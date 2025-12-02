Βιέννη: Η πιο αριστοκρατική χειμερινή εμπειρία της Ευρώπης

Χειμερινές διακοπές στην αρχοντική πρωτεύουσα της Ευρώπης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.12.25 , 12:24 Cash or Trash: Έρχεται αντικείμενο με... άρωμα Ολυμπιάδας!
02.12.25 , 12:23 Πανικός στο Αιγάλεω: Άνδρας κυκλοφορούσε γυμνός έξω από δημοτικό σχολείο
02.12.25 , 12:11 Hyundai: Διπλό βάθρο στο ράλι Σαουδικής Αραβίας
02.12.25 , 11:56 Χάρης Τζωρτζάκης: «Ήρθε το ρεύμα στο σπίτι μου»
02.12.25 , 11:53 Ζήνα Κουτσελίνη για σχόλια Γραμμέλη: «Δεν υπάρχει εμμονή, υπάρχει κριτική»
02.12.25 , 11:37 Φάρμα: «Προφανώς ο ένας θέλει να φάει τον άλλον!»
02.12.25 , 11:14 Φάρμα - Βάγγος: Αποκάλυψε αν μίλησε με τη Ναταλία μετά την αποχώρησή του!
02.12.25 , 11:04 Κωνσταντίνα: «Μου λείπει η συντροφικότητα»- Η σχέση με την 25χρονη κόρη της
02.12.25 , 10:51 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 16χρονος οδηγός μηχανής
02.12.25 , 10:50 Το Wake Up Cinema προβάλει την ταινία «Nosso Lar 2» στο "ΑΘΗΝΑΙΟΝ"
02.12.25 , 10:44 Έξαλλος ο Παπανώτας με τον Οικονομόπουλο: «Ιεραπόστολος είναι;»
02.12.25 , 10:37 Ο χειμωνιάτικος χυμός που κάνει «θαύματα» σε καρδιά και μεταβολισμό!
02.12.25 , 10:32 Μαρία Ηλιάκη: Για ποιο λόγο δεν έχει παντρευτεί με τον Στέλιο Μανουσάκη
02.12.25 , 10:11 Άρια Καλύβα για Πάνο Κατσαρίδη: «Πληρωμένη απάντηση από ποιον σε ποιον;»
02.12.25 , 10:00 Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Ταύρος: Έπεσε γέφυρα στον παράδρομο της Πέτρου Ράλλη - Στα δύο ο δρόμος
Άση Μπήλιου: «Ο Δεκέμβριος έχει εξελίξεις» - Η συμβουλή της για το 2026
Eυγενία Σαμαρά: Eκθαμβωτική εμφάνιση με δημιουργία των MI-RŌ
Στάση εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά την Παρασκευή 5/12
Η χρυσή λίρα «βαδίζει» προς τα 1.000 ευρώ
Φάρμα: Απόψε η μονομαχία αποχώρησης που όλοι περίμεναν!
Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος οδηγός - Τι έδειξαν οι αιματολογικές
Τσιμτσιλή για το πρόβλημα υγείας της Σάττι: «Υπήρξε ένα αιφνίδιο γεγονός»
Fitness influencer πέθανε από ανακοπή - Κατανάλωνε 10.000 θερμίδες τη μέρα
Λούτσα: Εγγονός του ιδιοκτήτη της εταιρίας σοκολάτας «Leonidas» ο 24χρονος
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Βιέννη: Άνοιξε η χριστουγεννιάτικη αγορά σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χτισμένη στις όχθες του Δούναβη, η πρωτεύουσα της Αυστρίας, ένας από τους κορυφαίους χειμερινούς προορισμούς στο εξωτερικό, φημίζεται για τη μεγαλοπρέπειά της, την κουλτούρα του καφέ, καθώς και για την πολιτισμική της κληρονομιά. Η Βιέννη φιλοξενεί επίσης και μια μεγάλη γκάμα από μουσεία, εκθέσεις και αξιοθέατα, τα οποία θα σας εντυπωσιάσουν ανακαλύπτοντάς τα!

Κρακοβία: Ένα από τα πιο γοητευτικά χειμερινά city breaks της Ευρώπης

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

Ταξίδι στη Βιέννη: Τι να δείτε και τι να κάνετε

Περιηγηθείτε σε αυτή τη μαγική πόλη, που θα σας αποκαλύψει απλόχερα τα μυστικά της. Εάν είστε φαν των μουσείων και του καφέ, τότε σίγουρα η Βιέννη είναι ένας προορισμός που θα θυμάστε για πάντα!

  • Επισκεφθείτε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Πρόκειται για τον μητροπολιτικό ναός της πόλης, ο οποίος είναι χτισμένος πάνω στα ερείπια δύο ναών, ο ένας εκ των οποίων χρονολογείται από το 1147. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του, είναι η πανέμορφη ψηφιδωτή οροφή του. Η είσοδος είναι δωρεάν για το κοινό

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

Σάλτσμπουργκ: Η πατρίδα του Μότσαρτ με την πιο αυθεντική χειμερινή αύρα

  • Κάντε μία βόλτα στην αγορά της Naschmarkt. Είναι η πιο δημοφιλής αγορά της Βιέννης, η οποία διαθέτει περισσότερα από 120 περίπτερα και εστιατόρια. Πρόκειται για ένα μοναδικό μέρο, όπου θα γευτείτε τοπικές, καθώς και διεθνείς γεύσεις

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

  • Εάν είστε λάτρεις της όπερας, τότε μία επίσκεψη στην Κρατική Όπερα της Βιέννης θα σας ενυουσιάσει. Από το 1869, η κρατική όπερα της Βιέννης έχει φιλοξενήσει κορυφαίους μουσικούς, μαέστρους, συνθέτες, σολίστ και χορευτές. Δεν είναι τυχαίο ότι η πόλη έχει μακρά μουσική ιστορία, αφού στη Βιέννη «γεννήθηκε» ο βιεννέζικος κλασικισμός (ή αλλιώς Πρώτη Σχολή της Βιέννης)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

  • Το Μουσείο Αλμπερτίνα είναι must επίσκεψη, εάν είστε φαν των μουσείων. Ιδρύθηκε το 1805 και στο εσωτερικό του στεγάζει περισσότερα από 65.000 έργα τέχνης και μία από τις μεγαλύτερες συλλογές έντυπης τέχνης, την Αλβερτινή Συλλογή. Εκεί θα έχετε τη δυνατότητα να θαυμάσετε έργα του Πικάσο, του Μονέ, του Σεζάν, του Κλιμτ κ.ά.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

  • Εάν ταξιδέψετε στη Βιέννη με παιδιά, τότε μία επίσκεψη στην Ισπανική Σχολή Ιππασίας (Spanische Hofreitschule), θα καταπλήξει μικρούς και μεγάλους. Άνοιξε για πρώτη φορά στη Βιέννη το 1572 αποτελώντας την παλαιότερη στο είδος της
  • Ένα ακόμη μουσείο που πρέπει να βάλετε στη λίστα σας, είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (Naturhistorisches Museum). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία της πόλης, ενώ κάποιες από τις συλλογές που φιλοξενεί χρονολογούνται από τον 18ο αιώνα. Εκεί στεγάζονται εκθέματα από διάφορους τομείς, όπως φυσικής ιστορίας, γεωλογίας, παλαιοανθρωπολογίας και προϊστορίας

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

  • Επιπρόσθετα, μία επίσκεψη στο Ανάκτορο Χόφμπουργκ, το οποίο αποτελεί το μέρος κατοικίας και εργασίας του Προέδρου της Αυστρίας, είναι μία απίθανη πρόταση όταν βρεθείτε στη Βιέννη. Εκτείνεται σε 59 στρέμματα και αποτελείται από 18 ομάδες κτιρίων, 19 αυλές και έχει 2.600 δωμάτια! 

Κοπεγχάγη τον χειμώνα: Φώτα, ζεστή ατμόσφαιρα & βόλτες στα Tivoli Gardens

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

  • Εάν ανήκετε στους ρομαντικούς, τότε μία κρουαζιέρα στο Δούναβη αξίζει. Οι περισσότερες διαρκούν 75 λεπτά και τα ποταμόπλοια βρίσκονται στην πλατεία Schwedenplatz, στην οποία μπορείτε να φτάσετε εύκολα και με τα πόδια εύκολα – εκεί βρίσκεται ο σταθμός των ποταμόπλοιων

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

  • Τέλος, μία εξαιρετική πρόταση είναι να επισκεφθείτε το μεγάλο πάρκο Prater, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στον Δούναβη και το Κανάλι του Δούναβη. Εκεί θα βρείτε αρκετά αξιόλογα αξιοθέατα, όπως το μνημείο Prater Ziehrer, το Πλανητάριο, τον σιδηρόδρομο Liliputbahn και το κορυφαίο όλων, τη ρόδα Wiener Riesenrad, η οποία θα σας προσφέρει θέα σε όλη την πόλη. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

Tip: Για πιο οικονομικές μετακινήσεις, υπάρχουν αρκετές τουριστικές κάρτες για την πόλη της Βιέννης. Προμηθευτείτε μια EasyCityPass, η οποία είναι λίγο πιο ακριβή από το αντίστοιχο εισιτήριο του μετρό, αλλά σας παρέχει καλές εκπτώσεις σε αρκετά σημαντικά αξιοθέατα. Εάν σας αρέσει το περπάτημα, μπορείτε να την προσπεράσετε, αν και κατά τους χειμερινούς μήνες η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή. Όσον αφορά στα αξιοθέατα, υπάρχει διαθέσιμη η Vienna Pass με απεριόριστη πρόσβαση και η Vienna Flexi Pass που μπορείτε να διαλέξετε μέχρι και πέντε αξιοθέατα. Και στις δύο περιπτώσεις θα γλιτώσετε αρκετά χρήματα.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Wien | Vienna (@vienna)

 

Πότε να ταξιδέψετε στη Βιέννη

Εάν είστε φαν των γιορτών, τότε η περίοδος των Χριστουγέννων είναι μία εκαιρετική περίοδος για να κάνετε ένα ταξίδι στη Βιέννη. Η πόλη είναι υπέροχη κατά την εορταστική περίοδο, παρόλα αυτά, έχει αρκετούς τουρίστες. Μία από τις πιο «συμφέρουσες» εποχές (από άποψη κόσμου), είναι η άνοιξη (Απρίλιος-Μάιος) ή το φθινόπωρο (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), όταν ο καιρός είναι πιο «φιλικός» και ο κόσμος λιγότερος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΙΕΝΝΗ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΠΟΛΗ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top