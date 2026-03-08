Βρέθηκε ρωσική τεχνολογία στο drone που έπληξε τη βρετανική βάση στην Κύπρο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία AP
Σε επιφυλακή οι δυνάμεις στη Μεγαλόνησο / Απόσπασμα από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (8/3/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το drone που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό, συγκεκριμένα το σύστημα πλοήγησης Kometa-B.
  • Η ανακάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη χρήσης ρωσικού εξοπλισμού στη σύγκρουση στο Ιράν, ενισχύοντας τις ανησυχίες για την παρουσία της Μόσχας στη Μέση Ανατολή.
  • Η Ρωσία φέρεται να παρέχει πληροφορίες στο Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
  • Η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου προήλθε από τον Λίβανο, πιθανώς από ομάδα που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.
  • Ο Ρώσος πρεσβευτής στο Ηνωμένο Βασίλειο δήλωσε ότι η Ρωσία υποστηρίζει το Ιράν στον πόλεμο.

Το drone που έπληξε τη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο την προηγούμενη Κυριακή ήταν εξοπλισμένο με ρωσικό στρατιωτικό υλικό. Αυτό αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Sunday Times.

Πώς αντιδρά η Κύπρος στις απειλές του Ιράν και στα drones

Όπως σημειώνεται, το drone περιείχε το ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, που για πρώτη φορά εντοπίστηκε τον Δεκέμβριο από την ουκρανική αεράμυνα. Τα ανακτημένα εξαρτήματα του ήδη βρίσκονται στην Βρετανία για περαιτέρω έρευνα.

Αναλυτές επισημαίνουν πως η αποκάλυψη αυτή είναι η πρώτη απόδειξη ότι ρωσικός στρατιωτικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται στη σύγκρουση στο Ιράν, γεγονός που εγείρει ανησυχίες για την αυξανόμενη παρουσία της Μόσχας στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής.

Η είδηση αυτή έρχεται σε συνέχεια αναφορών ότι η Ρωσία διαβιβάζει πληροφορίες στο Ιράν για να το βοηθήσει να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών των αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών, τονίζει η εφημερίδα Sunday Times.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Τουρκία στέλνει F-16 στα κατεχόμενα

Ο Αντρέι Κέλιν, πρεσβευτής της Ρωσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε χθες ότι η χώρα του «δεν είναι ουδέτερη» στον πόλεμο, προσθέτοντας ότι η θέση της Μόσχας είναι «υποστηρικτική προς το Ιράν».

Με τη σειρά του ο Σερ Ρίτσαρντ Νάιτον, επικεφαλής των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων τόνισε πως «δεν έχει καμία αμφιβολία» ότι η Ρωσία παρέχει πληροφορίες στο Ιράν. «Αυτός είναι ένας άξονας που πρέπει να επισημάνουμε. Η συνεργασία μεταξύ Ιράν και Ρωσίας καθιστά τις δυνάμεις τους πιο ικανές και πιο επικίνδυνες και γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι», τόνισε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η επίθεση στην βάση του Ακρωτηρίου ξεκίνησε από τον Λίβανο από μια «μια ομάδα που συνδέεται με το Ιράν» όπως είπε. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Χεζμπολάχ, προσθέτουν οι Βρετανοί αναλυτές.

ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΠΟΛΕΜΟΣ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΡΑΝ
 |
DRONES
