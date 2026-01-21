Κακοκαιρία: Έντονα φαινόμενα στην Αττική έως το απόγευμα -Σε ποιες περιοχές

Μπροστά φαίνεται πως είναι τα πιο δύσκολα από πλευράς βροχοπτώσεων στην Αττική, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, αφού τα φαινόμενα θα είναι έντονα έως το απόγευμα.

Όπως εξήγησε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, έως το μεσημέρι καταγράφηκαν 25 με 40 χιλιοστά βροχής, ποσότητες που κινούνται εντός των προβλέψεων, χωρίς ωστόσο να έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Θετικό στοιχείο, όπως επεσήμανε, αποτελεί το γεγονός ότι οι βροχές κατανέμονται χρονικά, με αποτέλεσμα να είναι κατά κύριο λόγο «ποτιστικές» και όχι ιδιαίτερα ραγδαίες. Ωστόσο, στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αττικής τα φαινόμενα αρχίζουν να οργανώνονται και αναμένεται να ενταθούν σταδιακά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι μεγαλύτερες εντάσεις βροχής αναμένονται από τις μεσημβρινές ώρες έως περίπου τις 6–7 το απόγευμα, χωρίς όμως να κυριαρχούν γενικευμένες καταιγίδες. Δεν αποκλείονται πάντως μεμονωμένα καταιγιδοφόρα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά της Αττικής, στην περιοχή των Μεγάρων και στον Σαρωνικό.

Το κύμα κακοκαιρίας, που έχει ήδη δώσει έως και 90 χιλιοστά βροχής στην Πελοπόννησο, θα κινηθεί στη συνέχεια προς την Εύβοια και το Ανατολικό και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, θα παραμείνουν ισχυροί έως πολύ ισχυροί, φτάνοντας τα 8 με 9 μποφόρ μέχρι το βράδυ, ενώ τοπικά, στη θαλάσσια περιοχή του Καστελόριζου, αγγίζουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Από το πρωί της επόμενης ημέρας αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και βελτίωση του καιρού.

Κακοκαιρία: Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε σήμερα παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικά έντονες χιονοπτώσεις και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γγ Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Τετάρτη 21/1 προβλέπονται:

ιδιαίτερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία)

την ανατολική Στερεά

την Εύβοια

την Αττική

την ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες

από το βράδυ μέχρι και αύριο Πέμπτη το μεσημέρι:

στα νησιά του Βόρειου και ανατολικού Αιγαίου

τα Δωδεκάνησα

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και θα είναι ιδιαίτερα πυκνές και σε χαμηλά υψόμετρα:

τη δυτική Θεσσαλία

τη δυτική Μακεδονία (κυρίως Τρίκαλα, Καρδίτσα και Ευρυτανία)

Θυελλώδεις άνεμοι 8 με 9 μποφόρ, θα πνέουν κατά τόπους, μέχρι το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο, και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Κακοκαιρία: Ποιες περιοχές βρίσκονται σε RED CODE

Σε κατάσταση κινητοποίησης (RED CODE) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας από σήμερα Τετάρτη έως και αύριο Πέμπτη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ), που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Σε αυτό το πλαίσιο, Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π) ενώ συνιστάται ο περιορισμός των μετακινήσεων, στις απολύτως απαραίτητες, στις περιοχές αυτές.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη από χτες σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Θεσσαλίας και Δυτικής Μακεδονίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση αυτών των συνεπειών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν στο όχημά τους κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα.