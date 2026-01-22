Ο ήρωας της Άνω Γλυφάδας: Έπεσε στον χείμαρρο και έσωσε δύο γυναίκες

«Όταν άρχισαν να βαράνε οι πέτρες είπα "Μη πέσεις τώρα"», είπε στο Star

Όσα είπε ο επιχειρηματίας που συμμετείχε στη διάσωση δύο γυναικών στην Άνω Γλυφάδα / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονίζει η μαρτυρία του επιχειρηματία που έγινε ο «φύλακας άγγελος» δύο γυναικών στην Άνω Γλυφάδα. Ο Αλέξανδρος Οικονομόπουλος μιλώντας στο Star, περιέγραψε δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο τη δραματική διάσωση μέσα στα ορμητικά νερά, στην Αγίας Λαύρας και Μετσόβου. Την ώρα που οι πέτρες τον χτυπούσαν με μανία, εκείνος προσπαθούσε να κρατήσει την πρώτη γυναίκα όρθια.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Γλυφάδα: Τι οδήγησε στις φονικές πλημμύρες

Το βίντεο της διάσωσης κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου. Ο Αλέξανδρος Οικονομόπουλος έγινε «ασπίδα» για μια άγνωστη γυναίκα. Ο δρόμος είχε χαθεί κάτω από το νερό και τη λάσπη. Η γυναίκα, έντρομη, κρατιόταν από ένα αυτοκίνητο. Ο Αλέξανδρος βγήκε από το ισόγειο της πολυκατοικίας του και βούτηξε στο χάος.

Γλυφάδα: Συγκλονίζει μάρτυρας για τη νεκρή - «Φαίνονταν μόνο τα πόδια της»

«Εγώ τη βρήκα να κρατιέται από ένα αυτοκίνητο. Φώναζε "Bοήθεια" και βγήκα και της είπα: "Μην έρθετε από εδώ κυρία, περάστε από την άλλη". Μου λέει: "Δεν μπορώ, θα πέσω, τα πόδια μου πονάνε"», περιέγραψε ο άνδρας στο Star. 

Κακοκαιρία Γλυφάδα: Διάσωση γυναίκας

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, ο κίνδυνος δεν ήταν μόνο το νερό, αλλά και οι μεγάλες πέτρες που χτυπούσαν τα πόδια τους σαν βλήματα. Σε μια στιγμή, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της.

«Το χειρότερο ήταν οι πέτρες. Δεν μπορούσες ούτε να περπατήσεις, πονούσες. Την έπιασα και, όπως ερχόμασταν, τη χτύπησε μια πέτρα, της πήρε τα πόδια πίσω και έπεσε. Όταν άρχισαν να με βαράνε οι πέτρες, είπα στον εαυτό μου: “Μη πέσεις τώρα”», πρόσθεσε. 

Κακοκαιρία στην ΄Άνω Γλυφάδα με πλημμύρες

Στη συνέχεια, η γυναίκα παραδόθηκε σε έναν άλλον άνδρα που την περίμενε με μια ομπρέλα. Σε κατάσταση σοκ, απομακρύνθηκε αμέσως.

Κακοκαιρία στη Γλυφάδα

 

Κακοκαιρία Γλυφάδα: Η διάσωση και δεύτερης γυναίκας στο ίδιο σημείο

Ο Αλέξανδρος, όμως, δεν επέστρεψε στο σπίτι του. Λίγο αργότερα, είδε μια δεύτερη γυναίκα να επιχειρεί να περάσει από το ίδιο σημείο.

«Της λέμε: "Έλα πιο πίσω, θα σε βοηθήσουμε". Την περάσαμε και αυτή από ένα σημείο, όπου τα νερά δεν ήταν τόσο ορμητικά», δήλωσε.

Διάσωση γυναίκας στην ΄Άνω Γλυφάδα

Περίπου 20 λεπτά μετά τη διάσωση, το σημείο εκείνο θάφτηκε κάτω από πέτρες και χώμα. Αν δεν ήταν ο Αλέξανδρος εκεί, η κατάληξη θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετική.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Back to Top