Πόση αποζημίωση δικαιούμαι όταν απολύομαι;

Ο εργοδότης που καταγγέλλει τη σύμβαση εργασίας αόριστου χρόνου ενός εργαζομένου, δηλαδή που τον απολύει από την εργασία, είναι υποχρεωμένος να του καταβάλει τη νόμιμη αποζημίωση απόλυσης.

Χωρίς καταβολή αποζημίωσης η απόλυση είναι άκυρη. Η μόνη περίπτωση νόμιμης απόλυσης χωρίς καταβολή αποζημίωσης είναι αν έχει υποβληθεί εναντίον του εργαζομένου μήνυση για αξιόποινη πράξη που διέπραξε κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή αν απαγγέλθηκε εναντίον του κατηγορία για αδίκημα, το οποίο έχει χαρακτήρα τουλάχιστον πλημμελήματος, με την προϋπόθεση βέβαια ότι επηρεάζει δυσμενώς την ομαλή λειτουργία της εργασιακής σχέσης.

