Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα

Όσα είπε Ανδριανή και Λάμπρος για την εμπειρία τους στο παιχνίδι

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ανδριανή κι ο Λάμπρος, οι παίκτες που αποχώρησαν από τη Φάρμα το βράδυ της Τετάρτης, μίλησαν στο Breakfast@Star για την εμπειρία τους στο παιχνίδι.  

Φάρμα: Έλενα - Κωνσταντίνος VS Ανδριανή - Λάμπρος: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε;

«Θα μπορούσα να είμαι και καλύτερα. Στεναχωρέθηκα πολύ και τώρα που το είδα και στην τηλεόραση κατάλαβα κάποια λάθη που είχα κάνει. Και φαινόμουν πολύ γιούχου, ενώ όντως το είχα πάρει σοβαρά κι όντως ήθελα να αγωνιστώ», δήλωσε αρχικά η Ανδριανή. 

Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα

«Εγώ καλά είμαι, καλά νιώθω. Το βλέπω τώρα κι ήθελα κι άλλο, δε χόρτασα, όχι. Εντάξει, έπεσα σε μια συγκυρία, σε μια εβδομάδα στη Φάρμα, στην οποία έπρεπε να φύγουν δύο. Δυστυχώς, διαλέχτηκα εγώ και με έπιασε απροετοίμαστο όλο αυτό, γιατί δεν είχε έρθει να με πιάσει η Ανδριανή "Ξέρεις τι, έχω σκοπό να σε διαλέξω, να με βοηθήσεις να μείνουμε κλπ". Και μου έκανε μέρες να το ξεπεράσω. Στη Φάρμα περνάνε όλα πολύ γρήγορα, οπότε δεν έχεις χρόνο να διαχειριστείς πράγματα. Πρέπει να είσαι έτοιμος», είπε ο Λάμπρος από την πλευρά του.

Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα

«Το είπανε εδώ οι συμπαίκτες, αλλά το διαβάσαμε και στα σχόλια των τηλεθεατών, ότι σε πήρε στο λαιμό της, λέει η Ανδριανή, Λάμπρο. Εσύ το θεωρείς αυτό;», ρώτησε τον παίκτη η Ελένη Χατζίδου. «Θα μπορούσε όλο αυτό να γίνει λίγο με κουβέντα, αλλά ήταν η επιλογή της. Εντάξει, τη σεβάστηκα, έπρεπε να είμαι εγώ πιο έτοιμος. Όπως σας είπα στη Φάρμα, πρέπει να είσαι έτοιμος. Έφυγα και φύγαμε βασικά με την Ανδριανή δίκαια από τα αγωνίσματα, γιατί χάσαμε δίκαια από τα παιδιά. Άδικα βρισκόμουν σε αυτή τη θέση, πιστεύω για μένα, αλλά για όλα τα παιδιά θα ήταν άδικο να βρισκόντουσαν σε αυτήν τη θέση», απάντησε ο Λάμπρος. 

Φάρμα: Ανδριανή & Λάμπρος όρισαν νέο αρχηγό στην πράσινη ομάδα

«Να πω κάτι όμως εγώ, λίγο να μπω στην πλευρά της Ανδριανής, θα μπορούσε να τον ψηφίσει, να τον πάρει μαζί της, γιατί το θεώρησε πολύ δυνατό για να μπορέσουν να βγουν από την μονομαχία νικητές. Δεν ξέρω αν το σκέφτηκες έτσι Ανδριανή», σχολίασε η Ελένη Χατζίδου. «Εννοείται ότι με αυτό το σκεπτικό τον πήρα. Τώρα που το ξαναβλέπω λοιπόν και έχω λίγο πιο καθαρό μυαλό, ο Λάμπρος πραγματικά δεν ήταν για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι και τον έπιασα και απροετοίμαστο και καλώς ή κακώς η ψυχολογία είναι το παν πόσω μάλλον είναι εκεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες», απάντησε.

Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα

Οι παίκτες απάντησαν και στην ερώτηση του Ετεοκλή Παύλου για τον ρόλο της Βαλεντίνας στη Φάρμα. «Η Βαλεντίνα είναι αυτό που δείχνει. Μας έκανε εντύπωση σε όλους μας, η αλήθεια είναι, από τις πρώτες μέρες μέχρι να την ψιλοσυνηθίσουμε. Είναι πολύ ιδιαίτερο παιδί και πολύ παρεξηγημένο. Στην αρχή τσίνισε πάρα πολύ σε όλα τα παιδιά. Εγώ προσωπικά τώρα την έχω συμπαθήσει. Μου πήρε λίγο χρόνο, όπως και στους άλλους, από ό,τι κατάλαβα να τη συνηθίσουν. Εγώ την έχω συμπαθήσει κιόλας και πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά», είπε η Ανδριανή, 

Φάρμα: Ο μονομάχος - έκπληξη που επέλεξαν η Ανδριανή κι ο Λάμπρος

Κινείται υποχθόνια; «Εγώ πιστεύω ότι η Βαλεντίνα είναι ο εαυτός της. Έτσι είναι και στην πραγματική της ζωή. Το χαίρεται φουλ. Δεν την είχα γνωρίσει εγώ την Βαλεντίνα. Στις πρώτες εβδομάδες, επειδή ήμασταν αντίπαλη ομάδα, δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι είναι. Τα παιδιά είχαν δημιουργήσει μια άποψη, καλώς ή κακώς επηρέασαν όλους εμάς να έχουμε αυτή την άποψη. Βέβαια την τελευταία εβδομάδα, εγώ ήρθα λίγο πιο κοντά με την Βαλεντίνα, και κάναμε έτσι λίγο χαβαλέ. Κατάλαβα ότι δεν είναι ακριβώς αυτό που λένε τα παιδιά», ξεκαθάρισε ο Λάμπρος. 

Φάρμα: Η διπλή αποχώρηση και η «συγγνώμη» στη Βαλεντίνα

«Για αυτό και στεναχωρήθηκα την προηγούμενη εβδομάδα με την Ανδριάνα που νόμιζα εγώ στα μάτια μου ότι κοροϊδεύει σε εισαγωγικά την αντίπαλό της τον Αχυρώνα. Κι είπα ότι δεν είναι σωστά αυτό που κάνεις κι η κοπέλα στεναχωρήθηκε. Και χθες αν το προσέξατε μόλις με χαιρετούσαν εγώ ζήτησα συγγνώμη στη Βαλεντίνα γιατί πραγματικά... Επειδή ένιωσα και την ψυχολογία του Αχυρώνα, ότι είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό ο Αχιρώνας. Είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα και για τους παίκτες που παίζουν και για την παραγωγή. Είναι όλη η μέρα τα παιδιά, από τις 10 το πρωί, το τελευταίο αγώνισμα, αμα δείτε είναι νύχτα. Έχουμε φύγει κατά τη 1 η ώρα από εκεί πέρα, το βράδυ. Κατάλαβα την ψυχολογία της Βαλεντίνας, ότι εγώ με μια κουβέντα μου στεναχώρησα έναν άνθρωπο στον Αχυρώνα», πρόσθεσε. 

