Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων: Ποιοι δρόμοι κλείνουν την Παρασκευή 21/11

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (αρχείου)
Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων: Ποιοι Δρόμοι Κλείνουν Την Παρασκευή
Από τις 6:00 το πρωί της Παρασκευής (21/11) θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, η Τροχαία θα εφαρμόσει μέτρα που περιλαμβάνουν διακοπές κυκλοφορίας σε ορισμένους δρόμους, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε επιλεγμένα σημεία.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Παρασκευή

Ειδικότερα:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων στις παρακάτω οδούς, ως εξής:

  • Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αδριανού και Ερμού.
  • Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αιόλου και Αθηνάς.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών, την Παρασκευή 21-11-2025 και από ώρα 11.20΄ έως το πέρας των εκδηλώσεων, στις παρακάτω οδούς και Λεωφόρους, ως εξής:

  • Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διον. Αεροπαγίτου.
  • Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Βασ. Αμαλίας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 |
ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
