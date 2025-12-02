Τσιμτσιλή για το πρόβλημα υγείας της Σάττι: «Υπήρξε ένα αιφνίδιο γεγονός»

«Έπρεπε να το αντιμετωπίσει αμέσως» αποκάλυψε η παρουσιάστρια

STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη Μαρίνα Σάττι και την υγεία της, με αφορμή το εξιτήριο της ερμηνεύτριας από το νοσοκομείο, μίλησε on air η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Τρίτης 2 Δεκεμβρίου στο Happy Day.

Όπως αποκάλυψε η παρουσιάστρια του Alpha, σύμφωνα με την πληροφόρησή της, συνέβη κάτι αιφνίδιο στην καλλιτέχνιδα που χρειάστηκε να το αντιμετωπίσει.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε χαρακτηριστικά: «Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θέλω να πω περαστικά στη Μαρίνα Σάττι. Δεν ξέρω ακριβώς τι ζήτημα αντιμετώπισε και από τη στιγμή που η ίδια δεν το δημοσιοποίησε και δε μίλησε ανοιχτά, δε θα είμαστε εμείς αυτοί που θα το κάνουμε. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι υπήρξε ένα αιφνίδιο γεγονός που ξαφνικά την απομάκρυνε από τις υποχρεώσεις της και έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι ήταν ένα γεγονός σοβαρό που έπρεπε να αντιμετωπιστεί, αλλά δόξα τω Θεώ το κορίτσι είναι πάρα πολύ καλά. Μάλιστα χρειάστηκε να φύγει απ’ τις πρόβες, να ακυρώσει τελικά την εμφάνισή της και όπως και η ίδια είπε στους δημοσιογράφους, να ακυρώσει και την περιοδεία της, μέχρι να δυναμώσει και να αποκατασταθεί η υγεία της».

Όλη η ομάδα του Happy Day έστειλε τις ευχές της για γρήγορη ανάρρωση στη Μαρίνα Σάττι.

Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο

Εξιτήριο πήρε χθες, από το ιδιωτικό νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν για αρκετές μέρες η Μαρίνα Σάττι. Όπως είπε, τώρα είναι καλά, αλλά χρειάστηκε να αναβληθεί η περιοδεία της στην Αμερική.

satti

«Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ που ήρθατε κιόλας. Βασικά καλά είμαι, γι΄αυτό και φεύγω τώρα. Ήμουν εδώ κάποιες αρκετές μέρες. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στους γιατρούς εδώ, σε όλους, οι οποίοι έκαναν πραγματικά τρομερή δουλειά, το λέω και συγκινούμαι. Επιστήμονες που συνεργάστηκαν όλοι μεταξύ τους… όλοι και οι νοσηλευτές», είπε στις δημοσιογράφους και πρόσθεσε:  «Σήμερα υποτίθεται ότι θα φεύγαμε για την Αμερική γιατί είχαμε την περιοδεία, δε θα γίνει, αναβλήθηκε».

Ακόμα αποκάλυψε πως την επισκέπτονταν οι φίλοι της, δεχόταν πολλά μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης και πως της έχει λείψει αυτές τις μέρες που ήταν στο νοσοκομείο, ο γάτος της. 

 

