Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου εδώ και λίγο καιρό έχει ανοίξει ένα νέο μαγαζί, στη Νέα Σμύρνη, το οποίο δεν έχει να κάνει με τον χώρο της εστίασης, αλλά με την αισθητική και την ομορφιά και, συγκεκριμένα, τα νύχια. Το γνωστό μοντέλο και παρουσιαστής συχνά αναφέρεται στο νέο του κατάστημα, μέσα από τις αναρτήσεις του στα social media. Πρόσφατα αναζητούσε και κοπέλες για να το στελεχώσει.

Στο nail bar του Δημήτρη Αλεξάνδρου βρέθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εκπομπή «Το Πρωινό» και η Ρία Ελληνίδου. Η γνωστή τραγουδίστρια που κάνει πάταγο στα νυχτερινά κέντρα έδωσε το «παρών» για να στολίσουν όλοι μαζί για τα Χριστούγεννα.

Η επίσκεψη διήρκησε, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, περίπου μισή ώρα. Η Ρία Ελληνίδου αποχώρησε από το μαγαζί με έναν φίλο της.

Η δημοσιογράφος του «Πρωινού», Φαίη Φώτου, ανέφερε συγκεκριμένα: «Ήταν επίσκεψη. Δεν έφυγε μαζί με τον Αλεξάνδρου, έφυγε με έναν φίλο της. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έφυγε αρκετή ώρα αργότερα».

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη

Πρόσφατα είδαμε τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και τη Ρία Ελληνίδου να απολαμβάνουν μια χαλαρή βόλτα στην Πεντέλη, όπου επισκέφθηκαν γνωστό μαγαζί για βάφλες μαζί με μεγάλη παρέα.

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας βρισκόταν εκεί με τον γιο του, Πάρη, ντυμένος casual και ιδιαίτερα χαλαρός.

