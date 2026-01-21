Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος

Παρασύρθηκε από τα κύματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 20:18 Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα
21.01.26 , 20:07 Άστρος: «Ήρθε ένα μεγάλο κύμα και πέταξε τον λιμενικό στη θάλασσα»
21.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;
21.01.26 , 19:28 Ασπρόπυργος: Ξεχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη - 112 για απομάκρυνση κατοίκων!
21.01.26 , 18:54 Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025
21.01.26 , 18:52 Ποιοι θα πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ
21.01.26 , 18:52 Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος
21.01.26 , 18:24 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση της με τη ζυγαριά
21.01.26 , 18:22 Περιφέρεια Αττικής: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Πέμπτη 22/1
21.01.26 , 17:55 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις έως 30% έως τον Μάρτιο
21.01.26 , 17:44 Το 112 για την κακοκαιρία «χτύπησε» ακόμα και σε… POS για κάρτες!
21.01.26 , 17:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!
21.01.26 , 17:19 Τραμπ από Νταβός: «Θέλω να αποκτήσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»
21.01.26 , 17:10 Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!
21.01.26 , 16:55 Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Περιφέρεια Αττικής: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Πέμπτη 22/1
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Ευσταθίου)
Πρώτη Δημοσίευση: 21.01.26, 18:16
Χωρίς τις αισθήσεις του λιμενικός στο Παράλιο Άστρος / Βίντεο Ερτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νεκρός λιμενικός στο Παράλιο Άστρος, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ερτ, ο 51χρονος έπεσε στη θάλασσα στην προσπάθειά του να βοηθήσει στο δέσιμο των σκαφών, όμως παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του. Τελικά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του 

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Άστρου, προκειμένου να τον επαναφέρουν, όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα. 

Σημειώνεται ότι στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι και τα καιρικά φαινόμενα είναι ισχυρά. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ
 |
ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top