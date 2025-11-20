Μέσα σε 5 μέρες συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ και ΟΠΕΚΑ, επιστροφή ενοικίου!

Mπαράζ πληρωμών αναμένεται την επόμενη εβδομάδα για συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επιδόμα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, μπαράζ πληρωμών αναμένεται την επόμενη εβδομάδα με χρήματα να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων για συντάξεις, επιδόματα ΟΠΕΚΑ, επιδόμα 250 ευρώ και επιστροφή ενοικίου.

Η αρχή θα γίνει με τις συντάξεις Δεκεμβρίου όπου αναμένεται να ξεκινήσουν από την προσεχή Δευτέρα το απόγευμα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr