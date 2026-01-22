Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα

Στην Αθήνα βρίσκεται η οικογένεια της παρουσιάστριας

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η συνέντευξή της στη Ναταλία Γερμανού και την εκπομπή "Καλύτερα δε γίνεται", τον Ιούλιο του 2025
Βραδινή έξοδο στο κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, έκανε με την αδελφή της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την αδερφή της, Κατερίνα, στο NOX/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την αδερφή της, Κατερίνα, στο NOX/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H παρουσιάστρια και η μικρότερη αδελφή της, Κατερίνα, φορώντας total black σύνολα, πόζαραν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό. 

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την αδερφή της, Κατερίνα, στο NOX/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την αδερφή της, Κατερίνα, στο NOX/ ΝDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Οι δύο αδελφές μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα μαλλιών, η μία ξανθιά και η άλλη μελαχρινή, ωστόσο μοιάζουν πολύ κι έχουν και οι δύο εντυπωσιακό χρώμα ματιών. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»

Η Κατερίνα Σπυροπούλου έχει σπουδάσει διεθνολόγος. Η οικογένεια της παρουσιάστριας ζει μόνιμα στη Ρόδο, σύμφωνα με όσα έχει πει παλαιότερα η ίδια. Αυτό το διάστημα, οι γονείς και η αδελφή της βρίσκονται στην Αθήνα, όπως μάθαμε από Instastory που έκανε η παρουσιάστρια, πριν από μια μέρα.

Η φωτογραφία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με τους γονείς και την αδελφή της/ instagram

Η φωτογραφία της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με τους γονείς και την αδελφή της/ instagram

Στη selfie ποζάρουν οι γονείς, Βασίλης και Πόπη, με τις δύο τους κόρες, Κωνσταντίνα και Κατερίνα. 

Αφορμή της επίσκεψής τους μπορεί να ήταν και το πάρτι γενεθλίων για τα τρία χρόνια από τη γέννηση του Βλάσση. Ο μεγαλύτερος γιος της παρουσιάστριας και του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2023. Ο δεύτερος, ο Μπίλυ, γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 2024.

Αινιγματική η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου για την τηλεοπτική της επιστροφή

Οι εμφανίσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με την αδελφή της

Η παρουσιάστρια είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της. Ανά διαστήματα, την έχουμε δει σε βόλτες για ψώνια και σε εξόδους με την αδελφή της, Κατερίνα. 

Σπυροπούλου: Mε leather look και μπότες Chanel σε έξοδο με τον σύζυγό της

Τον Δεκέμβριο του 2023, οι δύο αδελφές είχαν απαθανατιστεί σε βόλτα τους για ψώνια στο κέντρο της Αθήνας.

Κατερίνα Σπυροπούλου- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο κέντρο της Αθήνας, τον Δεκέμβριο του 2023/ NDP

Κατερίνα Σπυροπούλου- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο κέντρο της Αθήνας, τον Δεκέμβριο του 2023/ NDP

Τον Σεπτέμβριο του 2023, η οικογένεια της Κωνσταντίνας παραβρέθηκε, όπως ήταν φυσικό, στη βάπτιση του γιου της, Βλάσση.

Η μητέρα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, Πόπη Κατσαρά, με τη μικρότερη κόρη της, Κατερίνα/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Η μητέρα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου, Πόπη Κατσαρά, με τη μικρότερη κόρη της, Κατερίνα/ NDPP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

To καλοκαίρι του 2018, οι δύο αδελφές είχαν απαθανατιστεί σε βραδινή έξοδο σε live εμφάνιση του Στέλιου Ρόκκου στη Ρόδο.

Κατερίνα Σπυροπούλου και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε βραδινή έξοδο στη Ρόδο, το καλοκαίρι του 2018/ NDP

Κατερίνα Σπυροπούλου και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σε βραδινή έξοδο στη Ρόδο, το καλοκαίρι του 2018/ NDP
