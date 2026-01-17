Έγκλημα πάθους στο Αγρίνιο: Τρεις πυροβολισμοί και φόβοι για βεντέτα

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου η άγρια δολοφονία 50χρονου προέδρου κοινότητας, ο οποίος έπεσε νεκρός έπειτα από καρτέρι θανάτου που του έστησε συγχωριανός και στενός του φίλος.

Το φονικό έγινε σε αγροτική περιοχή έξω από τα Μεσάριστα, με τον δράστη να χρησιμοποιεί καραμπίνα και να πυροβολεί τρεις φορές το θύμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, θύμα και δράστης κατάγονταν από διπλανά χωριά και γνωρίζονταν εδώ και πολλά χρόνια.

Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς είχαν αναπτύξει φιλία που με τον καιρό έγινε ακόμη πιο στενή όταν ο 50χρονος, πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου, προσέλαβε τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του.

Οι δύο άνδρες περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, πηγαίνοντας ο ένας στο σπίτι του άλλου και κάνοντας παρέα από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Ωστόσο, αυτή η στενή σχέση φαίνεται πως εξελίχθηκε σταδιακά σε μια πολυετή διαμάχη, με συνεχείς καβγάδες και έντονες εντάσεις.

Κάτοικοι της περιοχής μιλούν για ερωτική αντιζηλία που δηλητηρίασε τη σχέση τους και, όπως αναφέρουν, υπήρξε ακόμη και σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού στο παρελθόν, το οποίο δεν καταγγέλθηκε ποτέ στις Αρχές.

Την ημέρα του εγκλήματος, οι δύο άνδρες βρίσκονταν νωρίτερα στο καφενείο του χωριού Μεσάριστα. Κάποια στιγμή, ο 44χρονος αποχώρησε, μπήκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την περιοχή «Αρβανίτης», γνωρίζοντας ότι ο πρόεδρος της κοινότητας θα περνούσε από τον συγκεκριμένο δρόμο. Εκεί του έστησε καρτέρι.

Στο σημείο δέχθηκε τους πρώτους πυροβολισμούς το όχημα του θύματος, όπως μαρτυρούν τα σπασμένα τζάμια που βρέθηκαν στην άσφαλτο.

Ακολούθησε μια ανεξέλεγκτη πορεία περίπου 100 μέτρων, με το αυτοκίνητο να καταλήγει εκτός δρόμου, στα χωράφια της περιοχής. Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε δεύτερη τραγωδία, καθώς το όχημα παραλίγο να πέσει πάνω σε γυναίκα που φρόντιζε τις κότες της.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως άκουσαν τρεις πυροβολισμούς και αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για κυνηγούς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, είδαν το αυτοκίνητο να έρχεται ανεξέλεγκτο προς το μέρος τους.

Μετά την εκτέλεση, ο 44χρονος δράστης ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία, δηλώνοντας: «Ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου. Εγώ τον πυροβόλησα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός».

Στη συνέχεια συνελήφθη και κρατείται στην Ασφάλεια Μεσολογγίου, όπου φέρεται να έχει δώσει αναλυτική κατάθεση, περιγράφοντας καρέ καρέ τη δολοφονία. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι φοβήθηκε επειδή νόμιζε πως και το θύμα ήταν οπλισμένο.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ανδρών της ΟΠΚΕ, φυλάσσουν τα σπίτια των δύο οικογενειών, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο το επικρατέστερο σενάριο κάνει λόγο για ερωτική αντιζηλία, με μια γυναίκα να θεωρείται «το μήλο της έριδος» που οδήγησε στην τραγική κατάληξη.

Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι, ενώ ιατροδικαστής μετέβη στο σημείο για να εξετάσει τις συνθήκες της εκτέλεσης.