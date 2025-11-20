Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, ένας άνθρωπος με μακρά και καθοριστική παρουσία στον χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου. Ήταν 74 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο θάνατός του οφείλεται σε ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, συνέπεια ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα αποχαιρετήσουν έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους επιχειρηματίες της γενιάς του.

Σάντρα Μαρινοπούλου και Πάνος Μαρινόπουλος / NDP PHOTO

Ποιος ήταν ο Πάνος Μαρινόπουλος

Ο Πάνος Μαρινόπουλος καταγόταν από μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας, η οποία σημάδεψε επί δεκαετίες την εξέλιξη του οργανωμένου λιανεμπορίου. Η οικογένεια Μαρινόπουλου συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η οποία αποτέλεσε για πολλά χρόνια έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς πυλώνες του κλάδου στην Ελλάδα. Ως ενεργό μέλος της οικογένειας, είχε συμβάλει σε μια μακρά πορεία επέκτασης, εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του δικτύου, σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό λιανεμπόριο γνώριζε έντονους ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε ηλικία 74 ετών, ο επιχειρηματίας αφήνει πίσω του δύο παιδιά από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρινοπούλου. Για όσους τον γνώριζαν από κοντά, ο Πάνος Μαρινόπουλος ξεχώριζε όχι μόνο για την επιχειρηματική του δράση, αλλά και για το ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην οικογενειακή κληρονομιά που εκπροσωπούσε.

Ο Πάνος Μαρινόπουλος με τη σύζυγό του, Ιωάννα / NDP PHOTO

Στην επαγγελματική του πορεία θεωρήθηκε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του χώρου των σούπερ μάρκετ. Καταγράφεται ιδίως για τη στρατηγική συνεργασία που είχε επιτύχει με την Condinent, μια επιχειρηματική κίνηση που την εποχή που υλοποιήθηκε θεωρήθηκε ιδιαίτερα πρωτοποριακή. Η συμφωνία αυτή δεν περιορίστηκε σε ένα απλό επιχειρηματικό άνοιγμα· αποτέλεσε μια κίνηση που επηρέασε τον ανταγωνισμό, αναδιαμόρφωσε πρακτικές στην προμήθεια και διάθεση προϊόντων και συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων ισορροπιών στην ελληνική αγορά λιανικής.

Με την απώλεια του Πάνου Μαρινόπουλου κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον χώρο του λιανεμπορίου, ενώ όσοι τον συνεργάστηκαν μιλούν για έναν άνθρωπο εργατικό, διορατικό και αφοσιωμένο στη δουλειά του.