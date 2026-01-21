Ασπρόπυργος: Ξεχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη - 112 για απομάκρυνση κατοίκων!

Να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα του Ασπρόπυργου, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος του Αγίου Ιωάννη, ζήτησε η Πολιτική Προστασία πριν από λίγο με μήνυμα του 112!

Συγκεκριμένα στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Υπενθυμίζεται ότι το ρέμα Αγίου Ιωάννου είναι ένα από τα «προβληματικά» σημεία της Αττικής σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση, με αποτέλεσμα κάτοικοι και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις της περιοχής να ζουν με την αγωνία της υπερχείλισης.