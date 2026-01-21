Ασπρόπυργος: Ξεχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη - 112 για απομάκρυνση κατοίκων!

Για όσους βρίσκονται στην περιοχή Γκορύτσα

Ελλαδα
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση/Σ. Δημητρόπουλος
πλημμύρα Ασπρόπυργος
Να απομακρυνθούν οι κάτοικοι της περιοχής Γκορύτσα του Ασπρόπυργου, λόγω της υπερχείλισης του ρέματος του Αγίου Ιωάννη,  ζήτησε η Πολιτική Προστασία πριν από λίγο με μήνυμα του 112

Απίστευτο κι όμως, ελληνικό! Ρέματα περνούν από τα θεμέλια πολυκατοικιών

Συγκεκριμένα στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,  απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος  Αγίου Ιωάννου. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Κακοκαιρία Byron: Κίνδυνος υπερχείλισης του Σαρανταπόταμου - Μήνυμα του 112
 

Υπενθυμίζεται ότι το ρέμα Αγίου Ιωάννου είναι ένα από τα «προβληματικά» σημεία της Αττικής σε κάθε ισχυρή βροχόπτωση, με αποτέλεσμα  κάτοικοι και εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις της περιοχής να ζουν με την αγωνία της υπερχείλισης.    

Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

