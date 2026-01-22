Γλυφάδα: Συγκλονίζει μάρτυρας για τη νεκρή - «Φαίνονταν μόνο τα πόδια της»

Τις τραγικές στιγμές που έζησε η 56χρονη γυναίκα, η οποία έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, που την είδε μπροστά στα μάτια της να παρασύρεται από τον φονικό χείμαρρο στην οδό Κυρίλου Μεθοδίου.

«Η γυναίκα βρισκόταν κάτω από το αυτοκίνητο. Το μισό της σώμα, από τον κορμό και πάνω ήτανε κάτω από το αυτοκίνητο και τα πόδια της εξείχαν έξω από το αυτοκίνητο», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Ο Γιώργος Σόμπολος βρέθηκε στο σημείο, όπου βρέθηκε νεκρή η γυναίκα, εγκλωβισμένη κάτω από αυτοκίνητο, που είχε, επίσης, παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

H 56χρονη που έχασε τη ζωή της από την κακοκαιρία στην Άνω Γλυφάδα

Όπως είπαν οι κάτοικοι, εκείνη την ώρα ο όγκος νερού ξεπερνούσε το ένα μέτρο, παρασύροντας πέτρες, ξύλα κι άλλα φερτά υλικά που εγκλώβισαν την άτυχη γυναίκα κάτω από το αυτοκίνητο.

Μάρτυρες την άκουσαν να φωνάζει «βοήθεια» κι έτσι βγήκαν στον δρόμο για να τη βοηθήσουν.

«Κατά τις 18:00 η ώρα, 18:30 που άρχισε να βρέχει πιο έντονα, βγήκε ο γιος μου να δει για τα αυτοκίνητα, να τα ασφαλίσει, να δει αν είναι όλα εντάξει γιατί φαινόταν ότι θα βρέξει αρκετά αλλά δεν φαινόταν αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή κατέβηκε στο δικό του χώρο κάτω, στο ημιυπόγειο του σπιτιού μας, που άρχισε να πλημμυρίζει και όταν το αντιλήφθηκα του φώναξα να ανέβει επάνω στους πάνω ορόφους για να μην κινδυνεύσει. Κι εκείνη τη στιγμή άκουσα τους γείτονες που καλούσαν σε βοήθεια για την γυναίκα. "Κάποιος τη γυναίκα, κάποιος τη γυναίκα", δηλαδή αυτές οι λέξεις με έχουνε στοιχειώσει. Βγήκε αμέσως ο σύζυγός μου, οι γιοι μου να βοηθήσουνε, με τους γείτονες», είπε η μάρτυρας.

Μάλιστα, όπως είπε, η γυναίκα προσπάθησε να περάσει απέναντι τον δρόμο για να πάει στο σπίτι της, επιστρέφοντας από την εργασία της.

«Πήγε να περάσει απέναντι. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι επειδή είχε αρχίσει και έβρεχε πάρα πολύ έντονα, κοιτούσαμε συνέχεια από τα παράθυρα και εμείς και όλοι οι γείτονες για να δούμε πώς θα συμπεριφερθούν τα αυτοκίνητα, γιατί είχαν αρχίσει να μετακινούνται. Απ' ό,τι μας είπε ο γείτονας δίπλα και ο σύζυγός μου την είδε να περνάει. Ανέβηκε πάνω-κάτω το πεζοδρόμιο, δύο φορές. Πέρασε από το σπίτι μας και προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο για να πάει στο δικό της το σπίτι. Γυρνούσε η γυναίκα από τη δουλειά της. Ο γείτονας μας τη ρώτησε αν θέλει βοήθεια και ότι είναι επικίνδυνο να περπατάει εκείνη τη στιγμή σε εκείνο το σημείο, αλλά εκείνη ήταν πανικοβλημένη προφανώς και δε ζήτησε ούτε βοήθεια, ούτε να μπει σε κάποιο σπίτι να προστατευτεί, ούτε του μίλησε. Ήτανε μάλλον σε κατάσταση και εκείνη σοκ», είπε.

Κακοκαιρία Γλυφάδα: Βίντεο ντοκουμέντο από τις προσπάθειες διάσωσης της γυναίκας

Παράλληλα η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» πρόβαλε κι ένα βίντεο ντοκουμέντο από τις προσπάθειες που κατέβαλλαν οι κάτοικοι στην Άνω Γλυφάδα για να σώσουν την 56χρονη γυναίκα.

Στο βίντεο φαίνεται η ορμή του νερού να είναι μεγάλη, ενώ το ύψος του νερού έφτανε σχεδόν μέχρι τη μέση. Βέβαια δεν ήταν μόνο το νερό που ερχόταν, αλλά και τα φερτά υλικά που έφερνε μαζί, όπως πέτρες, ξύλα και ό,τι άλλα αντικείμενα υπήρχαν στο δρόμο.

Δυστυχώς η γυναίκα βρήκε μαρτυρικό θάνατο και οι γείτονές της δεν κατάφεραν να τη σώσουν.