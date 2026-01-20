Αγρίνιο: «O σύζυγός μου προκαλούσε τον δράστη» - Τι κατέθεσε η 40χρονη

Φυγαδεύτηκε μετά την κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 22:05 MasterChef: Η Εύα είχε στο μυαλό της αλλιώς το «αποδομημένο»
20.01.26 , 21:43 Κλήρωση Eurojackpot 20/1/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 42.000.000 ευρώ
20.01.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πέτρος έφτιαξε ένα από τα πιο όμορφα πιάτα των auditions!
20.01.26 , 21:37 Ρευματοκλοπή: Καταγγελίες Για Αυθαίρετα Πρόστιμα Του ΔΕΔΔΗΕ
20.01.26 , 21:30 MasterChef: Δείτε την audition του Βαγγέλη που μοιάζει με τον Flea!
20.01.26 , 21:29 Εύη Βατίδου: Η συγκινητική φωτογραφία για τα γενέθλια της κόρης της, Μάιρα
20.01.26 , 21:26 Ρόδος: Το «τροχαίο δυστύχημα» του ξενοδόχου ήταν δολοφονία!
20.01.26 , 21:15 MasterChef: Ομοφωνία στην απόφαση των κριτών για τον 50χρονο Αντώνη
20.01.26 , 21:07 Στρασβούργο: Αγρότες θέλουν να εισβάλουν στην Ευρωβουλή λόγω Mercosur
20.01.26 , 21:00 Dacia Sandriders: Κατέκτησαν το Rally Dakar 2026
20.01.26 , 20:54 Τη δημιουργία Συμβουλίου Ειρήνης αντί του… ΟΗΕ προωθεί  ο Τραμπ!
20.01.26 , 20:43 Honda: Συνεργασία με Aston Martin Aramco Formula One Team
20.01.26 , 20:33 Εξαφάνιση Λόρας: «Είναι στο Βερολίνο. Έλεγε "Δεν επιστρέφω"»
20.01.26 , 20:12 Αγρίνιο: «O σύζυγός μου προκαλούσε τον δράστη» - Τι κατέθεσε η 40χρονη
20.01.26 , 20:00 Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Κώστας Αντετοκούνμπο: Βόλτα με την κόρη και τη σύζυγό του στη Θεσσαλονίκη
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
ΔΥΠΑ: Πώς μπορείς να πάρεις επίδομα ανεργίας για 2η φορά - Οι προϋποθέσεις
Ευλαμπία Ρέβη: Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Τι κατέθεσε η σύζυγος του θύματος για τον δράστη / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αίσθηση προκάλεσε η κατάθεση της συζύγου του 50χρονου κοινοτάρχη Λιθοβουνίου Αγρινίου, ο οποίος έπεσε νεκρός το Σάββατο από τα πυρά συγχωριανού και πρώην φίλου του.

Αγρίνιο: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι της 40χρονης συζύγου του θύματος για να λάβουν κατάθεση. Πρόκειται για το πρόσωπο-κλειδί της υπόθεσης, καθώς γνώριζε καλά τόσο το θύμα όσο και τον δράστη, με τους οποίους είχε συνδεθεί προσωπικά στο παρελθόν.

Αγρίνιο: Πρόσωπο με πρόσωπο σύζυγος του θύματος και αδελφός του δράστη

Παρά την τραγική κατάληξη, η γυναίκα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, φέρεται να είπε πως αδυνατεί να πιστέψει ότι ο 44χρονος μπορούσε να φτάσει σε ένα τέτοιο έγκλημα, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο», που της φερόταν με αγάπη και κατανόηση. Παράλληλα, υποστήριξε πως ο σύζυγός της τον προκαλούσε και τον απειλούσε, μεταφέροντας όσα της εκμυστηρευόταν ο κατηγορούμενος.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο δράστης μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν τον είχα ικανό να δολοφονήσει κανέναν. Είναι καλός άνθρωπος. Ήταν ο μόνος άνθρωπος που με αγαπούσε πραγματικά και που με φρόντιζε και έδειχνε να με κατανοεί. Ο κατηγορούμενος, μου έλεγε συνεχώς ότι ο σύζυγός μου τον προκαλούσε και τον απειλούσε. Το παιδί μου έχω στο μυαλό μου και πώς θα μπορέσει να ξεπεράσει ο ψυχισμός του την απώλεια του πατέρα του. Λυπάμαι πολύ για όλα όσα έγιναν», φέρεται να κατέθεσε. 

Έγκλημα Αγρίνιο

Αγρίνιο: Φυγαδεύτηκε μετά την κηδεία η 40χρονη

Την ίδια ώρα, σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το πρωί της Τρίτης η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο χωριό, υπό τον φόβο επεισοδίων, ενώ η σύζυγος του θύματος φυγαδεύτηκε αμέσως μετά την τελετή.

Στο τελευταίο «αντίο», τα βλέμματα όλων στράφηκαν πάνω της, με άλλους να τη συμπονούν και άλλους να την κατηγορούν ανοιχτά.

Έγκλημα Αγρίνιο: Φυγαδεύτηκε η σύζυγος του θύματος από την κηδεία του

Φυγαδεύτηκε η σύζυγος του θύματος από την κηδεία του

Η σύζυγος του 50χρονου κοινοτάρχη που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο

Κάτοικοι του χωριού μιλούν για ένα σοκ που έχει παραλύσει την τοπική κοινωνία, κάνοντας λόγο για δύο ανθρώπους που μέχρι πρότινος είχαν φιλικές και συνεργατικές σχέσεις.

Αγρίνιο: Τι ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος

Ο 44χρονος κατηγορούμενος, που οδηγείται στον ανακριτή, φέρεται να δηλώνει σοκαρισμένος, υποστηρίζοντας πως δεν υπήρχε κανένα σχέδιο και ότι το περιστατικό δεν ήταν προμελετημένο.

Μέσω του συνηγόρου του, προβάλλεται και ο ισχυρισμός της άμυνας, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία από την αυτοψία των Αρχών.

Οι Αρχές, πάντως, εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από τη μοιραία συνάντηση των δύο ανδρών: αν υπήρχε ραντεβού, αν στήθηκε ενέδρα και πώς βρέθηκαν και οι δύο οπλισμένοι με κυνηγετικές καραμπίνες.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΙΝΙΟ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top