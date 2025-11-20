Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος

Ήταν 74 ετών - Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.11.25 , 20:29 Δήμητρα Ματσούκα: Το παρασκήνιο από την κράτησή της στα δικαστήρια
20.11.25 , 20:25 Το μήνυμα του Κώστα Καραμανλή για την Κίνα και το λιμάνι του Πειραιά
20.11.25 , 19:55 Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Παρασκευή 21/11
20.11.25 , 19:44 Τροχός της Τύχης: «Συνώνυμα» που μπέρδεψαν και τον παίκτη του τελικού
20.11.25 , 19:34 Μέσα σε 5 μέρες συντάξεις, επίδομα 250 ευρώ και ΟΠΕΚΑ, επιστροφή ενοικίου!
20.11.25 , 19:02 «Βόμβα» από τον Aρχηγό ΓΕΕΘΑ της Γαλλίας: «Ίσως χάσουμε δικά μας παιδιά»!
20.11.25 , 18:53 Πέθανε ο σπουδαίος χορογράφος Δημήτρης Ιβάνωφ
20.11.25 , 18:47 Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος
20.11.25 , 18:47 Συγκινημένος ο Τσίπρας στην κηδεία του Φλαμπουράρη
20.11.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Δερμετζής θέλει το ύφασμα της Δώρας για... παντελόνια
20.11.25 , 18:15 «Δεν οδηγούσε ο Τσιτσιπάς το αυτοκίνητο που έτρεχε στην Αττική Οδό»
20.11.25 , 18:00 Porche Cayenne Electric: Πιάνει 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα
20.11.25 , 18:00 Cash or Trash: Το ξεχωριστό τραπεζάκι που κέρδισε τις εντυπώσεις
20.11.25 , 17:50 Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
20.11.25 , 17:49 Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Iωάννα Τούνη: Το υγιεινό και πεντανόστιμο πρωϊνό που έφτιαξε στον γιο της
Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος
Δήμητρα Ματσούκα: Το παρασκήνιο από την κράτησή της στα δικαστήρια
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η επίσκεψη της Ρίας Ελληνίδου στο κατάστημά του
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πέθανε ο επιχειρηματίας Πάνος Μαρινόπουλος, ένας άνθρωπος με μακρά και καθοριστική παρουσία στον χώρο του ελληνικού λιανεμπορίου. Ήταν 74 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες από το οικογενειακό του περιβάλλον, ο θάνατός του οφείλεται σε ανοξαιμική εγκεφαλοπάθεια, συνέπεια ενός σοβαρού προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρούσε τους τελευταίους μήνες. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί το προσεχές Σάββατο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα αποχαιρετήσουν έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους επιχειρηματίες της γενιάς του.

Πέθανε ο Μαρινόπουλος

Σάντρα Μαρινοπούλου και Πάνος Μαρινόπουλος / NDP PHOTO 

Ποιος ήταν ο Πάνος Μαρινόπουλος

Ο Πάνος Μαρινόπουλος καταγόταν από μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες της χώρας, η οποία σημάδεψε επί δεκαετίες την εξέλιξη του οργανωμένου λιανεμπορίου. Η οικογένεια Μαρινόπουλου συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη της ομώνυμης αλυσίδας σούπερ μάρκετ, η οποία αποτέλεσε για πολλά χρόνια έναν από τους μεγαλύτερους και πιο ισχυρούς πυλώνες του κλάδου στην Ελλάδα. Ως ενεργό μέλος της οικογένειας, είχε συμβάλει σε μια μακρά πορεία επέκτασης, εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του δικτύου, σε μια εποχή κατά την οποία το ελληνικό λιανεμπόριο γνώριζε έντονους ρυθμούς ανάπτυξης.

Σε ηλικία 74 ετών, ο επιχειρηματίας αφήνει πίσω του δύο παιδιά από τον γάμο του με την Ιωάννα Μαρινοπούλου. Για όσους τον γνώριζαν από κοντά, ο Πάνος Μαρινόπουλος ξεχώριζε όχι μόνο για την επιχειρηματική του δράση, αλλά και για το ισχυρό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην οικογενειακή κληρονομιά που εκπροσωπούσε.

Ο Μαρινόπουλος με τη σύζυγό του

Ο Πάνος Μαρινόπουλος με τη σύζυγό του, Ιωάννα / NDP PHOTO

Στην επαγγελματική του πορεία θεωρήθηκε μια από τις πιο χαρακτηριστικές φυσιογνωμίες του χώρου των σούπερ μάρκετ. Καταγράφεται ιδίως για τη στρατηγική συνεργασία που είχε επιτύχει με την Condinent, μια επιχειρηματική κίνηση που την εποχή που υλοποιήθηκε θεωρήθηκε ιδιαίτερα πρωτοποριακή. Η συμφωνία αυτή δεν περιορίστηκε σε ένα απλό επιχειρηματικό άνοιγμα· αποτέλεσε μια κίνηση που επηρέασε τον ανταγωνισμό, αναδιαμόρφωσε πρακτικές στην προμήθεια και διάθεση προϊόντων και συνέβαλε στη διαμόρφωση νέων ισορροπιών στην ελληνική αγορά λιανικής.

Με την απώλεια του Πάνου Μαρινόπουλου κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον χώρο του λιανεμπορίου, ενώ όσοι τον συνεργάστηκαν μιλούν για έναν άνθρωπο εργατικό, διορατικό και αφοσιωμένο στη δουλειά του. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
 |
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top