Τροχαίο Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου

Μαρτυρίες από τους επιβάτες: Βρεθήκαμε όλες μπροστά, χτυπημένες στο κεφάλι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.11.25 , 21:55 Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους
15.11.25 , 21:36 Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή
15.11.25 , 21:17 Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Πρώτη καταδίκη με βάση τον νέο νόμο
15.11.25 , 21:05 Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: Ελιγμός για να αποφύγει σκύλο, είπε ο οδηγός
15.11.25 , 20:52 Τροχαίο Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης: Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου
15.11.25 , 20:09 ΗΠΑ: Σχεδιάζουν να διαιρέσουν τη Γάζα σε «Πράσινη και Κόκκινη Ζώνη»;
15.11.25 , 19:06 Τα επαγγελματικά Dongfeng και Wuling στην Ελλάδα
15.11.25 , 18:27 Επεισόδια στο Πολυτεχνείο: Συγκρούσεις, τραυματίες και καταγγελίες
15.11.25 , 17:12 Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
15.11.25 , 17:07 Διάλογοι - φωτιά: Πώς οι ψευτοεπενδυτές των καζίνο παγίδευσαν τον Μαρτίκα
15.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
15.11.25 , 16:38 Ναταλία Γερμανού σε Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι»
15.11.25 , 16:36 Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα
15.11.25 , 16:04 Γι' αυτό ο Κέντρικ Ναν δε θα φύγει από τον Παναθηναϊκό
15.11.25 , 15:34 Έπεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη φρεγάτα Belharra
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Σπείρα Ρομά: Γνωστή αθλήτρια ανάμεσα στους κατηγορουμένους
Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: Ελιγμός για να αποφύγει σκύλο, είπε ο οδηγός
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Έρχεται ο Ζελένσκι στην Αθήνα - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή
Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα
Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
Σταμάτης Μαλέλης: Υπερήφανος μπαμπάς - Η κόρη του Δέσποινα πήρε πτυχίο!
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στο 99ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης στο ύψος της Υλίκης, όταν ένα τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε γυναίκες και έναν ιερέα προς τη Μονή του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη βγήκε ξαφνικά εκτός πορείας και «καρφώθηκε» με δύναμη στις προστατευτικές μπάρες.

Τροχαίο Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό

Το πούλμαν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε τα κιγκλιδώματα, διένυσε αρκετά μέτρα ασταμάτητο και ακινητοποιήθηκε πάνω στη νησίδα, προκαλώντας πανικό στους δεκάδες επιβάτες.

Η κάμερα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star και ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Γκούμας κατέγραψαν αποκλειστικά τις δραματικές στιγμές, ενώ βίντεο-ντοκουμέντο επιβάτη δείχνει τον τρόμο μέσα στο λεωφορείο.

Μαρτυρίες από τους επιβάτες – «Βρεθήκαμε όλες μπροστά, χτυπημένες στο κεφάλι»

Οι επιβάτες, οι περισσότεροι γυναίκες, περιγράφουν εφιαλτικές σκηνές:

Πατέρας Γεράσιμος (ιερέας): «Τραντάχτηκε ο κόσμος, εγώ πετάχτηκα πάνω στο παρμπρίζ. Επικράτησε ένας πανικός. Χτύπησα στη γνάθο, στο κεφάλι και στο πόδι, αλλά δόξα τω Θεώ είμαι καλά.»

Στο αποκλειστικό βίντεο επιβάτης καταγράφει την αναστάτωση, τις φωνές και τις προσπάθειες των γυναικών να σηκωθούν η μία την άλλη από το πάτωμα.

Μια άλλη γυναίκα περιγράφει: «Κοιμόμασταν και βρεθήκαμε όλες μπροστά, με χτυπημένες μύτες και κεφάλια. Η πίσω πόρτα δεν άνοιγε, η μπροστινή είχε φρακάρει. Μια κοπέλα την άνοιξε με κλωτσιές. Μύριζε βενζίνη… τρομοκρατηθήκαμε όλοι.»

Στο νοσοκομείο της Θήβας – Πάνω από 10 τραυματίες

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Θήβας όπου δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες. Άλλοι πιο ελαφρά τραυματισμένοι, άλλοι πιο σοβαρά.

Η κυρία Αριστέα περιγράφει: «Χτύπησα στο μάτι, έχουν πρηστεί. Άλλες κυρίες είναι χειρότερα. Μια γυναίκα είναι μόνη της, χωρίς τσάντα και κινητό, δεν μπορούσε να ειδοποιήσει τον γιο της.»

Ο οδηγός του λεωφορείου δίνει τη δική του εκδοχή – Ένταση με τραυματισμένη επιβάτισσα

Ο οδηγός, μιλώντας στο Star μέσα από το νοσοκομείο, εξήγησε: «Γλίστρησε η μπροστινή ρόδα και έπεσε σε ένα ρυάκι. Έκανα ό,τι μπορούσα, πάτησα φρένο, αλλά ήταν αργά. Παρέσυρα κάτι κολωνάκια… Το λεωφορείο ήταν σε άριστη κατάσταση, όλα περασμένα από ΚΤΕΟ.»

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δημιουργήθηκε ένταση όταν τραυματισμένη γυναίκα τον κατηγόρησε ότι αποκοιμήθηκε στο τιμόνι.

«Αποκοιμήθηκε ο κύριος… εγώ αυτό λέω», είπε με ένταση. Ο οδηγός αντέδρασε: «Σας παρακαλώ! Δεν σας επιτρέπω! Δεν κοιμήθηκα!»

Τροχαίο Λαμία - Αποκλειστικό Star: Τι λέει ο οδηγός του λεωφορείου

Στο σημείο του ατυχήματος – Διαλυμένες μπάρες, ξεριζωμένα στηρίγματα

Το συνεργείο του Star που βρέθηκε στο σημείο κατέγραψε εικόνες καταστροφής: ξεριζωμένες μπάρες, διαλυμένα μεταλλικά κιγκλιδώματα, σπασμένα τσιμεντένια στηρίγματα.

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του τουριστικού πρακτορείου, Αλέξανδρο Σισμανίδη: «Όλα ήταν άριστα, και το λεωφορείο και ο οδηγός. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα.»

Προανάκριση από την Τροχαία Βοιωτίας

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας διεξάγει προανάκριση για να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη:

Αν υπήρξε μηχανική βλάβη

Αν έπαιξε ρόλο η ολισθηρότητα του δρόμου

Ή αν υπήρξε ανθρώπινο λάθος

Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες ήταν τρομακτικές — και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 |
ΛΑΜΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top