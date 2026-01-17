Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους

«Ελάτε να με πάρετε, εγώ τον σκότωσα», είπε ο 44χρονος στην αστυνομία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.01.26 , 13:53 Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
17.01.26 , 13:37 Μαρία Σάκκαρη: Πότε θα γίνει ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη;
17.01.26 , 13:06 «Τελειώνει» από τον Άρη κορυφαίο όνομα
17.01.26 , 12:52 Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
17.01.26 , 12:48 Πέθανε ο πρώην υπουργός της ΝΔ Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
17.01.26 , 12:45 Αλ Καπόνε: Ο «βασιλιάς» των γκάγκστερ και το μαρτυρικό τέλος από σύφιλη
17.01.26 , 11:52 smart #5: Ανακηρύχτηκε το ασφαλέστερο μεγάλο SUV του 2025
17.01.26 , 11:49 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
17.01.26 , 11:38 Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης
17.01.26 , 11:19 Κ. Μητσοτάκης: «Δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στους αγρότες»
17.01.26 , 10:48 Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
17.01.26 , 10:36 Γερμανού: Η εξομολόγηση για τον πατέρα της και τους πρώην συντρόφους της
17.01.26 , 10:14 Μασσαλία: Βαν παρέσυρε μαθητές σε σχολική εκδρομή – 11 τραυματίες
17.01.26 , 09:47 Καιρός: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία – Πού θα χιονίσει;
17.01.26 , 09:37 H 15λεπτη εύκολη άσκηση που μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νοσημάτων
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους
Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή κίνηση από τον σύντροφό της
Φανερά αδυνατισμένη η Βίκυ Σταυροπούλου- Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της
Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού: Η νέα πληροφορία που αναπτέρωσε τις ελπίδες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 17.01.26, 12:25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για ένα έγκλημα πάθους φαίνεται να μιλούν οι αρχές στο Αγρίνιο, αναφερόμενοι στην άγρια δολοφονία 50χρονου σήμερα το πρωί στην περιοχή της Μακρύνειας. 

Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν πρόεδρο κοινότητας - Συνελήφθη ο δράστης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του 50χρονου άνδρα, φέρεται να είχε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του θύματος. 

Το αυτοκίνητο του θύματος της άγριας δολοφονίας στο Αγρίνιο - agriniopress.gr

Το αυτοκίνητο του θύματος της άγριας δολοφονίας στο Αγρίνιο - agriniopress.gr

Όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό, η άγρια δολοφονία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Αρβανίτης Μακρυνείας. Ο φερόμενος ως δράστης έστησε καρτέρι στο θύμα και όταν εκείνο πέρασε με το αυτοκίνητό του από το σημείο, το πυροβόλησε τρεις φορές με κυνηγετική καραμπίνα μέσα στο αυτοκίνητό του. 

Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους

Ο 50χρονος που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο - agrinionews.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος που συνελήφθη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το πρωί ήταν στο καφενείο του χωριού, όταν πέρασε ο 50χρονος και είπε ότι θα πήγαινε για κυνήγι. Τότε τον ακολούθησε, του έστησε καρτέρι και τον σκότωσε.

«Το όχημα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω», ανέφερε στο agrinionews.gr ο πρόεδρος της Μεσάριστας, Κωνσταντίνος Δασκαλής.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και αντίκρισαν τον 50χρονο νεκρό, γαζωμένο από τις σφαίρες. 

Μετά το έγκλημα, o φερόμενος ως δράστης φέρεται να επικοινώνησε με τις Αρχές για να παραδοθεί. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, στους οποίους παρέδωσε και το όπλο της δολοφονίας.

Ο 44χρονος, ο οποίος κατάγεται από την ίδια περιοχή, είχε και προσωπικές – επαγγελματικές σχέσεις με το θύμα.  Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις και φιλονικίες μεταξύ τους. Μάλιστα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, χθες φέρονται να είχαν έναν καβγά, για λόγο που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν κλείσει ραντεβού να συναντηθούν στον τόπο του εγκλήματος. Στο αυτοκίνητο του 50χρονου βρέθηκε επίσης μία καραμπίνα. 

Και τα δύο όπλα θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ για κατάθεση θα κληθούν τόσο τα μέλη και των δύο οικογενειών, όσο και εκείνοι που ήταν το πρωί στο καφενείο.

Το θύμα ήταν πατέρας ενός παιδιού. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΡΙΝΙΟ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top