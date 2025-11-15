Τροχαίο Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Υλίκης, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε γυναίκες και έναν ιερέα προς τη Μονή του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη βγήκε ξαφνικά εκτός πορείας και «καρφώθηκε» με δύναμη στις προστατευτικές μπάρες.

Το πούλμαν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε τα κιγκλιδώματα, διένυσε αρκετά μέτρα ασταμάτητο και ακινητοποιήθηκε πάνω στη νησίδα, προκαλώντας πανικό στους δεκάδες επιβάτες.

Η κάμερα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας κατέγραψαν αποκλειστικά τις δραματικές στιγμές, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο επιβάτη δείχνει τον τρόμο μέσα στο λεωφορείο.

Μαρτυρίες από τους επιβάτες – «Βρεθήκαμε όλες μπροστά, χτυπημένες στο κεφάλι»

Οι επιβάτες, οι περισσότεροι γυναίκες, περιγράφουν εφιαλτικές σκηνές:

Πατέρας Γεράσιμος (ιερέας): «Τραντάχτηκε ο κόσμος, εγώ πετάχτηκα πάνω στο παρμπρίζ. Επικράτησε ένας πανικός. Χτύπησα στη γνάθο, στο κεφάλι και στο πόδι, αλλά δόξα τω Θεώ είμαι καλά.»

Στο αποκλειστικό βίντεο επιβάτης καταγράφει την αναστάτωση, τις φωνές και τις προσπάθειες των γυναικών να σηκωθούν η μία την άλλη από το πάτωμα.

Μια άλλη γυναίκα περιγράφει: «Κοιμόμασταν και βρεθήκαμε όλες μπροστά, με χτυπημένες μύτες και κεφάλια. Η πίσω πόρτα δεν άνοιγε, η μπροστινή είχε φρακάρει. Μια κοπέλα την άνοιξε με κλωτσιές. Μύριζε βενζίνη… τρομοκρατηθήκαμε όλοι.»

Στο νοσοκομείο της Θήβας – Πάνω από 10 τραυματίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Θήβας όπου δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες. Άλλοι πιο ελαφρά τραυματισμένοι, άλλοι πιο σοβαρά.

Η κυρία Αριστέα περιγράφει: «Χτύπησα στο μάτι, έχουν πρηστεί. Άλλες κυρίες είναι χειρότερα. Μια γυναίκα είναι μόνη της, χωρίς τσάντα και κινητό, δεν μπορούσε να ειδοποιήσει τον γιο της.»

Ο οδηγός του λεωφορείου δίνει τη δική του εκδοχή – Ένταση με τραυματισμένη επιβάτισσα

Ο οδηγός, μιλώντας στο Star μέσα από το νοσοκομείο, εξήγησε: «Γλίστρησε η μπροστινή ρόδα και έπεσε σε ένα ρυάκι. Έκανα ό,τι μπορούσα, πάτησα φρένο, αλλά ήταν αργά. Παρέσυρα κάτι κολωνάκια… Το λεωφορείο ήταν σε άριστη κατάσταση, όλα περασμένα από ΚΤΕΟ.»

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δημιουργήθηκε ένταση όταν τραυματισμένη γυναίκα τον κατηγόρησε ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

«Αποκοιμήθηκε ο κύριος… εγώ αυτό λέω», είπε με ένταση. Ο οδηγός αντέδρασε: «Σας παρακαλώ! Δεν σας επιτρέπω! Δεν κοιμήθηκα!»

Στο σημείο του ατυχήματος – Διαλυμένες μπάρες, ξεριζωμένα στηρίγματα

Το συνεργείο του Star που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε εικόνες καταστροφής: ξεριζωμένες μπάρες, διαλυμένα μεταλλικά κιγκλιδώματα, σπασμένα τσιμεντένια στηρίγματα.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του τουριστικού πρακτορείου, Αλέξανδρο Σισμανίδη: «Όλα ήταν άριστα, και το λεωφορείο και ο οδηγός. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.»

Προανάκριση από την Τροχαία Βοιωτίας

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας διεξάγει προανάκριση για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη:

Αν υπήρξε μηχανική βλάβη

Αν έπαιξε ρόλο η ολισθηρότητα του δρόμου

Ή αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ήταν τρομακτικές — και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.