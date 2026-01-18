Δολοφονία Αγρίνιο: «Με σημάδευε μέσα από το αυτοκίνητο και φοβήθηκα»

Ισχυρή αστυνομική δύναμη βρίσκεται στη Μακρύνεια μετά τη δολοφονία του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, καθώς οι αρχές φοβούνται το ενδεχόμενο βεντέτας. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί εξετάζουν με προσοχή τα όσα ισχυρίστηκε ο 44χρονος για το πώς έγινε το άγριο φονικό, ενώ σήμερα αναμένεται να πάει στον εισαγγελέα για να απολογηθεί. 

Έγκλημα πάθους στο Αγρίνιο: Τρεις πυροβολισμοί και φόβοι για βεντέτα

Δολοφονία Αγρίνιο: «Με σημάδευε με την καραμπίνα»

Λίγη ώρα μετά τη δολοφονία του 50χρονου, ο 44χρονος ειδοποίησε την αστυνομία και ομολόγησε το έγκλημά του. 

O δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο

O δράστης της δολοφονίας στο Αγρίνιο

«Ελάτε να με πάρετε...Παραδέχομαι ότι εγώ πυροβόλησα πρώτος. Το πρωί ήμουν στο καφενείο του χωριού, όταν μπήκε το θύμα και άκουσα που έλεγε στους υπόλοιπους ότι θα πήγαινε να κυνηγήσει ζαρκάδια και ότι μέσα στο αυτοκίνητο θα είχε και το όπλο του. Όταν έφυγε από το καφενείο, τον ακολούθησα....», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς. 

Δολοφονία Αγρίνιο: «Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός»

Σύμφωνα με τοπικά μέσα μάλιστα, στην κατάθεσή του φέρετε να υποστήριξε ότι τη στιγμή του περιστατικού: 

«Είδα το θύμα να με σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να φοβηθώ και να χτυπήσω πρώτος. Τον πρόλαβα, αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Ο 50χρονος κοινοτάρχης που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο

Ο 50χρονος κοινοτάρχης που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο

Ωστόσο οι αρχές έχουν τις αμφιβολίες τους, καθώς οι εικόνες από το σημείο του εγκλήματος δείχνουν το πορτ μπαγκάζ του οχήματος του θύματος γαζωμένο από τις σφαίρες, κάτι που δείχνει ότι δέχθηκε σφαίρες από πίσω. 

Δολοφονία Αγρίνιο: Οι αρχές εξετάζουν να πρόκειται για έγκλημα πάθους

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν κενά στην κατάθεση του δράστη. Τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι το αυτοκίνητο του 50χρονου έχει χτυπηθεί εν κινήσει και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν είχε προτάξει το κυνηγετικό του όπλο, το οποίο βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού. 

Το αυτοκίνητο του 50χρονου που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο

Το αυτοκίνητο του 50χρονου που δολοφονήθηκε στο Αγρίνιο

Το αυτοκίνητο θα μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να γίνει ενδελεχής βαλλιστική έρευνα. Από τις ριπές της καραμπίνας του δράστη έχει σπάσει το τζάμι του πορτ μπαγκάζ, ενώ υπάρχουν σημάδια από σκάγια τόσο στο πίσω, όσο και στο μπροστινό μέρος του οχήματος. 

Αιτωλοακαρνανία: Εκτέλεσαν 50χρονο με καραμπίνα - Συνελήφθη ο δράστης

Η κυνηγετική καραμπίνα του δράστη είχε φυσίγγια για αγριογούρουνα. Ελέγχεται επίσης αν όντως πήγε στο σημείο για άλλον λόγο, όπως ισχυρίστηκε και όχι γιατί κυνηγούσε το θύμα. 

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια έχουν μεταφερθεί ακόμα και τα δύο όπλα, ενώ καταθέσεις λαμβάνονται από μέλη των δύο οικογενειών και από τους ανθρώπους που ήταν χθες το πρωί στο καφενείο, όπου βρέθηκαν δράστης και θύμα. 

Δολοφονία Αγρίνιο: Φοβούνται βεντέτα – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η τοπική κοινωνία στη Μακρύνεια παραμένει από χθες σε σοκ για την άγρια δολοφονία του προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου. 

Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν φόβοι για αντίποινα. 

Οι αρχές εξετάζουν αν πίσω από το έγκλημα να υπάρχει ερωτική αντιζηλία για μια γυναίκα που οδήγησε του άλλοτε φίλους στην αιματοχυσία. 

Αυτό που αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής είναι ότι τον τελευταίο καιρό οι δύο άνδρες είχαν έντονη κόντρα, αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα βγουν όπλα. Στο παρελθόν μάλιστα είχε σημειωθεί και επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο δεν καταγγέλθηκε.

Εξετάζεται τέλος το ενδεχόμενο οι δύο άνδρες να είχαν κλείσει ραντεβού εκείνη την ημέρα, για να λύσουν τις διαφορές τους «για τα μάτια μιας γυναίκας», όπως λένε στο χωριό. 

