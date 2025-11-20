Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του

Στόλισαν για τα Χριστούγεννα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 18:15 «Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς το αυτοκίνητο που έτρεχε στην Αττική Οδό»
20.11.25 , 18:00 Porche Cayenne Electric: Πιάνει 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα
20.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Το ξεχωριστό τραπεζάκι που κέρδισε τις εντυπώσεις
20.11.25 , 17:50 Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
20.11.25 , 17:49 Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
20.11.25 , 17:41 Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Έγινε κοκκινομάλλα;
20.11.25 , 17:39 Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα με την τσάντα του γιου της, Ερμή!
20.11.25 , 17:37 Μήνυση της ΕΙΝΑΠ για τα ράντζα στο νοσοκομείο «Αττικόν»
20.11.25 , 17:31 Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2026
20.11.25 , 16:51 Θάνατος Χρονοπούλου: «Ενδείξεις Για Ύπαρξη Εγκληματικής Οργάνωσης»
20.11.25 , 16:50 Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η δημόσια συγγνώμη για τα «γαλλικά» στον αέρα του ΣΚΑΪ
20.11.25 , 16:28 Αγαθονήσι: Σοβαρό επεισόδιο με τουρκικά αλιευτικά και πυροβολισμοί!
20.11.25 , 16:09 Φουρνιέ: Η δήλωση για την Παρί και τους τραυματισμούς
20.11.25 , 16:07 Μουγγοπέτρος: Πρώτη φορά για το ξημέρωμα που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του
20.11.25 , 15:57 Βάσω Λασκαράκη: Το εντυπωσιακό glamorous look σε βραδινή της έξοδο
Δήμητρα Ματσούκα: Aφέθηκε ελεύθερη - Τι είπε στο δικαστήριο
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Συνελήφθη η Ματσούκα: Έτρεχε, είχε πιει, δεν είχε δίπλωμα, ούτε πινακίδες
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Λουτράκι: Δασκάλα κατήγγειλε μαθητή Α' δημοτικού για θώπευση
Γιάννης Τσιμιτσέλης: Η δημόσια συγγνώμη για τα «γαλλικά» στον αέρα του ΣΚΑΪ
Κορωπί: Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημα αισθητικής που διατηρεί/ Βίντεο Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εδώ και λίγο καιρό έχει ανοίξει ένα νέο μαγαζί, στη Νέα Σμύρνη, το οποίο δεν έχει να κάνει με τον χώρο της εστίασης, αλλά με την αισθητική και την ομορφιά και, συγκεκριμένα, τα νύχια. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιαστής συχνά αναφέρεται στο νέο του κατάστημα, μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media. Πρόσφατα αναζητούσε και κοπέλες για να το στελεχώσει.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η δημόσια στήριξη στην Ιωάννα Τούνη για τη δίκη

Στο nail bar του Δημήτρη Αλεξάνδρου βρέθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» και η Ρία Ελληνίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια που κάνει πάταγο στα νυχτερινά κέντρα έδωσε το «παρών» για να στολίσουν όλοι μαζί για τα Χριστούγεννα. 

Η επίσκεψη διήρκησε, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, περίπου μισή ώρα. Η Ρία Ελληνίδου αποχώρησε από το μαγαζί με έναν φίλο της.

ελληνιδου

Η δημοσιογράφος του «Πρωινού», Φαίη Φώτου, ανέφερε συγκεκριμένα: «Ήταν επίσκεψη. Δεν έφυγε μαζί με τον Αλεξάνδρου, έφυγε με έναν φίλο της. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφυγε αρκετή ώρα αργότερα».

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη

Πρόσφατα είδαμε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα στην Πεντέλη, όπου επισκέφθηκαν γνωστό μαγαζί για βάφλες μαζί με μεγάλη παρέα.

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας βρισκόταν εκεί με τον γιο του, Πάρη, ντυμένος casual και ιδιαίτερα χαλαρός.

αλεξανδρου ελληνιδου

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
 |
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top