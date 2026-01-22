Kακοκαιρία: Γιατί «πνίγηκε» η Άνω Γλυφάδα - Ειδικός εξηγεί στο Star

Τι λέει στο Star ο καθηγητής του ΕΜΠ Κ. Λουπασάκης για τις εικόνες καταστροφής στην Άνω Γλυφάδα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Χρειάστηκαν λιγότερες από δύο ώρες έντονης βροχόπτωσης για να «πνιγεί» η Άνω Γλυφάδα και οι οδοί Μετσόβου, Ανθέων και Κυρίλλου Μεθοδίου, να γεμίσουν με τόνους λάσπης και φερτών υλικών.

O καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνος Λουπασάκης, μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, απέδωσε την έκταση της καταστροφής κυρίως σε ανθρώπινες παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής.

Ο κ. Λουπασάκης, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το ρέμα της Γλυφάδας, εξήγησε ότι, παρότι οι πυρκαγιές των προηγούμενων ετών είχαν αρνητικό αποτύπωμα, δεν αποτελούν την κύρια αιτία της πλημμύρας. Όπως ανέφερε, η περιοχή χαρακτηρίζεται από βραχώδεις σχηματισμούς και περιορισμένη δασοκάλυψη, γεγονός που σημαίνει ότι η φωτιά δεν αύξησε καθοριστικά ούτε τη ροή των υδάτων ούτε τη μεταφορά φερτών υλικών.

«Στην περιοχή τη συγκεκριμένη έχουμε βραχώδεις σχηματισμούς. Δεν υπήρχε έντονη δασοκάλυψη. Προφανώς οι φωτιές έκαναν κακό, αλλά δεν είναι οι φωτιές η αιτία η οποία αύξησε πάρα πολύ τη στερεοπαροχή ή την παροχή των υδάτων. Έχουμε ένα ξεροβράχο από τον οποίον έχουμε μεγάλες απορροές», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πλημμύρες Γλυφάδα: «Μπαζωμένα τμήματα ρεμάτων. Επιχώματα κόβουν τη ροή του ποταμού»

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το βασικό πρόβλημα ήταν η τεράστια ποσότητα στερεών υλικών που μετέφερε το νερό. Κατά την αυτοψία του διαπίστωσε ότι μεγάλα τμήματα της κοίτης των ρεμάτων έχουν μπαζωθεί, ενώ στα φερτά υλικά εντοπίστηκαν τσιμέντα, τούβλα και προϊόντα κατεδάφισης, τα οποία είχαν απορριφθεί παράνομα εκατέρωθεν των ρεμάτων.

Επίσης, σημαντικό ρόλο, σύμφωνα με τον ίδιον, έπαιξαν και τα επιχώματα που έχουν κατασκευαστεί στους δύο κλάδους του ρέματος, στις οδούς Κυρίλλου και Μεθοδίου και Μετσόβου.

«Τα επιχώματα αυτά κόβουν τη ροή του ποταμού, των ρεμάτων. Αυτά λειτούργησαν ως φράγματα, ως άτυπα φράγματα, χωρίς σωστές τεχνικές προδιαγραφές. Στην περίπτωση της οδού Μετσόβου το φράγμα αυτό, το επίχωμα το οποίο είχε κατασκευαστεί για να συνεχίσει ένας δασικός δρόμος, βλέπω ότι είχε κατασκευαστεί το 2005, κάπου μέσα στο 2005 από τις δορυφορικές εικόνες, έχει καταπέσει τελείως, έχει αστοχήσει. Οπότε αυτό προφανώς τροφοδότησε με φερτά υλικά το νερό, το οποίο κατέβαζε ο ορεινός όγκος. Ενδεχομένως να επέτεινε και την πλημμυρική παροχή, δηλαδή να μας έδωσε μεγαλύτερες ποσότητες νερού, γιατί πίσω του είχε παγιδεύσει ποσότητες νερού τις οποίες τις απελευθέρωσε απότομα», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ρέμα της Ευρυάλης, στους κλάδους οι οποίοι είναι στην Κυρίλλου και Μεθοδίου από πάνω, επεσήμανε: «Είναι δύο κλάδοι. Στον έναν απ' αυτούς διαπίστωσα ένα τεράστιο επίχωμα, το οποίο φράζει και αυτό την κοίτη του ποταμού. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτές οι κατασκευές συγκεντρώνουν νερό πίσω τους και όταν αστοχήσουν ή διαβρωθούν, διασωληνωθούν όπως λέμε, δίνουν μεγάλα πλημμυρικά κύματα».

Ο κ. Λουπασάκης υπογράμμισε ότι, αν και η κλιματική κρίση οδηγεί σε πιο έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, χωρίς αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές και τα μπαζώματα οι συνέπειες θα ήταν σαφώς ηπιότερες.

«Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από αυτούς που κατασκεύασαν αυτές τις δομές. Αλλά, παράλληλα, υπήρχαν και κάποιοι συμπολίτες μας οι οποίοι μπάζωσαν ή έριξαν τα μπάζα τους στις όχθες των ρεμάτων αυτών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή καλούμαστε να διαχειριστούμε το κληροδότημα κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις στη φύση. Θα μπορούσαμε με έργα ορεινής υδρονομίας, δηλαδή ισχυρά, μικρά, χαμηλά φραγματάκια, τα οποία θα κατασκευάζονταν στον άνω ρου του ποταμού – γιατί είμαστε αρκετά ψηλά και είναι και βραχώδες το υπόβαθρο, είναι κάτι εύκολο να κατασκευαστεί δηλαδή, δεν έχει δυσκολίες. Θα μπορούσαμε να κρατήσουμε και τα φερτά υλικά και ποσότητες του νερού αυτού, έτσι ώστε να μην είναι τόσο έντονο το πλημμυρικό κύμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ έντονο».

«Όπως γνωρίζουμε, έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε δηλαδή αλλαγή κατά τι του κλίματος. Όμως, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία προανέφερα, σίγουρα οι επιπτώσεις θα ήταν πολύ μικρότερες. Δεν θα βλέπαμε όλα αυτά που δείχνετε τώρα στα πλάνα σας», κατέληξε ο κ. Λουπασάκης.

