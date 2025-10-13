Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
13.10.25 , 14:31 Ευλαμπία Ρέβη: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της
13.10.25 , 14:11 Breakfast@Star: Η σημερινή συνταγή είχε «άρωμα Ιταλίας»
13.10.25 , 14:08 GNTM: Οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν στο σπίτι και προκλήθηκε πανικός!
13.10.25 , 13:43 Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
13.10.25 , 13:38 Cash or Trash: Τα... ποτήρια του Τηλέμαχου ανέβασαν τις προσφορές!
13.10.25 , 13:35 «Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
13.10.25 , 13:34 Παπαρίζου - Χριστοφόρου: Backstage φωτογραφίες από το νέο τους videoclip
13.10.25 , 13:33 Δάφνη Καραβοκύρη: «Μου φάνηκε σκοταδιστικό αυτό»
13.10.25 , 13:23 Αφροδίτη στον Ζυγό: Πώς θα επηρεαστούν σχέσεις, αισθήματα και οικονομικά
13.10.25 , 13:20 Ομιλία Τραμπ στην Κνεσέτ: «Ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής»
13.10.25 , 13:06 Nova: Νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης
13.10.25 , 12:40 Σλοβακία: Μετωπική σύγκρουση τρένων - Τουλάχιστον 20 τραυματίες
13.10.25 , 12:38 Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
13.10.25 , 12:05 Φάρμα: Μουσικές καρέκλες με ζωντανή ορχήστρα - «Τι άλλο θέλετε;»
13.10.25 , 12:01 Μαγική Βραδιά με τον Γιώργο Σαμπάνη στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας
Αμαλία Κωστοπούλου: Γιατί δεν μπορεί να κάνει θρησκευτικό γάμο
Viral η ατάκα της Βανδή: «Οι άνδρες πάνε στρατό και... τσουρέκια»
«Του έχει δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για να ανεβάσει τα νούμερα»
Έξαλλη η Ιουλία Καλλιμάνη: Έδιωξε θαμώνα που την έβρισε χυδαία
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Απεργία 14/10: Πώς θα κινηθούν μετρό, ΗΣΑΠ, τραμ και λεωφορεία
Ιστορικές στιγμές στο Ισραήλ: Aπελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα
Αλλάζει ο καιρός από την Τετάρτη - Πού θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες
Βίσση: Μετά το Καλλιμάρμαρο γέμισε και στάδιο στη Στουτγκάρδη - Βίντεο
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο αποψινό επεισόδιο της Φάρμας «πράσινοι» και «γαλάζιοι» πρέπει να... χορέψουν με δεμένα μάτια για να κερδίσουν τις προμήθειες. 

Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ανακοινώνει στους παίκτες πως θα παίξουν μουσικές καρέκλες υπό τους ήχους νησιώτικων τραγουδιών από ζωντανή ορχήστρα. «Ορίστε, τι άλλο θέλετε; Νησιώτικα στο βουνό», ακούγεται να λέει ο παρουσιαστής της Φάρμας στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star

Φάρμα: Ανδριανή & Λάμπρος όρισαν νέο αρχηγό στην πράσινη ομάδα

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φρόντισε μέχρι και ζωντανή ορχήστρα να φέρει στους παίκτες

Φάρμα: Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος φρόντισε μέχρι και ζωντανή ορχήστρα να φέρει στους παίκτες

Ο Λευτέρης είναι στα μαχαίρια με τον Δημήτρη, τον οποίο αποκάλεσε πρόβλημα: «Το πρόβλημα Μήτσος είναι καθημερινό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είτε σε κουβέντες που ενοχλεί, είτε που πετάει κακές λέξεις, τοξικότητα», είπε on camera ο chef. 

Φάρμα - Λευτέρης

Φάρμα - Λευτέρης

Από την άλλη, ο Βάγγος δήλωσε πως έχει κουραστεί από τη συμπεριφορά του Λευτέρη:

«Στις 90 κουβέντες οι 89 έχουν να κάνουν με κάποιο σεξουαλικό υπονοούμενο δήθεν αστείο. Έχει γίνει πολύ κουραστικό», τόνισε. «Δε γίνεται να χαϊδεύουμε αυτά εδώ μέσα. Όλοι είμαστε ίσοι», ξεκαθάρισε με τη σειρά του ο Δημήτρης. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top