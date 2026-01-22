Νύχτα τρόμου από την κακοκαιρία: Δύο νεκροί και μεγάλες καταστροφές

Ποτάμια οι δρόμοι στα νότια προάστια – Απίστευτες εικόνες

Ελλαδα
Εφιαλτικό ήταν το πέρασμα της σφοδρής κακοκαιρίας που έπληξε χθες τη χώρα και σφυροκόπησε άγρια και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι μετεωρολόγοι είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για την επικινδυνότητα των φαινομένων. Τα σχολεία στην Αττική ήταν κλειστά και υπήρχαν συστάσεις για περιορισμό των άκοπων μετακινήσεων. Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στην Άνω Γλυφάδα κι ένας λιμενικός έπεσε πάνω στο καθήκον στο Άστρος Κυνουρίας. 

Νεκρή γυναίκα στην Άνω Γλυφάδα από την κακοκαιρία

κακοκαιρια Αττική 1

Οι βροχοπτώσεις ξεκίνησαν στην Αττική από νωρίς το πρωί, χωρίς όμως ιδιαίτερη ένταση. Το απόγευμα όμως, μετά τις 17:00, η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Η καταιγίδα ενισχύθηκε σε ένταση και διάρκεια, με τις εικόνες που διαδραματίστηκαν, ειδικά στα νότια προάστια να επιβεβαιώνουν τον μεγάλο κίνδυνο. 

Ασπρόπυργος: Ξεχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη - 112 για απομάκρυνση κατοίκων!

κακοκαιρία Αττική 2

Άνω Γλυφάδα: Τραγικός θάνατος για 56χρονη από την κακοκαιρία 

Η πιο τραγική στιγμή καταγράφηκε στην Άνω Γλυφάδα, όπου μια 56χρονη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα, το οποίο επίσης είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος

Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα κύματα και χτύπησε στα βράχια

Λίγες ώρες νωρίτερα, στο λιμάνι του Άστρους Κυνουρίας, ένας 53χρονος Λιμενικός έχασε τη ζωή του την ώρα που προσπαθούσε να ασφαλίσει σκάφος, από τη σφοδρή θαλασσοταραχή. Ένα μεγάλο κύμα τον παρέσυρε και τον έριξε στη θάλασσα, μπροστά στα μάτια των συναδέλφων του. Ο άνδρας χτύπησε, δυστυχώς, το κεφάλι του στα βράχια και άφησε την τελευταία του πνοή. 

κακοκαιρία Αττική 3

Κακοκαιρία: Δραματική διάσωση γυναίκας από πολίτες στην Άνω Γλυφάδα

Συγκλονιστικές εικόνες καταγράφηκαν στην Άνω Γλυφάδα και τη Βάρη, όπου οι δρόμοι σε ορισμένα σημεία μετατράπηκαν σε ορμητικά ποτάμια, με την έντονη βροχόπτωση να προκαλεί σοβαρά προβλήματα.

Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε από την ομάδα Forecast Weather, αποτυπώθηκαν οι αγωνιώδεις προσπάθειες πολιτών να σώσουν μία γυναίκα από τα ορμητικά νερά.

Κακοκαιρία: «Ποτάμια» οι δρόμοι στην Αττική

Η καταιγίδα που εντάθηκε από το απόγευμα της Τετάρτης είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι στο λεκανοπέδιο της Αττικής, με αποτέλεσμα αρκετά οχήματα να ακινητοποιηθούν στη μέση του δρόμου και αρκετοί οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή πυροσβεστών για να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία. 

Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές βροχές στα νότια, κεντρικά και Αιγαίο

κακοκαιρία Αττική 4

Στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και σχεδόν καλύφθηκαν από τα νερά, ενώ η Τροχαία διέκοψε την κυκλοφορία για ώρες.

Ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν στου Ρέντη, όπου οι δρόμοι γύρω από την Κεντρική Αγορά μετατράπηκαν σε χειμάρρους, με τα οχήματα να κινούνται με δυσκολία υπό την καθοδήγηση αστυνομικών.

Κακοκαιρία: Καταιγίδες και την Πέμπτη - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Επί της οδού Ανθέων, δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν από αυτοκίνητο το οποίο είχε παρασυρθεί από χείμαρρο που κατέβαινε με ορμή από τον Υμηττό. 

κακοκαιρία 5

Ένα όχημα ακινητοποιήθηκε στη μέση της οδού Ανθέων, ενώ σωροί από φερτά υλικά έφτασαν μέχρι τα φανάρια στη διασταύρωση με τη Λεωφόρο Γούναρη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού. 

Κακοκαιρία: Ζημιές Από Τους Θυελλώδεις Ανέμους

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος από πρωινές ώρες της 21/01/2026 έως σήμερα το πρωί δέχτηκε  238 κλήσεις για παροχή βοήθειας από τις οποίες προέκυψαν 11 περιπτώσεις απεγκλωβισμού. Επίσης το Κέντρο δέχθηκε 364 κλήσεις για πλημμυρικά φαινόμενα.

κακοκαιρια 6

Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Κακοκαιρία: «Βομβαρδισμός» μηνυμάτων από το 112 

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα εστάλη μήνυμα από το 112  στους κατοίκους που διαμένουν κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν προς το Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος.

 

 

«Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

 

 

Μήνυμα για απομάκρυνση των κατοίκων είχε σταλεί και σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

κακοκαιρια 7

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της Πυροσβεστικής και των συνεργείων των δήμων, αποφεύχθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες σε κατοικίες, με σακιά άμμου και εκβαθύνσεις κοίτης να περιορίζουν τη ροή των υδάτων.

