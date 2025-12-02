Ogier: Εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την TOYOTA GAZOO Racing  

Ο οδηγός της Toyota GAZOO Racing World Rally Team, Sebastien Ogier, κατέκτησε τον ένατο τίτλο οδηγών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA, ισοφαρίζοντας το υπάρχον ρεκόρ, αφού αυτός και ο συνοδηγός του Vincent Landais επικράτησαν σε έναν δραματικό αγώνα που κρίθηκε την τελευταία ημέρα του Ράλι Σαουδικής Αραβίας.

Ο Ogier αναμετρήθηκε για τον τίτλο με τους ομόσταυλούς του, Elfyn Evans και Kalle Rovanpera, και χρειαζόταν να τερματίσει εμπρός τους με διαφορά για να εξασφαλίσει το τρόπαιο, κάτι που συνέβη τελικά και ο Ogier είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Οδηγών 2025.

Το Ράλι Σαουδικής Αραβίας αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητικός αγώνας με τον συνδυασμό μαλακών και αμμωδών διαδρομών στην έρημο, σκληρών και κακοτράχαλων ορεινών δρόμων, καθώς και υψηλών θερμοκρασιών να κάνουν τις συνθήκες για τους αγωνιζόμενους εξαιρετικά δύσκολες.

