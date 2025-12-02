Βιέννη: Η πιο αριστοκρατική χειμερινή εμπειρία της Ευρώπης

Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας, ένας από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στο εξωτερικό, φημίζεται για τη μεγαλοπρέπειά της, την κουλτούρα του καφέ, καθώς και για την πολιτισμική της κληρονομιά. Η Βιέννη φιλοξενεί επίσης και μια μεγάλη γκάμα από μουσεία, εκθέσεις και αξιοθέατα, τα οποία θα σας εντυπωσιάσουν ανακαλύπτοντάς τα!

Ταξίδι στη Βιέννη: Τι να δείτε και τι να κάνετε

Περιηγηθείτε σε αυτή τη μαγική πόλη, που θα σας αποκαλύψει απλόχερα τα μυστικά της. Εάν είστε φαν των μουσείων και του καφέ, τότε σίγουρα η Βιέννη είναι ένας προορισμός που θα θυμάστε για πάντα!

Επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Πρόκειται για τον μητροπολιτικό ναός της πόλης, ο οποίος είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια δύο ναών, ο ένας εκ των οποίων χρονολογείται από το 1147. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του, είναι η πανέμορφη ψηφιδωτή οροφή του. Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό

Κάντε μία βόλτα στην αγορά της Naschmarkt. Είναι η πιο δημοφιλής αγορά της Βιέννης, η οποία διαθέτει περισσότερα από 120 περίπτερα και εστιατόρια. Πρόκειται για ένα μοναδικό μέρο, όπου θα γευτείτε τοπικές, καθώς και διεθνείς γεύσεις

Εάν είστε λάτρεις της όπερας, τότε μία επίσκεψη στην Κρατική Όπερα της Βιέννης θα σας ενυουσιάσει. Από το 1869, η κρατική όπερα της Βιέννης έχει φιλοξενήσει κορυφαίους μουσικούς, μαέστρους, συνθέτες, σολίστ και χορευτές. Δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη έχει μακρά μουσική ιστορία, αφού στη Βιέννη «γεννήθηκε» ο βιεννέζικος κλασικισμός (ή αλλιώς Πρώτη Σχολή της Βιέννης)

Το Μουσείο Αλμπερτίνα είναι must επίσκεψη, εάν είστε φαν των μουσείων. Ιδρύθηκε το 1805 και στο εσωτερικό του στεγάζει περισσότερα από 65.000 έργα τέχνης και μία από τις μεγαλύτερες συλλογές έντυπης τέχνης, την Αλβερτινή Συλλογή. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε έργα του Πικάσο, του Μονέ, του Σεζάν, του Κλιμτ κ.ά.

Εάν ταξιδέψετε στη Βιέννη με παιδιά, τότε μία επίσκεψη στην Ισπανική Σχολή Ιππασίας (Spanische Hofreitschule), θα καταπλήξει μικρούς και μεγάλους. Άνοιξε για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1572 αποτελώντας την παλαιότερη στο είδος της

Ένα ακόμη μουσείο που πρέπει να βάλετε στη λίστα σας, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Naturhistorisches Museum). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της πόλης, ενώ κάποιες από τις συλλογές που φιλοξενεί χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα. Εκεί στεγάζονται εκθέματα από διάφορους τομείς, όπως φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοανθρωπολογίας και προϊστορίας

Επιπρόσθετα, μία επίσκεψη στο Ανάκτορο Χόφμπουργκ, το οποίο αποτελεί το μέρος κατοικίας και εργασίας του Προέδρου της Αυστρίας, είναι μία απίθανη πρόταση όταν βρεθείτε στη Βιέννη. Εκτείνεται σε 59 στρέμματα και αποτελείται από 18 ομάδες κτιρίων, 19 αυλές και έχει 2.600 δωμάτια!

Εάν ανήκετε στους ρομαντικούς, τότε μία κρουαζιέρα στο Δούναβη αξίζει. Οι περισσότερες διαρκούν 75 λεπτά και τα ποταμόπλοια βρίσκονται στην πλατεία Schwedenplatz, στην οποία μπορείτε να φτάσετε εύκολα και με τα πόδια εύκολα – εκεί βρίσκεται ο σταθμός των ποταμόπλοιων

Τέλος, μία εξαιρετική πρόταση είναι να επισκεφθείτε το μεγάλο πάρκο Prater, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον Δούναβη και το Κανάλι του Δούναβη. Εκεί θα βρείτε αρκετά αξιόλογα αξιοθέατα, όπως το μνημείο Prater Ziehrer, το Πλανητάριο, τον σιδηρόδρομο Liliputbahn και το κορυφαίο όλων, τη ρόδα Wiener Riesenrad, η οποία θα σας προσφέρει θέα σε όλη την πόλη.

Tip: Για πιο οικονομικές μετακινήσεις, υπάρχουν αρκετές τουριστικές κάρτες για την πόλη της Βιέννης. Προμηθευτείτε μια EasyCityPass, η οποία είναι λίγο πιο ακριβή από το αντίστοιχο εισιτήριο του μετρό, αλλά σας παρέχει καλές εκπτώσεις σε αρκετά σημαντικά αξιοθέατα. Εάν σας αρέσει το περπάτημα, μπορείτε να την προσπεράσετε, αν και κατά τους χειμερινούς μήνες η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή. Όσον αφορά στα αξιοθέατα, υπάρχει διαθέσιμη η Vienna Pass με απεριόριστη πρόσβαση και η Vienna Flexi Pass που μπορείτε να διαλέξετε μέχρι και πέντε αξιοθέατα. Και στις δύο περιπτώσεις θα γλιτώσετε αρκετά χρήματα.

Πότε να ταξιδέψετε στη Βιέννη

Εάν είστε φαν των γιορτών, τότε η περίοδος των Χριστουγέννων είναι μία εκαιρετική περίοδος για να κάνετε ένα ταξίδι στη Βιέννη. Η πόλη είναι υπέροχη κατά την εορταστική περίοδο, παρόλα αυτά, έχει αρκετούς τουρίστες. Μία από τις πιο «συμφέρουσες» εποχές (από άποψη κόσμου), είναι η άνοιξη (Απρίλιος-Μάιος) ή το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), όταν ο καιρός είναι πιο «φιλικός» και ο κόσμος λιγότερος.