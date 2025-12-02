Λούτσα: Μεθυσμένος ο 29χρονος οδηγός - Τι έδειξαν οι αιματολογικές

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα, όπου ένας 24χρονος έχασε τη ζωή του αργά το βράδυ του Σαββάτου. Οι αιματολογικές εξετάσεις του εμπλεκόμενου οδηγού έδειξαν ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 29χρονος είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το επιτρεπτό όριο. Οι αιματολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε αποκάλυψαν συγκέντρωση αλκοόλ 0,63 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος, τιμή σημαντικά υψηλότερη από το όριο του ΚΟΚ, που είναι 0,50 γραμμάρια/λίτρο.

Αναμένονται και οι τοξικολογικές εξετάσεις, που θα δείξουν αν ήταν και υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών. Τα αποτελέσματα θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η θανατηφόρα παράσυρση.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι ο οδηγός δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε προκαλέσει. Του έλεγαν ότι σκότωσε άνθρωπο κι εκείνος φέρεται να απαντούσε ότι πονάει το αυτί του.

Πώς συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο στη Λούτσα

Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος, όταν ο 29χρονος οδηγός, κινούμενος με πολύ υψηλή ταχύτητα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Όπως δείχνουν κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας, το αυτοκίνητο πρώτα συγκρούστηκε με ένα σταθμευμένο όχημα και αμέσως μετά «έπεσε» πάνω σε δεύτερο, από το οποίο μόλις είχε αποβιβαστεί ο 24χρονος, η αδερφή του και η 21χρονη φίλη του, Μέσα σε αυτό ήταν και η μητέρα του νεαρού θύματος.

Τη στιγμή του δυστυχήματος τα τέσσερα άτομα ξεφόρτωναν αντικείμενα από το πορτ μπαγκάζ. Η σφοδρή σύγκρουση παρέσυρε τους πεζούς. Ο θάνατος του 24χρονου Σωτήρη ήταν ακαριαίος. Εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και έπεσε στο κράσπεδο με το κεφάλι. Η 21χρονη σύντροφός του τραυματίστηκε σοβαρά.

Το σημείο όπου έγινε το τροχαίο στη Λούτσα / Φωτογραφίες Intime (Λιάκος Γιάννης)

Ποιος ήταν ο 24χρονος Σωτήρης που σκοτώθηκε

Ο 24χρονος Σωτήρης που βρήκε ακαριαίο θάνατο ήταν γόνος της οικογένειας που έχει τη γνωστή σοκολατοποιία «Leonidas». Ήταν δισέγγονος της οικογένειας από τη μεριά της μητέρας του, συγγενής του ιδρυτή Λεωνίδα Κεστεκίδη.

Ο νεαρός ζούσε στο Βέλγιο, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές και εργαζόταν σε κατάστημα της εταιρείας. Είχε έρθει στην Ελλάδα μόνο για δύο ημέρες, προκειμένου να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

«Το έμαθα την επόμενη μέρα. Δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Η πρώην σύζυγός μου και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, αλλά όλοι είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση. Ο Σωτηράκης μου έμενε στο Βέλγιο, έκανε μεταπτυχιακό και δούλευε στο κατάστημα με τα σοκολατάκια. Ήρθε για δύο μέρες για την ορκωμοσία της κοπέλας του. Κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Έφυγε ένας άγγελος», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας του στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Χιλιάδες οι παραβάσεις στην Αττική τον Νοέμβριο - Πάνω από 500 τροχαία

Στην περιοχή της Αττικής, κατά το μήνα Νοέμβριο του 2025 βεβαιώθηκαν –35.627- παραβάσεις από τις οποίες -218- σε βαθμό πλημμελήματος.

1.188 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι -46- ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,

2.609 παραβάσεις ορίου ταχύτητας

303 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

603 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου

1.391 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

1.814 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους

41 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμό

Ακόμα, σημειώθηκαν 530 τροχαία ατυχήματα με 620 παθόντες και ειδικότερα:

9 θανατηφόρα με 10- νεκρούς

11 σοβαρά με 11 σοβαρά τραυματίες

510 ελαφρά με 599 ελαφρά τραυματίες