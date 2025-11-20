Μέσα σε 5 μέρες συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ και ΟΠΕΚΑ, επιστροφή ενοικίου!

Αντίστροφη μέτρηση για τις μεγάλες πληρωμές της επόμενης εβδομάδας

20.11.25 , 19:34 Μέσα σε 5 μέρες συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ και ΟΠΕΚΑ, επιστροφή ενοικίου!
Πηγή: dnews.gr
ευρώ χαρτονομίσματα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Mπαράζ πληρωμών αναμένεται την επόμενη εβδομάδα για συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επιδόμα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, μπαράζ πληρωμών αναμένεται την επόμενη εβδομάδα με χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων για συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επιδόμα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου.

Η αρχή θα γίνει με τις συντάξεις Δεκεμβρίου όπου αναμένεται να ξεκινήσουν από την προσεχή Δευτέρα το απόγευμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
