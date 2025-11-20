Ρηνιώ Ξυλούρη: Μιλάει για τον πατέρα της, Νίκο Ξυλούρη

Η Ρηνιώ Ξυλούρη, κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη Νίκου Ξυλούρη έδωσε μια συγκινητική, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Με αφορμή τη ζωή και την καριέρα του πατέρα της, μίλησε για τη σχέση τους, τον πόνο της απώλειας και τις δύσκολες στιγμές που βίωσε ο Νίκος Ξυλούρης τόσο προσωπικά όσο και καλλιτεχνικά.

Η απώλεια σε μικρή ηλικία άφησε βαθύ αποτύπωμα στη ζωή της. «Είχα πολύ φως, πολύ αγάπη. Μετά ξαφνικά πέφτει σκιά και ένα βαθύ πένθος. Ήμουν 13 όταν έφυγε από τη ζωή. Πονάει, ήταν η εφηβεία, πονάει και το παιδί και ο έφηβος και τον ακολουθεί», ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο 4» όπου πήγε καλεσμένη.

Παρά τον πόνο, η κόρη του σπουδαίου τραγουδιστή τόνισε την τρυφερότητα του πατέρα της: «Ό,τι και να συνέβαινε, όταν έβαζε το κλειδί στην πόρτα ήταν ο μπαμπάς. Έδινε πολύ χάδι, πολύ φιλί, ήταν όλο στο κανακέμα».

Η Ρηνιώ Ξυλούρη μίλησε επίσης για τα δύσκολα παιδικά και εφηβικά χρόνια του Νίκου Ξυλούρη στην Κρήτη. «Πέρασε μέσα από τη φωτιά του πολέμου, του ξεριζωμού και ουσιαστικά ήταν πρόσφυγας. Κάηκε το χωριό δύο φορές. Πολύ σκληρά χρόνια. Δεν μιλούσε γι’ αυτά, αλλά ξέρω από αφηγήσεις της αδερφής του», είπε. Αυτές οι εμπειρίες διαμόρφωσαν έναν άνθρωπο γεμάτο αγάπη αλλά και βαθιά ευαισθησία.

Μιλώντας για τη δημόσια εικόνα του πατέρα της και την αγάπη που λαμβάνει ακόμα το όνομά του, η Ρηνιώ σημείωσε: «Απαλύνει ο πόνος, δεν τελειώνει το πένθος. Απαλύνει από την αγάπη του κόσμου που σε βλέπει και λέει “τι τον είχες;” κι αμέσως βάζεις τα κλάματα. Τώρα που ζούμε σε άγριες εποχές, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει στις καρδιές του κόσμου».

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο που ανέφερε ήταν η δυσκολία του Νίκου Ξυλούρη να προσαρμοστεί στην Αθήνα και στα «κυκλώματα» της πόλης: «Στην Αθήνα προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στα ξέγνοιαστα χρόνια και στις δυσκολίες της πόλης. Δεν μπορεί ένας τόσο αγνός κι αθώος άνθρωπος να συμβιβαστεί με τη δολοπλοκία, το ψέμα και το συμφέρον. Αυτό δεν μπορούσε να αντέξει».