Αγρίνιο: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη

Σε βαρύ κλίμα η τοπική κοινωνία του Λιθοβουνίου Αγρινίου αποχαιρέτησε σήμερα τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας που δολοφονήθηκε με τραγικό τρόπο το προηγούμενο Σάββατο και σόκαρε ολόκληρη την περιοχή.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται στο χωριό, με συγγενείς, φίλους αλλά και κατοίκους από τις γύρω κοινότητες να συγκεντρώνονται για να πουν το τελευταίο «αντίο» σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με αφοσίωση την τοπική κοινωνία. Η σορός του άτυχου 50χρονου έφτασε στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στις 11:30 το πρωί και η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη συγκίνηση, καθώς οι παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να συνειδητοποιήσουν την απώλεια.

Τραγική φιγούρα ο γιος του, 13 ετών σήμερα, ο οποίος βρέθηκε στην κηδεία. Εκεί ήταν και η σύζυγος του θύματος αλλά και η μητέρα του.

Στεφάνια στη μνήμη του έστειλαν ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, ο δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και ο Σύλλογος Υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας.

Ο 50χρονος ήταν πατέρας ενός εφήβου και αγαπητός στους κατοίκους του Λιθοβουνίου, όπου είχε μεγάλη επιρροή ως κοινοτάρχης και ήταν γνωστός για το ενδιαφέρον και την προσφορά του στον τόπο του.

Ο δράστης, ένας 44χρονος άνδρας από την ίδια περιοχή, που φέρεται να είχε στενή σχέση με το θύμα στο παρελθόν, αναμένεται να απολογηθεί στις Αρχές. Η υπόθεση έχει προκαλέσει βαθιά ανησυχία στους κατοίκους, ενώ αστυνομικά μέτρα παραμένουν αυξημένα γύρω από το χωριό, καθώς η κοινότητα προσπαθεί να επεξεργαστεί το σοκ από το τραγικό γεγονός.

Στο πλαίσιο της κηδείας, η οικογένεια ζήτησε αντί στεφάνων οι προσφορές να δοθούν για την κάλυψη αναγκών στο σχολείο όπου φοιτά ο γιος του θανόντος, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του και να στηρίξει το παιδί του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Αγρίνιο: Τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση

Η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία καθυστέρησε λόγω αυξημένου φόρτου, έδωσε τα πρώτα κρίσιμα στοιχεία για τον θάνατο του 50χρονου θύματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο άνδρας έφερε δύο τραύματα στο κεφάλι, τα οποία προκάλεσαν ακαριαίο θάνατο. Τα τραύματα είναι από πίσω προς τα μπρος, γεγονός που δείχνει ότι πυροβολήθηκε από την πίσω πλευρά του οχήματός του. Το παμπρίζ λειτούργησε ως πύλη εξόδου των σκαγιών και όχι εισόδου.

Τα δεδομένα αυτά διαψεύδουν τον ισχυρισμό περί αμυντικής ενέργειας και ενισχύουν το σενάριο ενέδρας.

