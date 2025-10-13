Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»

Στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας «πράσινοι» και «γαλάζιοι» πρέπει να... χορέψουν με δεμένα μάτια για να κερδίσουν τις προμήθειες.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει στους παίκτες πως θα παίξουν μουσικές καρέκλες υπό τους ήχους νησιώτικων τραγουδιών από ζωντανή ορχήστρα. «Ορίστε, τι άλλο θέλετε; Νησιώτικα στο βουνό», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής της Φάρμας στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star.

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φρόντισε μέχρι και ζωντανή ορχήστρα να φέρει στους παίκτες

Ο Λευτέρης είναι στα μαχαίρια με τον Δημήτρη, τον οποίο αποκάλεσε πρόβλημα: «Το πρόβλημα Μήτσος είναι καθημερινό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είτε σε κουβέντες που ενοχλεί, είτε που πετάει κακές λέξεις, τοξικότητα», είπε on camera ο chef.

Φάρμα - Λευτέρης

Από την άλλη, ο Βάγγος δήλωσε πως έχει κουραστεί από τη συμπεριφορά του Λευτέρη:

«Στις 90 κουβέντες οι 89 έχουν να κάνουν με κάποιο σεξουαλικό υπονοούμενο δήθεν αστείο. Έχει γίνει πολύ κουραστικό», τόνισε. «Δε γίνεται να χαϊδεύουμε αυτά εδώ μέσα. Όλοι είμαστε ίσοι», ξεκαθάρισε με τη σειρά του ο Δημήτρης.

