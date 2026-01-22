Σωτήρης Κοντιζάς: «Έβαλες έτοιμο κεφίρ με φράουλα στο λαβράκι;»

Η μεγάλη αστοχία του Βαγγέλη με το κεφίρ!

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η audition του 31χρονου Βαγγέλη στο MasterChef 10 ξεκίνησε ως μια υπόσχεση για μια δυναμική μαγειρική παρουσία, αλλά δεν κατέληξε όπως περιμέναμε.

Συγκεκριμένα, μία λανθασμένη απόφαση της στιγμής ήταν αρκετή για να «καπελώσει» ακόμα και μία άρτια τεχνική. Ο Βαγγέλης, ένας επαγγελματίας μάγειρας από τη Θεσσαλονίκη, μπήκε στην κουζίνα του διαγωνισμού δηλώνοντας πιο έτοιμος από ποτέ, έχοντας μάλιστα ταυτιστεί στο παρελθόν με παίκτες όπως ο Ηλίας Κιαζόλι. Ωστόσο, η μαγειρική του διαδρομή στο πλατό σταμάτησε απότομα λόγω μιας αστοχίας: τη χρήση κεφίρ με γεύση φράουλα σε ένα αλμυρό πιάτο.

Δες το MasterChef

Το πιάτο που επέλεξε να παρουσιάσει ήταν ένα «λαβράκι φρικασέ». Η ιδέα του ήταν να αποδομήσει την κλασική συνταγή, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό αυγολέμονο με μια πιο σύγχρονη και όξινη προσέγγιση. Ο στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια σάλτσα βασισμένη στο κεφίρ, αρωματισμένη με λάιμ και άνηθο, ώστε να δώσει μια φρεσκάδα που θα αναδείκνυε το ψάρι. Μέχρι εκείνο το σημείο, το σκεπτικό του έμοιαζε ενδιαφέρον και δημιουργικό.

masterchef

Η κρίσιμη καμπή της audition συνέβη στην αποθήκη τροφίμων (pantry). Όπως παραδέχτηκε αργότερα, ο Βαγγέλης δεν βρήκε σκέτο κεφίρ. Αντί να αναπροσαρμόσει το πλάνο του και να καταφύγει στη σίγουρη λύση ενός κλασικού αυγολέμονου -κάτι που ο Πάνος Ιωαννίδης επισήμανε ως την πλέον λογική κίνηση- ο μάγειρας «θόλωσε» από το άγχος. Πήρε ένα κεφίρ με γεύση φράουλα και, σε μια προσπάθεια να το εντάξει στο πιάτο, πρόσθεσε μάλιστα και έξτρα φρέσκια φράουλα για να «ενισχύσει» το υλικό, όπως είπε.

masterchef

Όταν οι κριτές πλησίασαν για να δοκιμάσουν, η τεχνική αρτιότητα του πιάτου ήταν εμφανής. Το λαβράκι ήταν σωστά ψημένο και οι υφές του φρικασέ ήταν εκεί. Όμως, η γεύση της φράουλας στο κεφίρ δημιούργησε ένα γευστικό σοκ που ήταν αδύνατο να παρακαμφθεί. Ο Σωτήρης Κοντιζάς, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ αλλά και την αυστηρή του ειλικρίνεια, ανέφερε ότι ένιωθε σαν να έπαιζε μαζί του η μικρή του κόρη και να του έριξε το φρουτοποτό της μέσα στο φαγητό. Η φράουλα ήταν τελείως... παράταιρη στο πιάτο αυτό.

κεφιρ

Το πιάτο του Βαγγέλη

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος και ο Πάνος Ιωαννίδης στάθηκαν στο γεγονός ότι ο Βαγγέλης «έβαλε τρικλοποδιά στον εαυτό του». Ενώ τεχνικά το πιάτο ήταν από τα καλύτερα που είχαν δοκιμάσει εκείνη την ημέρα, η γευστική αστοχία ήταν θεμελιώδης. Το κεφίρ φράουλα δεν ήταν απλώς μια τολμηρή επιλογή, ήταν ένα λάθος που αλλοίωσε την ταυτότητα του πιάτου.

Η απογοήτευση του Βαγγέλη στην τελική του συνέντευξη ήταν εμφανής. Παραδέχτηκε ότι «κόλλησε» και ότι η αμφιβολία γεννήθηκε μέσα του τη στιγμή που είδε τον σεφ να εντοπίζει τη φράουλα. 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
MASTERCHEF
MASTERCHEF 10
MASTERCHEF 2025
