Δολοφονία Αγρίνιο: «Δεν προκύπτει ότι το θύμα πήγε να πυροβολήσει»

Προδιαγεγραμμένη φαίνεται πως ήταν η κατάληξη της κόντρας ανάμεσα στον 50χρονο κοινοτάρχη και τον 44χρονο πρώην επιστήθιο φίλο του, που τον δολοφόνησε με τρεις πυροβολισμούς στη Μακρύνεια Αγρινίου.

Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, που γνώριζαν τους δύο άνδρες κάνουν μιλούν για δύο άνδρες που ήταν αχώριστοι φίλοι μέχρι που πριν από δύο χρόνια όλα άλλαξαν, με τους δύο άνδρες να ανταλλάσσουν ύβρεις και απειλές ο ένας εναντίον του άλλου όπου βρισκόντουσαν.

Κοινό μυστικό είναι ότι αυτό που οδήγησε στην διάρρηξη των σχέσεών τους ήταν η ερωτική αντιζηλία και η επιθυμία για την ίδια γυναίκα. Μάλιστα κάποιοι από τους κατοίκους, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», σημείωναν πως αυτό είχε προκαλέσει τρομερούς καβγάδες ανάμεσα στους δύο άνδρες και όλοι περίμεναν ότι θα γινόταν κάποια στιγμή το κακό, χωρίς να γνωρίζουν ποιο θα ήταν το θύμα.

Ο αδελφός του δράστη, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως το θύμα απειλούσε συνεχώς τον 44χρονο και ότι ο αδελφός του εδώ κι έναν χρόνο ζούσε μέσα στον φόβο.

«Είναι σε άθλια κατάσταση, όλοι νιώθουμε χάλια, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που ζούμε. Τον απειλούσε συνεχώς το θύμα», είπε.

Μάλιστα ο 44χρονος στην προανακριτική του κατάθεση φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο 50χρονος τον σημάδεψε με την καραμπίνα του και τότε εκείνος τον πρόλαβε και τον πυροβόλησε πρώτος.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα είπε στην εκπομπή η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κ. Δημογλίδου, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο ότι το θύμα προσπάθησε να ενεργοποιήσει την καραμπίνα που είχε στο αυτοκίνητό του.

Αντίθετα, το όχημα του 50χρονου φέρει σημάδια από σκάγια για αγριογούρουνο που έριξε ο 44χρονος. Συγκεκριμένα έχει δεχθεί έναν πυροβολισμό από μπροστά και δύο πυροβολισμούς από πίσω, κάτι που σύμφωνα με τους αστυνομικούς δείχνει ότι βρισκόταν εν κινήσει.

Μάλιστα, μετά τους πυροβολισμούς, ο 50χρονος φαίνεται πως έπεσε νεκρός πάνω στο τιμόνι, με το αυτοκίνητο να κινείται με χαμηλή ταχύτητα για περίπου 70 μέτρα και να καταλήγει σε χωράφι.

Γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο την ώρα του φονικού, νομίζοντας ότι είχε γίνει ατύχημα έτρεξε στο αυτοκίνητο και βρήκε τον 50χρονο κοινοτάρχη νεκρό, σε μια λίμνη αίματος και πεσμένο στη θέση του συνοδηγού.

Λίγη ώρα αργότερα ο δράστης τηλεφώνησε στην αστυνομία και τους ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει τον 50χρονο κοινοτάρχη και καλώντας τους αστυνομικούς να πάνε να τον συλλάβουν.