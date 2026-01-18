Δολοφονία Αγρίνιο: Οι κάτοικοι αντίκρυσαν το όπλο του θύματος

Στον εισαγγελέα Μεσολογγίου πήγε το μεσημέρι της Κυριακής ο 44χρονος που σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου.

Η δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Στο χωριό Μεσάριστα, οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα προκειμένου να αποφευχθούν εντάσεις μεταξύ των δύο οικογενειών.

Όταν ο 44χρονος δράστης βγήκε από την Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, έδωσε μονολεκτική απάντηση στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star, Αλέξανδρου Γύγου.

«Γιατί τον σκότωσες;», «Έχεις μετανιώσει;», εκείνος απάντησε: «Ναι…».

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου, όπου με σκυμμένο το κεφάλι και φορώντας χειροπέδες πέρασε γρήγορα την πόρτα του εισαγγελέα. Εκεί του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο εισαγγελέας χορήγησε προθεσμία για να δώσει τις δικές του εξηγήσεις την ερχόμενη Τετάρτη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, τόνισε: «Ο κατηγορούμενος αισθάνεται συγκλονισμένος και σοκαρισμένος από το συμβάν. Υπάρχουν αρκετά αποδεικτικά στοιχεία στη δικογραφία και άλλα που θα εισφερθούν από τον κατηγορούμενο και την υπεράσπισή του, τα οποία θα δώσουν στην κατηγορία τη σωστή διάσταση.»

Μαρτυρίες φίλων και κατοίκων

Φίλος του θύματος δήλωσε: «Δεν θέλω να ξαναέρθω στο χωριό, γιατί ο μόνος που έβλεπα ήταν ο Κώστας… Τι να πω, ρε παιδιά; Δεν περίμενα η κατάσταση να φτάσει εκεί, να βγάλουν όπλα; Το 2026; Νέοι άνθρωποι…»

Ένας κάτοικος πρόσθεσε: «Γενικά αυτοί οι δύο άνδρες είχαν θέματα μεταξύ τους. Είχανε, είχανε, είχανε προηγούμενα. Τώρα τι προηγούμενα… εκεί με τη γυναίκα του.»

Ο τελευταίος άνθρωπος που είδε το θύμα στο καφενείο περιέγραψε: «Σε λίγο λέει το θύμα, πάω να κυνηγήσω κανένα πουλί… Εγώ φώναζα ‘Κώστα, Κώστα, Κώστα’ και στη συνέχεια τον βρήκαμε ξαπλωμένο δίπλα στο κάθισμα του αυτοκινήτου. Δεν υπήρχε περίπτωση να είναι ζωντανός.»

Ο ιδιοκτήτης του καφενείου τόνισε: «Τα παιδιά ήταν φίλοι, μετά δεν ξέρω γιατί μαλώσαν, και ο ένας ερχόταν εδώ και έπινε καφέ και ο άλλος…»

Δολοφονία Αγρίνιο: Ντοκουμέντο STAR και αποκλειστικές εικόνες

Ο δημοσιογράφος του δελτίου ειδήσεων του Star, Αλέξανδρος Γύγος, μετέδωσε αποκλειστικό οπτικό υλικό από το σημείο της τραγωδίας. Στο αυτοκίνητο του θύματος, στη θέση του συνοδηγού, βρισκόταν εκτός θήκης η κυνηγετική καραμπίνα του 50χρονου. Ο δράστης επικαλείται ότι είδε το θύμα να κρατάει το όπλο και για αυτό τον πυροβόλησε τρεις φορές.

Οι κάτοικοι της Μακρύνειας παραμένουν σοκαρισμένοι και μουδιασμένοι από τα γεγονότα. Όπως αναφέρουν στον απεσταλμένο του STAR, δεν μπορούν να πουν κακή κουβέντα για κανέναν από τους εμπλεκόμενους, ενώ η ατμόσφαιρα στο χωριό είναι βαρύτατη. Η κοινότητα βιώνει έντονη αναστάτωση μετά τη δολοφονία, με όλους να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της έρευνας.

Τραγική φιγούρα της υπόθεσης είναι ο μόλις 13 ετών γιος του θύματος. Οι μαρτυρίες των κατοίκων περιγράφουν έναν πατέρα στοργικό και προστατευτικό, που έκανε πολλές υποχωρήσεις για το παιδί του. Μετά τη δολοφονία, η μητέρα του παιδιού τον έστειλε στην Πάτρα, σε συγγενικό της πρόσωπο.