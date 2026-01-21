Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα

Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - Έκλεισαν σταθμοί σε ΗΣΑΠ και Τραμ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.01.26 , 20:18 Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα
21.01.26 , 20:07 Άστρος: «Ήρθε ένα μεγάλο κύμα και πέταξε τον λιμενικό στη θάλασσα»
21.01.26 , 19:44 Τροχός της Τύχης: Εύκολα τα «Συνώνυμα» για τον Αλέξανδρο - Εσύ θα τα βρεις;
21.01.26 , 19:28 Ασπρόπυργος: Ξεχείλισε το ρέμα Αγίου Ιωάννη - 112 για απομάκρυνση κατοίκων!
21.01.26 , 18:54 Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025
21.01.26 , 18:52 Ποιοι θα πληρώσουν διπλό ΕΝΦΙΑ
21.01.26 , 18:52 Άστρος: Νεκρός λιμενικός που έπεσε στη θάλασσα ενώ έδενε σκάφος
21.01.26 , 18:24 Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Αποκάλυψε ποια είναι η σχέση της με τη ζυγαριά
21.01.26 , 18:22 Περιφέρεια Αττικής: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Πέμπτη 22/1
21.01.26 , 17:55 Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: Αυξήσεις έως 30% έως τον Μάρτιο
21.01.26 , 17:44 Το 112 για την κακοκαιρία «χτύπησε» ακόμα και σε… POS για κάρτες!
21.01.26 , 17:28 Πέτρος Κωστόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση για τη γιορτή του γιου του, Μάξιμου!
21.01.26 , 17:19 Τραμπ από Νταβός: «Θέλω να αποκτήσω τη Γροιλανδία. Αχάριστοι οι Δανοί»
21.01.26 , 17:10 Ξαφνιάστηκαν στη Βουλή από το μήνυμα του 112 για την κακοκαιρία!
21.01.26 , 16:55 Καινούργιου σε Μουτσινά: «Ακουγόταν ότι είσαι δύσκολος στη συνεργασία»
Καινούργιου: Eπέστρεψε στην εκπομπή - Τι είπε για την εξέταση που έκανε
Νέστορας: «Πήγα στο διασημότερο εστιατόριο της Ιαπωνίας λόγω MasterChef»
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Άση Μπήλιου: Ήλιος & Ερμής στον Υδροχόο: Πώς επηρεάζουν τα 12 ζώδια;
To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου
Περιφέρεια Αττικής: Κανονικά τα μαθήματα στα σχολεία αύριο Πέμπτη 22/1
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Η κακοκαιρία «σφυροκοπά» την Αττική: Δρόμοι ποτάμια & βυθισμένα οχήματα
Κόικας- Μαυρομάτη: Ο έρωτας δεν κρύβεται - Πιασμένοι χέρι χέρι στο κέντρο
Η 14χρονη Μαρία από τον Βόλο κατέκτησε την κορυφή του Κιλιμάντζαρο!
Περισσότερα

VIDEOS

Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 21.01.26, 18:50
Εικόνες χάους στους πλημμυρισμένους δρόμους της Αττικής / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η κακοκαιρία «σαρώνει» την Αττική, με ισχυρές καταιγίδες να πλήττουν το λεκανοπέδιο. Οι βροχοπτώσεις που είναι ιδιαίτερα δυνατές έχουν προκαλέσει προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα να γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων. Τροποποιήσεις σε Τραμ και Ηλεκτρικό. 

Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα στην Αττική έως το απόγευμα -Σε ποιες περιοχές

Λίγο μετά τις 17:00 τα φαινόμενα στο λεκανοπέδιο της Αττικής εντάθηκαν, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές σημειώνονται πλημμυρικά φαινόμενα.

Πλημμύρες Αττική

Πλημμύρες στην Αττική από την Κακοκαιρία

Κακοκαιρία Αττική: Βυθισμένα στη λάσπη αυτοκίνητα

Σφοδρή κακοκαιρία στην Αττική

Κακοκαιρία Αττική: Eικόνες χάους στους δρόμους

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στον Ιλισσό, όπου καταγράφεται υπερχείλιση, με τις Αρχές να παρακολουθούν στενά το φαινόμενο, το οποίο χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα επικίνδυνο. Επίσης έχουν «φουσκώσει» Κηφισός, Ποδονίφτης και Πικροδάφνη.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε περιοχές όπως το Μοσχάτο, το Κουκάκι, ο Άγιος Δημήτριος, ο Ασπρόπυργος και η Καλλιθέα, με κατοίκους και οδηγούς να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις τους.

Καταιγίδα Αθήνα

Στιγμιότυπα από την κακοκαιρία στην Αθήνα / Φωτογραφίες Intime (Λιάκος Γιάννης)

Κακοκαιρία Αττική

Βροχόπτωση στην Αττική

Δρόμοι ποτάμια στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα στην Αττική

Κακοκαιρία Αττική: Πού είναι σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω συσσώρευσης υδάτων διενεργείται εκτροπή της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

  • Στην οδό Πειραιώς, από το ύψος της οδού Κύπρου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στην περιοχή του Μοσχάτου

  • Στην οδό Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της ακτής Μουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά
  • Στην συμβολή των λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Δημοκρατίας στο Κερατσίνι
  • Στην οδό Ήμερου Πεύκου, θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα
  • Στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος πεζικού στην περιοχή του Πειραιά
  • Στην οδό Ειρήνης από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής στην Νέα Μάκρη

Κακοκαιρία Αττική: Tροποποιήσεις στα δρομολόγια Τραμ και Ηλεκτρικού

Από την κακοκαιρία έχουν επηρεαστεί και τα δρομολόγια των ΜΜΜ, λόγω εισροής υδάτων σε σταθμούς. 

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, είναι σε ισχύ οι εξής τροποιήσεις στα δρομολόγια του Τραμ και του Ηλεκτρικού:

  • η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς – Φάληρο – Πειραιάς και Ταύρος – Κηφισιά – Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου – Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.
  • στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο – ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.

Κακοκαιρία Αττική: Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί την τελευταία ώρα 50 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων σε Κερατσίνι, Πέραμα, Σαλαμίνα, Πειραιά, Άλιμο, δυτικά προάστια, Δυτική Αττική αλλά και στο Κέντρο της Αθήνας και 25 κλήσεις για κοπές δέντρων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top