Αγρίνιο: Προφυλακίστηκε ο 45χρονος που σκότωσε τον κοινοτάρχη

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε, μετά την απολογία του, ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο. Στο Λιθοβούνι το πένθος είναι βαρύ, ενώ η σύζυγος του θύματος, που στο παρελθόν διατηρούσε σχέση και με τον κατηγορούμενο, παραμένει κλειδαμπαρωμένη στο σπίτι της, φοβούμενη για τη ζωή της.

Αγρίνιο: «O σύζυγός μου προκαλούσε τον δράστη» - Τι κατέθεσε η 40χρονη

Το Star φέρνει στο φως νέα αποκαλυπτικά στοιχεία για το ερωτικό τρίγωνο που, όπως όλα δείχνουν, στάθηκε η αιτία της τραγωδίας.

Σπαραγμός έξω από τα δικαστήρια

Συγγενείς του 45χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του κοινοτάρχη στο Αγρίνιο τον είδαν να εισέρχεται στο δικαστικό μέγαρο Μεσολογγίου με αλεξίσφαιρο γιλέκο και χειροπέδες και κατέρρευσαν. Μια γυναίκα σπαράζει στην αγκαλιά άλλης, φωνάζοντας «καρδιά μου, καρδιά μου».

Σπαραγμός στο Αγρίνιο

Σπαραγμός στο Αγρίνιο 

Όλοι γνώριζαν ότι μια γυναίκα είχε χωρίσει τους δύο πρώην καλούς φίλους. Κανείς, όμως, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η κατάσταση θα έφτανε σε αυτό το σημείο. Ο 45χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή στην ανακρίτρια για το στυγερό έγκλημα το πρωί του Σαββάτου.

Αγρίνιο: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη

Τι ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε άμυνα και δεχόταν απειλές από το θύμα. Στο δικαστικό μέγαρο κατέθεσαν συνολικά οκτώ μάρτυρες υπεράσπισης, συγγενείς και συγχωριανοί του.

«Προκύπτει ότι δεν υπήρχε ενέδρα. Ο εντολέας μου είναι σοκαρισμένος και μετανιωμένος. Δεν ήθελε αυτό το αποτέλεσμα, ούτε θα μπορούσε να το προβλέψει», υποστήριξε ο Χρήστος Τσιμπούκης, δικηγόρος του κατηγορούμενου

Τι αποκαλύπτει φίλος του κατηγορούμενου στο Star

Φίλος του κατηγορούμενου αναφέρει: «Ο μακαρίτης απειλούσε τον φίλο μας όπου τον έβρισκε. Δύο φορές προσπάθησε να τον χτυπήσει στον δρόμο. Ο φίλος μας τον απέφυγε, πήγε στο αστυνομικό τμήμα και το κατήγγειλε, χωρίς όμως να καταθέσει μήνυση».

Αγρίνιο: Τι δήλωσε φίλος του κατηγορούμενου

Αγρίνιο: Τι δήλωσε φίλος του κατηγορούμενου  

Αγρίνιο: Πρόσωπο με πρόσωπο σύζυγος του θύματος και αδελφός του δράστη

Η φιλία που κατέληξε σε τραγωδία – τι φοβόντουσαν οι συγγενείς του θύματος

Ξάδελφος του θύματος, αποκαλύπτει: «Τον βρήκα τον Αύγουστο και του είπα “μην κάνεις καμιά τρέλα και τον σκοτώσεις”. Μου απάντησε “όχι”. Πρέπει να ανοίξουν οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, να δουν μήπως η σύζυγος τού είπε “σκότωσέ τον”».

Ανάμεσα στον θύτη και το θύμα, όπως λένε όσοι τους γνώριζαν, βρισκόταν η σύζυγος του άτυχου Κώστα. Από τη στιγμή που διατηρούσε σχέση με τον κατηγορούμενο και έφυγε για κάποιο διάστημα μαζί του στην Πάτρα, η φιλία των δύο ανδρών μετατράπηκε σε εχθρότητα. Αν και ο κοινοτάρχης δέχθηκε πίσω τη σύζυγό του, το γυαλί δεν ξανακόλλησε.

Έγκλημα στο Αγρίνιο: Oι προσπάθειες για παιδί και το διαζύγιο

Ξάδελφος του θύματος επίσης  αναφέρει: «Είχαν καταθέσει αίτηση διαζυγίου, αλλά δεν είχε εκδοθεί. Εκείνος την παρακαλούσε να γυρίσει, γιατί είχαν αποκτήσει παιδί μετά από 14 ή 16 εξωσωματικές, με κόπους. Προφανώς εκείνη δεν ήθελε να επιστρέψει και, απ’ όσα λέγονταν, συνέχιζε να βλέπει τον δράστη. Αναμενόταν να βγει το διαζύγιο. Κακώς ο ξάδελφός μου δέχθηκε να τη γυρίσει πίσω…».

Αγρίνιο: Η μαρτυρία για αίτηση διαζυγίου από το θύμα και τη σύζυγό του

Αγρίνιο: Η μαρτυρία για αίτηση διαζυγίου από το θύμα και τη σύζυγό του 

Πένθος στο Λιθοβούνι – «έχασαν τον φύλακα άγγελό τους»

Στο Λιθοβούνι το πένθος είναι μεγάλο. Ο Κώστας δεν ήταν μόνο πρόεδρος· οι κάτοικοι τον θεωρούσαν τον φύλακα άγγελό τους.

Κάτοικος της περιοχής λέει: «Ήταν άνθρωπος με κεφαλαία. Ο Κώστας ήταν από τα καλύτερα παιδιά, άρχοντας».
 

