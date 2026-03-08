Αφροδίτη σε όψη με τον Κρόνο: Έντονα συναισθήματα και δοκιμασίες σε σχέσεις

Την Κυριακή η Αφροδίτη συναντά τον Κρόνο και θα έχουμε την τάση να παίρνουμε τα πράγματα πιο προσωπικά και να είμαστε υπερευαίσθητοι στις αντιδράσεις μας. Με τόση έμφαση στον πλανήτη των σχέσεων, των οικονομικών και της ομορφιάς σε περιοριστική όψη, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σαφώς οι πιο ανάλαφρες μέρες από πλευράς διάθεσης αλλά και επικαιρότητας.

Εύκολα μπορεί να νιώθουμε αποκομμένοι από τους αγαπημένους μας και τους φίλους, πιο εκνευρισμένοι με ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Ας προσπαθήσουμε όλοι για λίγη περισσότερη ενσυναίσθηση κι ας μην αφήσουμε τις αρνητικές σκέψεις να μας απογοητεύουν περισσότερο.

Η όψη Αφροδίτης-Κρόνου φημίζεται και για τις πολύ δύσκολες ειδήσεις στον κόσμο της οικονομίας. Η Σελήνη σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα παραμείνει στον Σκορπιό, δίνοντας έμφαση στο συναίσθημα μας αλλά ίσως και μια πιο βαριά διάθεση ή μεγαλύτερη ανησυχία για την πορεία των οικονομικών.

