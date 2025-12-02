Ogier: Εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την TOYOTA GAZOO Racing

Το Ράλι Σαουδικής Αραβίας αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητικός αγώνας

Πρώτη Δημοσίευση: 02.12.25, 17:13
Ogier: Εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την TOYOTA GAZOO Racing
Ο οδηγός της Toyota GAZOO Racing World Rally Team, Sebastien Ogier, κατέκτησε τον ένατο τίτλο οδηγών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι της FIA, ισοφαρίζοντας το υπάρχον ρεκόρ, αφού αυτός και ο συνοδηγός του Vincent Landais επικράτησαν σε έναν δραματικό αγώνα που κρίθηκε την τελευταία ημέρα του Ράλι Σαουδικής Αραβίας. 

Ogier: Εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την TOYOTA GAZOO Racing  

Ο Ogier αναμετρήθηκε για τον τίτλο με τους ομόσταυλούς του, Elfyn Evans και Kalle Rovanpera, και χρειαζόταν να τερματίσει εμπρός τους με διαφορά για να εξασφαλίσει το τρόπαιο, κάτι που συνέβη τελικά και ο Ogier είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Οδηγών 2025. 

Ogier: Εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την TOYOTA GAZOO Racing  Το Ράλι Σαουδικής Αραβίας αποδείχθηκε εξαιρετικά απαιτητικός αγώνας με τον συνδυασμό μαλακών και αμμωδών διαδρομών στην έρημο, σκληρών και κακοτράχαλων ορεινών δρόμων, καθώς και υψηλών θερμοκρασιών να κάνουν τις συνθήκες για τους αγωνιζόμενους εξαιρετικά δύσκολες. 

Ogier: Εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με την TOYOTA GAZOO Racing  

Η TOYOTA, πιστή στην αποστολή της να προάγει μια βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα, συνεχίζει να επενδύει στο μέλλον της, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. 

ΤOYOTA
TOYOTA GAZOO RACING
ΡΑΛΙ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ
SEBASTIEN OGIER
