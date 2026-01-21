Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε

«Όλα καλά! Δόξα τω Θεώ! Δεν έχω υψηλό σάκχαρο»

21.01.26 , 11:32 Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην εκπομπή Super Κατερίνα μετά από μια μέρα απουσίας- Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από μία μέρα απουσίας από την εκπομπή της «Super Κατερίνα», η εγκυμονούσα Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σήμερα στο πλατό και μίλησε για την προγραμματισμένη εξέταση που είχε να κάνει.  

Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε/ Super Κατερίνα

Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε/ Super Κατερίνα

«Καλή σας ημέρα αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Είμαι καλά, Δόξα τω Θεώ! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για χθες. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους μου, ήσασταν εξαιρετικοί. Θα σας πω, ξέρετε τι έγινε. Είχαμε μια σημαντική εξέταση, ξέρουν οι περισσότερες εγκύουλες, κρατάει πολλές ώρες, οπότε ήμουν στο νοσοκομείο, δε βολεύουν οι ώρες, οπότε ήμουν όλη μέρα εκεί, αλλά Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά», είπε αρχικά η Katken

 

 

Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο

«Ίσως κάποιοι περιμέναν ότι θα έχω και πολύ υψηλό ζάχαρο, αλλά δεν είχα», είπε γελώντας και κοίταξε τον Πέτρο Συρίγο. 

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης

Υπενθυμίζεται ότι χθες κατά την έναρξη της εκπομπής, ο Στέφανος Κωνσταντινίδης εξήγησε πως η απουσία της παρουσιάστριας οφειλόταν σε μια προγραμματισμένη εξέταση για την ίδια και τη μπέμπα της. Πρόκειται για την εξέταση καμπύλης σακχάρου που γίνεται λίγο μετά τον 6ο μήνα της κύησης.  

Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε/ Super Κατερίνα

Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε/ Super Κατερίνα

Στη συνέχεια, η Katken απευθυνόμενη στον cameraman της αποκάλυψε ότι του έχει ζητήσει να μην της κάνει το λεγόμενο «διάβασμα», -τα πλάνα από πάνω προς τα κάτω ή το αντίθετο- γιατί έχει παχύνει λίγο και τα πόδια της φαίνονται σαν μπουκάλες. «Μου είπε εντάξει, και πάλι μου έκανε διάβασμα», εξήγησε γελώντας.

Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε/ Super Κατερίνα

Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε/ Super Κατερίνα

H παρουσιάστρια εμφανίστηκε σήμερα με μίνι πλεκτό φόρεμα σε μαύρο χρώμα και over the knee μπότες.«Είναι η πιο σέξι εμφάνιση του 2026 η σημερινή», της σχολίασε ο συνεργάτης της, Στέφανος Κωνσταντινίδης. «Αχ τι sexy, παιδί μου. Φουσκώνουμε. Λοιπόν, δεν πειράζει, όλα καλά», απάντησε η ίδια.

