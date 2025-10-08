Φάρμα: Έλενα - Κωνσταντίνος VS Ανδριανή - Λάμπρος: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε;

Η Έλενα κι ο Κωνσταντίνος μονομάχησαν στον Αχυρώνα με την Ανδριανή και τον Λάμπρο και τους νίκησαν κατά κράτος.

Φάρμα: H Έλενα κι ο Κωνσταντίνος πηγαίνουν να κόψουν τα σχοινιά που συγκρατούν τις στάμνες της Ανδριανής και του Λάμπρου

Το σκορ έληξε 1-4 υπέρ της Έλενας και του Κωνσταντίνου, οι οποίοι εξασφάλισαν την παραμονή της μαζί με 500 ευρώ ο έκαστος. Η Ανδριανή κι ο Λάμπρος από την άλλη έφυγαν με παράπονα και μπηχτές.

«Δυστυχώς οι καλοί φεύγουν πρώτα κι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα τους και στρώνουν πλακάκια υπογείως μένουν λίγο παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα φανούν», είπε η Ανδριανή, η οποία αποχωρεί από τη Φάρμα, πριν προλάβει να χαρεί την επιστροφή της.

Η Ανδριανή κι ο Λάμπρος είναι το ζευγάρι μονομάχων που αποχωρεί από τη Φάρμα!

«Είναι άδικο που φεύγω τώρα. Δεν το άξιζα πιστεύω τη δεδομένη στιγμή. Με έπιασε απροετοίμαστο», δήλωσε από τη μεριά του ο Λάμπρος. Ωστόσο νιώθει χαρά που θα δει και πάλι την οικογένειά του κι ειδικότερα το μωράκι του.

Αυτή η εβδομάδα ήταν από τις πιο δύσκολες και πιο ψυχοφθόρες για τους «πράσινους». Πλέον δεν έχουν περιθώριο για νέες απώλειες, καθώς η ομάδα τους είναι ήδη αποδυναμωμένη.

