Άρια Καλύβα για Πάνο Κατσαρίδη: «Πληρωμένη απάντηση από ποιον σε ποιον;»

Συνεχίζεται η... κόντρα ανάμεσά τους

02.12.25 , 10:11 Άρια Καλύβα για Πάνο Κατσαρίδη: «Πληρωμένη απάντηση από ποιον σε ποιον;»
Δείτε όσα είπε η Άρια Καλύβα στο Breakfast@Star
Η Άρια Καλύβα μίλησε στο Breakfast@Star όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη συνεργασία της με την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ, ενώ, απάντησε στο σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη.

Άρια Καλύβα για Πάνο Κατσαρίδη: «Πληρωμένη απάντηση από ποιον σε ποιον;»

Αρχικά, είπε για την εκπομπή στην οποία συμμετέχει: «Αυτό που έχω να πω είναι ότι περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά και απολαμβάνουμε αυτό που κάνουμε. Από την στιγμή που υπάρχουν θέματα πρέπει να καλυφθούν αυτά τα θέματα, κάποιες φορές υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ενημέρωσης, άλλες φορές όχι, είναι ανάλογα με την επικαιρότητα. Εγώ βλέπω ότι και ο Λάμπρος και η Ιωάννα απολαμβάνουν και την εκπομπή και την όμορφη παρέα που έχουμε». 

Άρια Καλύβα: «Τα πάνελ του Γιώργου Λιάγκα δεν τον βοηθάει όσο θα έπρεπε»

Πριν από λίγες ημέρες σε δηλώσεις της, η δημοσιογράφος άσκησε έντονη κριτική για το πάνελ της εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, λέγοντας πως δεν τον βοηθάει καθόλου αυτή η επιλογή. Ο Πάνος Κατσαρίδης με τη σειρά του, της απάντησε με αιχμηρό τρόπο, λέγοντας του ότι κι εκείνος θα μπορούσε να πει ότι η Άρια Καλύβα δε βοήθησε την Τατιάνα Στεφανίδου. 

Άρια Καλύβα για Πάνο Κατσαρίδη: «Πληρωμένη απάντηση από ποιον σε ποιον;»

«Πολύ συναδελφικό το σχόλιο της Άριας ότι δε βοηθάμε τον Λιάγκα. Ας βοηθήσει εκείνη τον Λάμπρο και ας αφήσει εμάς να κάμουμε τη δουλειά μας. Δεν βρήκα ευγενείς τις δηλώσεις της. Θα μπορούσα κι εγώ να πω δε βοήθησε την Τατιάνα, αλλά δεν το λέω», είχε δηλώσει on camera.

Κατσαρίδης σε Καλύβα: Θα μπορούσα κι εγώ να πω ''δε βοήθησε την Τατιάνα''

Όπως απάντησε η Άρια Καλύβε εκ νέου: «Δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο, ευχαριστώ πολύ. Δε θέλω να κάνω σχόλιο, δεν έχει νόημα να κάνω σχόλιο. Δε με στεναχωρεί τίποτα. Τι εννοείται πληρωμένη απάντηση; Από ποιον σε ποιον; Το πάνελ του Γιώργου δεν το βοηθά όσο θα έπρεπε! Είναι μια δύσκολη περίοδος για τον Γιώργο και κάποιοι πρέπει να σκεφτούν ότι πρέπει να τον βοηθήσουν περισσότερο και να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια. Δεν έχω δει το σχόλιο του Πάνου Κατσαρίδη και δεν μπορώ να τοποθετηθώ».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

