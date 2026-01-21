Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»

Για τη ριζική αλλαγή που έχει φέρει στον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά του ενασχόληση με τις ενεργειακές θεραπείες μίλησε ο Νίκος Μουτσινάς, καλεσμένος της Κατερίνας Καινούργιου το πρωί της Τετάρτης.

Ο παρουσιαστής και ηθοποιός παραδέχθηκε πως έχει αναγνωρίσει πια κακές του συμπεριφορές από το παρελθόν και πως τις περισσότερες φορές ήταν παραπάνω απαιτητικός από το φυσιολογικό.

Ο Νίκος Μουτσινάς πρωταγωνιστεί στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς

«Έχω αναγνωρίσει χαρακτηριστικά μου από το παρελθόν που δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον αλλά δεν καταλάβαινα. Συμπεριφερόμαστε και εξηγούμε τη συμπεριφορά μας. Εσένα μπορεί να μην σου κάνει η εξήγηση αλλά ο ίδιος το έχεις εξηγήσει. Σου κολλάει λοιπόν ένα χαρακτηριστικό σαν τσίχλα που δεν ξέρεις και γιατί δεν το κουβαλάς», είπε αρχικά ο Νίκος Μουτσινάς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Κατερίνας Καινούργιου.

«Έχω εντοπίσει συμπεριφορές μου που δεν ήταν οι αγαπημένες μου, συμπεριφορές που είχα “αγοράσει” από τους γονείς μου, κοινωνικές συμπεριφορές του στυλ “έτσι πρέπει να φέρεται κάποιος που θέλει να είναι αυτό», εξομολογήθηκε ανοιχτά.

«Πολλές φορές ακουγόταν ότι ο Νίκος είναι ίσως λίγο δύσκολος στη συνεργασία. Είχες ευθύνη σε αυτό;», τον ρώτησε η οικοδέσποινα.

«Το να είμαι απαιτητικός έχει ενδιαφέρον μέχρι ένα 35%. Πολλές φορές ήμουν 88%, με τον εαυτό μου 400%. Αν δεν καλμάρω εγώ την απαίτηση από τον εαυτό μου να είμαι τέλειος, δε θα γίνει ποτέ και στους γύρω μου. Δε θα πεθάνουμε κιόλας, δεν κάνουμε εγχείρηση, τηλεόραση κάνουμε», απάντησε ο Νίκος Μουτσινάς.

Θυμίζουμε ότι η σχέση κι η τηλεοπτική συνεργασία του Νίκου Μουτσινά και της Κατερίνας Καινούργιου μετράει πολλά χρόνια, αφού ήταν μαζί το 2009 και για τέσσερις σεζόν στην εκπομπή Δέστε τους του Alpha.

Η Κατερίνα Καινούργιου κι ο Νίκος Μουτσινάς στην παράσταση Τα Βαφίτσια το 2012 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κατά καιρούς έχουν υπάρξει παρεξηγήσεις για σχόλια που έγιναν μέσα από τις εκπομπές τους (ειδικά την περίοδο που ο Μουτσινάς παρουσίαζε το Καλό Μεσημεράκι στον ΣΚΑΪ). Ωστόσο, πάντα καταλήγουν να δηλώνουν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλον.