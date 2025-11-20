Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που αστικό λεωφορείο άρχισε να βγάζει καπνούς

Ήταν γεμάτο επιβάτες - Κινούνταν στη λεωφόρο Καποδιστρίου

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (20/11/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πανικός επικράτησε το πρωί σε λεωφορείο φυσικού αερίου, το οποίο άρχισε να βγάζει καπνούς την ώρα που κινούνταν στη λεωφόρο Καποδιστρίου. Οι επιβάτες που πήγαιναν στη δουλειά τους πετάχτηκαν έντρομοι έξω και το όχημα αποσύρθηκε με γερανό. Το STAR εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο – ντοκουμέντο.

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που το λεωφορείο 421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή άρχισε να βγάζει πυκνό καπνό την ώρα που κινείτο στη λεωφόρο Καποδιστρίου.

Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: Ελιγμός για να αποφύγει σκύλο, είπε ο οδηγός

Καπνοί σε αστικό στην Καποδιστρίου

Σταμάτησε, άνοιξαν οι πόρτες και οι επιβάτες άρχισαν να βγαίνουν πανικόβλητοι, όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισε το STAR. Το αστικό ήταν γεμάτο, αφού η ώρα ήταν 9.30 το πρωί και οι περισσότεροι πήγαιναν στη δουλειά τους. 

Οι καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το πίσω μέρος του λεωφορείου όπου βρίσκεται η μηχανή. Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρχε πρόβλημα με ένα ανταλλακτικό. Βέβαια, οι επιβάτες όταν είδαν τον καπνό τρόμαξαν και φώναξαν τον οδηγό, με αποτέλεσμα να κατέβουν όλοι κάτω.

Τροχαίο Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου

Λεωφορείο έβγαλε καπνούς: Ταλαιπωρία για επιβάτες και οδηγούς 

Λίγο αργότερα έφτασε και το πυροσβεστικό όχημα. Το λεωφορείο έμεινε 2 ώρες στο σημείο μέχρι να το τραβήξει γερανός. Ταλαιπωρία και για τους επιβάτες και για τους διερχόμενους οδηγούς, αφού προκλήθηκε μποτιλιάρισμα.

Πηγές ΟΣΥ αναφέρουν: «Οι πολίτες κάλεσαν την Πυροσβεστική, όμως αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε κίνδυνος πυρκαγιάς». 

Ρεπορτάζ του Άρη Λάμπου για το λεωφορείο

«Το λεωφορείο ήταν δεκαετίας, φυσικού αερίου. Η βλάβη έγινε στον κινητήρα· η δεξαμενή φυσικού αερίου βρίσκεται στην οροφή του οχήματος, επομένως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα ώστε να προκληθεί πυρκαγιά», τόνισε ο Φώτης Νικολακόπουλος - Γεν. Γραμματέας Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Θεσσαλονίκη: Οδηγός έβριζε και κλωτσούσε επιβάτες λεωφορείου

«Μάστιγα» οι βλάβες στις δημόσιες συγκοινωνίες - 5 περιστατικά σε έναν μήνα

Μέσα σε μόλις 20 μέρες έχουν καταγραφεί πάνω από πέντε περιστατικά με βλάβες σε τρόλεϊ, μετρό και λεωφορεία που έχουν προκαλέσει ταλαιπωρία και ανησυχία στο επιβατικό κοινό. Μάλιστα, στις αρχές του Νοεμβρίου, δύο από τα καινούρια λεωφορεία φυσικού αερίου της γραμμής 608 Γαλάτσι–Ζωγράφου εμφάνισαν βλάβη στη μπαταρία, με αποτέλεσμα η έντονη οσμή να κατεβάσει κάτω τον κόσμο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

