσε στις επικοινωνίες τους με τους δημότες τους να κάνουν λόγο για την «ψυχική δύναμη» που απαιτείται ούτως ώστε αν απαιτηθεί «να αποδεχθούν οι Γάλλοι να υποφέρουν για να προστατεύσουν αυτό που είναι».

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
