Δολοφονία Αγρίνιο: «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός»

Πώς έγινε το άγριο φονικό

Δολοφονία Αγρίνιο: «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός»
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Μακρύνεια Αγρινίου μετά την άγρια δολοφονία 50χρονου από έναν 44χρονο συγχωριανό του. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου, ο οποίος βρίσκεται από το πρωί στην περιοχή, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 09:00 το πρωί στο καφενείο του χωριού. 

Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους

Εκεί βρισκόταν το θύμα κι έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί. 

Ο 50χρονος που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και κάνει αναστροφή. Όπως περιέγραψε ο Αλέξανδρος Γύγος έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου. 

Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης

Το θύμα τραυματίζεται θανάσιμα και πέφτει  μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του αρχίζει να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και καταλήγει σε ένα χωράφι. 

Το αυτοκίνητο του 50χρονου που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία πήγαινε να ταΐσει τις κότες της και ήταν αυτή που ειδοποίησε την αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί. 

Ο δράστης λίγα λεπτά αργότερα τηλεφώνησε στις αρχές για να παραδοθεί λέγοντας στους αστυνομικούς «εγώ τον σκότωσα, ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου».

Μάλιστα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του «τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Το σημείο, όπου δολοφονήθηκε ο 50χρονος στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές εδώ και καιρό και ο ένας απειλούσε τον άλλον. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο είδος ερωτικής αντιζηλίας που οδήγησε τελικά στην άγρια δολοφονία. 

Στο αυτοκίνητο μάλιστα του θύματος βρέθηκε μια καραμπίνα, η οποία θα εξεταστεί επίσης στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν ο 50χρονος πυροβόλησε κι εκείνος εναντίον του δράστη. 

Το σημείο που βρέθηκε νεκρός ο 50χρονος στο Αγρίνιο

Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από τις οικογένειες του δράστη και του θύματος, αλλά και από ανθρώπους που τους συνάντησαν σήμερα το πρωί. 

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από ό,τι συνέβη και δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι που άλλοτε είχαν πολύ καλές σχέσεις, κατέληξαν να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου. 

Το θύμα ήταν πατέρας ενός παιδιού. 

