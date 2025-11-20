Δήμητρα Ματσούκα: Το παρασκήνιο από την κράτησή της στα δικαστήρια

Συνελήφθη η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες, ενώ είχε υπερβεί και το όριο ταχύτητας στη Βουλιαγμένη. Η ηθοποιός πέρασε το βράδυ της στο Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και σήμερα το πρωί οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο για να δικαστεί. Η δικαστική συντάκτρια του STAR, Τασούλα Παπανικολάου συγκέντρωσε πληροφορίες για όλα όσα δεν κατέγραψαν οι κάμερες και έγιναν μέσα στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Η Δήμητρα Ματσούκα, κατεβαίνοντας από το περιπολικό, κάθισε σε ένα πεζούλι περιμένοντας να μπει στο γραφείο του Εισαγγελέα. Δίπλα της βρίσκονταν μία γυναίκα και ένας άντρας αστυνομικός. Ήταν απόλυτα ψύχραιμη και φορούσε διαρκώς τη μαύρη μάσκα. Ήταν με χειροπέδες, τις οποίες φρόντιζε να καλύπτει με ένα μπουφάν συνεχώς. Δεν φάνηκε φοβισμένη, με δεδομένο ότι οι κατηγορίες είναι σοβαρές. Μπορεί να είναι πλημμελήματα αλλά η επικίνδυνη οδήγηση με μέθη και υπερβολική ταχύτητα μπορεί να φέρει ακόμα και φυλάκιση.

Όταν η πρόεδρος του Δικαστηρίου φώναξε το όνομά της, στάθηκε όρθια απέναντί της δηλώνοντας τον τόπο κατοικίας της και λέγοντας ότι για τις προηγούμενες παραβάσεις είχε πληρώσει το πρόστιμο και ήταν σε διαδικασία να της επιστραφούν δίπλωμα και πινακίδες. Η πραγματικότητα είναι μία πάντως, οδηγούσε χωρίς δίπλωμα ένα αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες, με υπερβολική ταχύτητα κι έχοντας καταναλώσει και αλκοόλ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τασούλας Παπανικολάου, η κ. Ματσούκα το βράδυ θα είναι στη θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί.



