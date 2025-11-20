First Dates: Η Αγγελίνα εξηγεί στη Ζενεβιέβ τι είναι το... bad boy!

Ταξίδεψε από την Τσεχία ειδικά για την εκπομπή

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates, η Ζεν υποδέχεται νέους ανθρώπους που ψάχνουν το άλλο τους μισό, με ιστορίες, επιθυμίες και προσδοκίες που δεν μοιάζουν μεταξύ τους. Ανάμεσά τους, η 20χρονη Αγγελίνα, η οποία ταξίδεψε από την Τσεχία ειδικά για την εκπομπή, με έναν και μόνο στόχο: να βρει το αγόρι που θα συνδυάζει τον δυναμισμό με την καλοσύνη.

Δείτε εδώ όλα τα επεισόδια του First Dates

Η ίδια το περιγράφει πολύ συγκεκριμένα — θέλει έναν «καλό αλήτη». Έναν άνδρα που να έχει κάτι από την ανεμελιά και το «vibe» ενός bad boy, αλλά παράλληλα να παραμένει τρυφερός, συναισθηματικός και προσιτός. Όπως χαρακτηριστικά λέει, θέλει «ένα καλοσυνάτο αλητάκι», κάποιον με λίγο πιο… καγκουρέ στιλ, αλλά όχι επικίνδυνο ή τοξικό. Απλώς έναν άντρα με ένταση, προσωπικότητα και γλυκιά αταξία.

First Dates: Η Αγγελίνα εξηγεί στη Ζενεβιέβ τι είναι το... bad boy!

Στο ραντεβού της συναντά τον Γιάννη, ο οποίος δηλώνει έτοιμος για μια σοβαρή σχέση. Ο ίδιος προσπαθεί να καταλάβει τι σημαίνει το περίφημο «καλό αλητή», ενώ η Zεν δίνει τον δικό της σχολιασμό, εξηγώντας ότι οι γυναίκες συχνά ελκύονται από bad boys… αλλά μαζί τους έρχεται και λίγη ταλαιπωρία. Η συζήτηση εξελίσσεται σε μια χιουμοριστική και αληθινή ανταλλαγή απόψεων για το τι τελικά ζητάμε στις σχέσεις και πώς συχνά μπερδεύουμε την περιπέτεια με την σταθερότητα.

Η Αγγελίνα παραδέχεται πως αναζητά αυτό το «κάτι» στο βλέμμα και στη συμπεριφορά: θέλει κάποιον που να φαίνεται καλό παιδί, αλλά να κρύβει μέσα του λίγο παραπάνω πάθος. Η Ζενεβιέβ, πάντα εύστοχη, σχολιάζει πως «όσο πιο ειλικρινείς είμαστε με το σύμπαν, τόσο καλύτερα μας το στέλνει πίσω», ενώ παράλληλα γελά με το γεγονός ότι πολλές γυναίκες θέλουν έναν άντρα που φαίνεται καλός, αλλά τελικά βγάζει έναν πιο «άγριο» χαρακτήρα.

Ο Γιάννης, από την πλευρά του, φαίνεται ανοιχτός και προσαρμόσιμος – όπως λέει, μπορεί να γίνει και… bad boy αν χρειαστεί! Το χημικό παιχνίδι μεταξύ τους, οι ατάκες και η αμηχανία δημιουργούν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός ταιριάσματος.

Το επεισόδιο προσφέρει ένα απολαυστικό mix από χιούμορ, αλήθειες για τις σχέσεις και την αιώνια σύγχυση γύρω από το «bad boy vs. good boy». Θα βρει, άραγε, η Αγγελίνα αυτό που ψάχνει; Θα αποδειχθεί ο Γιάννης ο «καλός αλήτης» της;

Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο First Dates, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο.

Follow us:

