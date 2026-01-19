Αγρίνιο: Πρόσωπο με πρόσωπο σύζυγος του θύματος και αδελφός του δράστη

Η σύζυγος του θύματος είναι δυστυχώς το πρόσωπο – «κλειδί» για το στυγερό έγκλημα στο Αγρίνιο που αφήνει ορφανό ένα παιδί στην εφηβεία.

Ο απεσταλμένος του Star Αλέξανδρος Γύγος, μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες για τη γυναίκα αυτή. Όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η σύζυγος του 50χρονου κλήθηκε σήμερα να πάει στην Ασφάλεια Μεσολογγίου προκειμένου να παραλάβει προσωπικά αντικείμενα του άντρα της.

Τι μετέδωσε ο Αλέξανδρος Γύγος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star για την απρόοπτη συνάντηση συζύγου θύματος και αδελφού δράστη στο Μεσολόγγι

Όταν έφτασε εκεί το μεσημέρι την περίμενε ωστόσο μία έκπληξη, καθώς εκεί κρατείται και ο 44χρονος δράστης που είχε πάει να τον επισκεφτεί ο αδελφός του.

Όταν μπήκε μέσα στην Ασφάλεια, η γυναίκα ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον αδερφό του δράστη και τα βλέμματα τους «πάγωσαν». Δεν αντάλλαξαν καμιά κουβέντα και ο ένας προσπέρασε τον άλλον.

Την προηγούμενη μέρα αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί την σύζυγό του 50χρονου στο σπίτι της και της είχαν πάρει πολύωρη κατάθεση. Ήθελαν λεπτομέρειες για το αν υπήρχαν απειλές ανάμεσα στους δύο άντρες.

Η γυναίκα του θύματος πάντως είναι απλησίαστη. Κλεισμένη μέσα στο σπίτι δεν ανοίγει σε κανέναν πέρα από δύο ξαδέρφια του θύματος που είναι και οι μόνοι άνθρωποι που την επισκέπτονται.

Κλειδωμένη παραμένει η σύζυγος του θύματος της δολοφονίας στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αύριο θα υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στην κηδεία για τον φόβο βεντέτας.

Τραγική φιγούρα ο 13χρονος γιος του θύματος της δολοφονίας

Τραγική φιγούρα θα είναι το μόλις 13 ετών παιδί του 50χρονου, που σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές τις μέρες παρακολουθεί ψυχολόγος και θα βρεθεί και εκείνο αύριο στην κηδεία για να αποχαιρετήσει τον πατέρα του.