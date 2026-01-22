Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Βραδινή έξοδος με την αδελφή της, Κατερίνα

Βραδινή έξοδο στο κέντρο NOX, όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας, έκανε με την αδελφή της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.
H παρουσιάστρια και η μικρότερη αδελφή της, Κατερίνα, φορώντας total black σύνολα, πόζαραν χαμογελαστές στον φωτογραφικό φακό.
Οι δύο αδελφές μπορεί να έχουν διαφορετικό χρώμα μαλλιών, η μία ξανθιά και η άλλη μελαχρινή, ωστόσο μοιάζουν πολύ κι έχουν και οι δύο εντυπωσιακό χρώμα ματιών.
Η Κατερίνα Σπυροπούλου έχει σπουδάσει διεθνολόγος. Η οικογένεια της παρουσιάστριας ζει μόνιμα στη Ρόδο, σύμφωνα με όσα έχει πει παλαιότερα η ίδια. Αυτό το διάστημα, οι γονείς και η αδελφή της βρίσκονται στην Αθήνα, όπως μάθαμε από Instastory που έκανε η παρουσιάστρια, πριν από μια μέρα.
Στη selfie ποζάρουν οι γονείς, Βασίλης και Πόπη, με τις δύο τους κόρες, Κωνσταντίνα και Κατερίνα.
Αφορμή της επίσκεψής τους μπορεί να ήταν και το πάρτι γενεθλίων για τα τρία χρόνια από τη γέννηση του Βλάσση. Ο μεγαλύτερος γιος της παρουσιάστριας και του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου του 2023. Ο δεύτερος, ο Μπίλυ, γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου του 2024.
Οι εμφανίσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με την αδελφή της
Η παρουσιάστρια είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της. Ανά διαστήματα, την έχουμε δει σε βόλτες για ψώνια και σε εξόδους με την αδελφή της, Κατερίνα.
Τον Δεκέμβριο του 2023, οι δύο αδελφές είχαν απαθανατιστεί σε βόλτα τους για ψώνια στο κέντρο της Αθήνας.
Τον Σεπτέμβριο του 2023, η οικογένεια της Κωνσταντίνας παραβρέθηκε, όπως ήταν φυσικό, στη βάπτιση του γιου της, Βλάσση.
To καλοκαίρι του 2018, οι δύο αδελφές είχαν απαθανατιστεί σε βραδινή έξοδο σε live εμφάνιση του Στέλιου Ρόκκου στη Ρόδο.