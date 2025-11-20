Το μήνυμα του Κώστα Καραμανλή για την Κίνα και το λιμάνι του Πειραιά

Μέσα σε ένα μάλλον ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για τα ελληνικά λιμάνια, το Ελληνο- Κινεζικό Επιμελητήριο γιορτάζει απόψε τα 30 χρόνια λειτουργίας του στην Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε ο Γιώργος Ευγενίδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, παρότι είθισται σε εκδηλώσεις σαν αυτή του Επιμελητηρίου να παρίστανται και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, με δεδομένο το βάθος των ελληνοκινεζικών σχέσεων, η αμηχανία της Αθήνας φαίνεται ανάγλυφα από το γεγονός ότι κανένας υπουργός, ούτε υφυπουργός, προσήλθε στην εκδήλωση! Ήρθαν μόνο ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών και κάποιοι βουλευτές της ΝΔ.



Το μήνυμα Καραμανλή για την Κίνα και το λιμάνι του Πειραιά

Πάντως εκεί ήταν ο Κώστας Καραμανλής, αρχιτέκτονας του Deal για τη συμμετοχή της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά, ο οποίος υπογράμμισε ότι η σημασία της συμφωνίας εκείνης της περιόδου φαίνεται από το αυξημένο ενδιαφέρον για τη δημιουργία ανταγωνιστικών λιμενικών υποδομών, φωτογραφίζοντας τους αμερικανικούς σχεδιασμούς για την Ελευσίνα.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση για την επέτειο των 30 χρόνων από την ίδρυση του Ελληνοκινεζικού Εμπορικού, Βιομηχανικού, Τουριστικού και Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου απηύθυνε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής εξαίροντας τις σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ελλάδας.



«Η επέτειος των 30 χρόνων σηματοδοτεί μια μακρά πορεία συνεισφοράς στις ελληνοκινεζικές επιχειρηματικές σχέσεις και συμβολής στην επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας μας» ανέφερε ο κ. Καραμανλής, ο οποίος πρόσθεσε ότι η επέτειος αυτή «επικαιροποιεί το γεωπολιτικό όραμα που μοιραζόμαστε για την καθιέρωση της Ελλάδας ως κόμβου ανάπτυξης και συνεργασίας στην περιοχή με την αξιοποίηση όλων των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων».

Επισήμανε ακόμα ότι «σχεδόν πριν από είκοσι χρόνια Ελλάδα και Κίνα συμφωνήσαμε και καταφέραμε να δώσουμε μία άνευ προηγουμένου δυναμική στις σχέσεις μας. Μέχρι τότε, οι πολιτικές μας επαφές ήταν σποραδικές και οι οικονομικές μας σχέσεις περιορισμένες».

«Το 2006 υπογράψαμε την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που έθεσε τις ελληνοκινεζικές σχέσεις σε νέα βάση και τους προσέδωσε πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Σε αυτό μας βοήθησε και η συγκυρία, αλλά πρωτίστως η σύγκλιση πολιτικής βούλησης και στρατηγικών επιδιώξεων και από τις δύο πλευρές» ανέφερε.

Επσήμανε ακόμη ότι «η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε να επεκτείνει την οικονομική της επιρροή πέρα από τα σύνορά της και η Ελλάδα επελέγη ως η καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές».

«Την εποχή εκείνη άνοιξε o δρόμος για μια σημαντική αύξηση του εμπορίου, των επενδύσεων και των τουριστικών ροών» συμπλήρωσε, υπενθυμίζοντας τον ρόλο που διαδραμάτισε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Εταιρική Σχέση που υπεγράφη το 2006

«Η δουλειά που κάνει αυτό το Επιμελητήριο τα τελευταία 30 χρόνια είναι σημαντική, όχι μόνο από επιχειρηματική άποψη, αλλά και σε σχέση με την εξωστρέφεια της Ελλάδας και τη θέση της στην περιοχή. Οι σχέσεις Ελλάδας-Κίνας παράγουν αμοιβαία οφέλη. Με κύριο πυλώνα τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες στο ναυτιλιακό τομέα, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον» κατέληξε, κλείνοντας τον χαιρετισμό του.

Η εκδήλωση, με τίτλο «1995-2025: Γεφυρώνοντας Πολιτισμούς και Δημιουργώντας το Μέλλον στις Ελληνοκινεζικές Επιχειρηματικές Σχέσεις», σηματοδοτεί τρεις δεκαετίες ενεργού συμβολής στην προώθηση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Κίνας.

Ευθεία επίθεση του Πρέσβη της Κίνας στις ΗΠΑ

Πολύ ενδιαφέρουσα η ευθεία επίθεση του Κινέζου πρέσβη στις ΗΠΑ, μιλώντας για ηγεμονικές λογικές που στόχο έχουν να διαμορφωθεί μια αρένα, όχι προς όφελος των Ελλήνων πολιτών. Και ανέφερε ότι η Κίνα κινείται στη λογική της συνεργασίας, όχι της ισχύος.

Η επίθεση του Πρέσβη της Κίνας στις ΗΠΑ

«Σε αντίθεση με ορισμένες χώρες που θέλουν να επεκτείνουν τη σφαίρα επιρροής τους, η Κίνα θέλει να συνεργαστεί και δεν κάνει γεωπολιτικούς ελιγμούς» τόνισε.

