Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα

Εικόνες χάους στους πλημμυρισμένους δρόμους της Αττικής / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Η κακοκαιρία «σαρώνει» την Αττική, με ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν το λεκανοπέδιο. Οι βροχοπτώσεις που είναι ιδιαίτερα δυνατές έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων. Τροποποιήσεις σε Τραμ και Ηλεκτρικό.

Λίγο μετά τις 17:00 τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο της Αττικής εντάθηκαν, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον Ιλισσό, όπου καταγράφεται υπερχείλιση, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Επίσης έχουν «φουσκώσει» Κηφισός, Ποδονίφτης και Πικροδάφνη.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές όπως το Μοσχάτο, το Κουκάκι, ο Άγιος Δημήτριος, ο Ασπρόπυργος και η Καλλιθέα, με κατοίκους και οδηγούς να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις τους.

Στιγμιότυπα από την κακοκαιρία στην Αθήνα / Φωτογραφίες Intime (Λιάκος Γιάννης)

Κακοκαιρία Αττική: Πού είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω συσσώρευσης υδάτων διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

Στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

Στην οδό Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

Στην συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας στο Κερατσίνι

Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα

Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος πεζικού στην περιοχή του Πειραιά

Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην Νέα Μάκρη

Κακοκαιρία Αττική: Tροποποιήσεις στα δρομολόγια Τραμ και Ηλεκτρικού

Από την κακοκαιρία έχουν επηρεαστεί και τα δρομολόγια των ΜΜΜ, λόγω εισροής υδάτων σε σταθμούς.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, είναι σε ισχύ οι εξής τροποιήσεις στα δρομολόγια του Τραμ και του Ηλεκτρικού:

η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Κακοκαιρία Αττική: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας και 25 κλήσεις για κοπές δέντρων.