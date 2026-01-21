Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος

Νεκρός λιμενικός στο Παράλιο Άστρος, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτ, ο 51χρονος έπεσε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο των σκαφών, όμως παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα.
Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Τελικά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρου, προκειμένου να τον επαναφέρουν, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.
Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι και τα καιρικά φαινόμενα είναι ισχυρά.