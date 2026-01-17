Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης

Μια άγρια δολοφονία σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία, με θύμα έναν 50χρονο άνδρα. Πριν από λίγο μάλιστα οι αρχές συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη της εν ψυχρώ εκτέλεσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος έστησε καρτέρι στο θύμα και τη στιγμή που περνούσε με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές, μέσα στο όχημα με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr οι αρχές κατάφεραν γρήγορα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον φερόμενο ως δράστη. Πρόκειται για έναν 44χρονο άνδρα, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή, και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Θύμα και θύτης φέρονται να διατηρούσαν προσωπικές - επαγγελματικές σχέσεις, ενώ τον τελευταίο καιρό φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας.

Το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.