Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης

Άγνωστος του έστησε καρτέρι και τον πυροβόλησε τρεις φορές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.01.26 , 13:53 Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
17.01.26 , 13:37 Μαρία Σάκκαρη: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη;
17.01.26 , 13:06 «Τελειώνει» από τον Άρη κορυφαίο όνομα
17.01.26 , 12:52 Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
17.01.26 , 12:48 Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
17.01.26 , 12:45 Αλ Καπόνε: Ο «βασιλιάς» των γκάγκστερ και το μαρτυρικό τέλος από σύφιλη
17.01.26 , 11:52 smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
17.01.26 , 11:49 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
17.01.26 , 11:38 Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης
17.01.26 , 11:19 Κ. Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στους αγρότες»
17.01.26 , 10:48 Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
17.01.26 , 10:36 Γερμανού: Η εξομολόγηση για τον πατέρα της και τους πρώην συντρόφους της
17.01.26 , 10:14 Μασσαλία: Βαν παρέσυρε μαθητές σε σχολική εκδρομή – 11 τραυματίες
17.01.26 , 09:47 Καιρός: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία – Πού θα χιονίσει;
17.01.26 , 09:37 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 17.01.26, 11:24
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια άγρια δολοφονία σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μακρυνείας στην Αιτωλοακαρνανία, με θύμα έναν 50χρονο άνδρα. Πριν από λίγο μάλιστα οι αρχές συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη της εν ψυχρώ εκτέλεσης. 

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστος έστησε καρτέρι στο θύμα και τη στιγμή που περνούσε με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε τρεις φορές, μέσα στο όχημα με καραμπίνα, με αποτέλεσμα να πεθάνει ακαριαία. 

Ανατροπή στη Φοινικούντα: Άλλαξε την απολογία του ο 22χρονος

Σύμφωνα με το agriniopress.gr οι αρχές κατάφεραν γρήγορα να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον φερόμενο ως δράστη. Πρόκειται για έναν 44χρονο άνδρα, ο οποίος κατάγεται από την περιοχή, και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σέρρες δολοφονία: Τι Αναφέρει Η Ιατροδικαστική Για Τον 17χρονο

Θύμα και θύτης φέρονται να διατηρούσαν προσωπικές - επαγγελματικές σχέσεις, ενώ τον τελευταίο καιρό φέρονται να είχαν προσωπικές διαφορές.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης οδηγείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας.

Το θύμα ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
 |
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top