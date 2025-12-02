Ο Ευθύμης Ζησάκης έχει γενέθλια: «Φέτος, είναι αλλιώς. Έγινα μπαμπάκος»

Δείτε όσα είχε δηλώσει ο Ευθύμης Ζησάκης στο Happy Day για τη Χρύσα Παπαλελούδη

Ξεχωριστή ήταν η χθεσινή ημέρα για τον Ευθύμη Ζησάκη, καθώς είχε τα γενέθλιά του τα οποία τα γιόρτασε με την οικογένειά του και για πρώτη φορά, μαζί με τον γιο του. Έκλεισε τα 40 του έτη αγκαλιά με τον γιο του.

Ο ηθοποιός έλαμπε από ευτυχία και θέλησε να δείξει τη χαρά του για τα 40ά γενέθλιά του τα οποία ήταν πολύ ξεχωριστά για εκείνον. Ο Ευθύμης Ζησάκης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από τις χειμερινές διακοπές της οικογένειας στην Αράχωβα, ενώ μας έδειξε και την υπέροχη τούρτα του.

Ο Ευθύμης Ζησάκης είχε μία διώροφη τούρτα σε μαύρο και χρυσό χρώμα που έγραφε ''SUPER DAD''.

Δες την ανάρτηση του Ευθύμη Ζησάκη και τις φωτογραφίες:

Κάτω από τις φωτογραφίες που ανήρτησε ο ηθοποιός περιέγραψε τα συναισθήματά του για αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ευχές σας! Τα φετινά μου γενέθλια είναι αλλιώς. Γιατί φέτος έγινα Μπαμπάκος. Και τώρα συνειδητοποίησα κάτι που μου το έλεγαν όλοι αλλά δεν μπορούσα να το καταλάβω: από τη στιγμή που θα κρατήσεις στην αγκαλιά σου το παιδί σου, δεν είσαι ποτέ ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Ξαφνικά φοβάσαι περισσότερο, νοιάζεσαι περισσότερο, κουράζεσαι περισσότερο… αλλά αγαπάς και χίλιες φορές πιο βαθιά. Φέτος δεν γιορτάζω απλώς τα γενέθλια μου. Γιορτάζω τον νέο ρόλο της ζωής μου: μπαμπάκος».

Ο Ευθύμης Ζησάκης κι η Χρύσα Παπαλελούδη είναι τρισευτυχισμένοι με τον γιο τους

Ο Ευθύμης Ζησάκης κι η Χρύσα Παπαλελούδη απολαμβάνουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους, καθώς εδώ και μισό χρόνο κρατάνε αγκαλιά τον γιο τους.

Δύο χρόνια μετά τον γάμο τους, η καθημερινότητά τους έχει αλλάξει ριζικά με την έλευση του παιδιού τους, γεμίζοντας το σπίτι χαρά και συγκίνηση.