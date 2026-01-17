Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους

Για ένα έγκλημα πάθους φαίνεται να μιλούν οι αρχές στο Αγρίνιο, αναφερόμενοι στην άγρια δολοφονία 50χρονου σήμερα το πρωί στην περιοχή της Μακρύνειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος που συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία του 50χρονου άνδρα, φέρεται να είχε ερωτική σχέση με τη σύζυγο του θύματος.

Το αυτοκίνητο του θύματος της άγριας δολοφονίας στο Αγρίνιο - agriniopress.gr

Όπως έχει γίνει έως τώρα γνωστό, η άγρια δολοφονία σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Αρβανίτης Μακρυνείας. Ο φερόμενος ως δράστης έστησε καρτέρι στο θύμα και όταν εκείνο πέρασε με το αυτοκίνητό του από το σημείο, το πυροβόλησε τρεις φορές με κυνηγετική καραμπίνα μέσα στο αυτοκίνητό του.

Ο 50χρονος που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο - agrinionews.gr

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος που συνελήφθη φέρεται να είπε στους αστυνομικούς πως το πρωί ήταν στο καφενείο του χωριού, όταν πέρασε ο 50χρονος και είπε ότι θα πήγαινε για κυνήγι. Τότε τον ακολούθησε, του έστησε καρτέρι και τον σκότωσε.

«Το όχημα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω», ανέφερε στο agrinionews.gr ο πρόεδρος της Μεσάριστας, Κωνσταντίνος Δασκαλής.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο χωράφι. Δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο και αντίκρισαν τον 50χρονο νεκρό, γαζωμένο από τις σφαίρες.

Μετά το έγκλημα, o φερόμενος ως δράστης φέρεται να επικοινώνησε με τις Αρχές για να παραδοθεί. «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, στους οποίους παρέδωσε και το όπλο της δολοφονίας.

Ο 44χρονος, ο οποίος κατάγεται από την ίδια περιοχή, είχε και προσωπικές – επαγγελματικές σχέσεις με το θύμα. Μεταξύ των δύο αντρών τον τελευταίο χρόνο είχε επέλθει ρήξη, με κατοίκους της περιοχής να αναφέρουν ότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις και φιλονικίες μεταξύ τους. Μάλιστα σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, χθες φέρονται να είχαν έναν καβγά, για λόγο που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν κλείσει ραντεβού να συναντηθούν στον τόπο του εγκλήματος. Στο αυτοκίνητο του 50χρονου βρέθηκε επίσης μία καραμπίνα.

Και τα δύο όπλα θα μεταφερθούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ για κατάθεση θα κληθούν τόσο τα μέλη και των δύο οικογενειών, όσο και εκείνοι που ήταν το πρωί στο καφενείο.

Το θύμα ήταν πατέρας ενός παιδιού.

