Άρχισαν τα προβλήματα λόγω κακοκαιρίας: Ανησυχία για το ρέμα Πικροδάφνης

Στη «δίνη» της κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, με τα φαινόμενα να είναι έντονα σε όλη την επικράτεια. Έντονες βροχοπτώσεις, χιόνια παντού, κρύο και θυελλώδεις άνεμοι συνθέτουν το σκηνικό του καιρού που θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 22/1 το πρωί τουλάχιστον.

Το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ που εκδόθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης κάνει λόγο για καταιγίδες, χιονοπτώσεις και έως 9 μποφόρ που θα διαρκέσουν μέχρι αύριο το μεσημέρι. Σημειώνεται πως μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Κακοκαιρία: Ανησυχία για το ρέμα της Πικροδάφνης

Στον Άγιο Δημήτριο, κλιμάκια του δήμου έχουν σπεύσει στο ρέμα της Πικροδάφνης, το οποίο είχε υποστεί καθίζηση τις προηγούμενες μέρες.

Οι βροχές είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν τρύπα 5 μέτρων στο ρέμα και δίπλα από τις πολυκατοικίες με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Κακοκαιρία: «Φούσκωσε» ο Ιλισσός ποταμός

Η στάθμη του Ιλισσού έχει ανέβει, με τους ειδικούς να παρουσιάζονται ανήσυχοι για το φαινόμενο. Οι κάτοικοι στις περιοχές κοντά στο ποτάμι είναι σε επαγρύπνηση.

Υπάρχει φόβος για υπερχείλιση του Ιλισσού στην Καλλιθέα και για τον λόγο αυτό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής επιβλέπει την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Κακοκαιρία - Τσατραφύλλιας: «Η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 – 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες»

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, η κακοκαιρία θα φέρει στην Αττική 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πως η Αττική θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες

Αναλυτικά, η ανάρτηση:

«Η Αττική θα δεχτεί μεγάλη ποσότητα νερού, ωστόσο κανένας μετεωρολόγος δεν μπορεί να γνωρίζει πώς θα το “υποδεχτεί” η πόλη.»

Καλημέρα!

Επιμένουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για μεγάλη ποσότητα βροχής το επόμενο εξάωρο στην Αττική.

Τρία μεγάλα προγνωστικά κέντρα δίνουν σήμα για 35 μέχρι 80 τόνους νερό ανά στρέμμα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η περιφέρεια θα δεχτεί το νερό 30 μέχρι 60 ημερών μέσα σε λίγες ώρες».

Κακοκαιρία: Δύσκολες οι μετακινήσεις στην ορεινή Ναυπακτία

Με τη χιονόπτωση να είναι πολύ έντονη, η ορεινή Ναυπακτία έχει ντυθεί ήδη στα «λευκά». Ωστόσο, κλιμάκια της Περιφέρειας κάνουν ό,τι μπορούν με σκοπό να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο και να μην υπάρξουν προβλήματα.

Κακοκαιρία: Πλήττει και την Πάτρα - Ακυρώθηκαν δρομολόγια τρένων

Ακυρώθηκαν δρομολόγια των τρένων της Hellenic Train.

Σε ανακοίνωση της η εταιρεία αναφέρει πως λόγω πτώσης δέντρων, ακυρώνονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 11300, 11301, 11302 στη γραμμή Πάτρα - Άγιος Ανδρέας-Ρίο και 11350,11351,11352 ,11353 στη γραμμή Άγιος Ανδρέας - Καμίνια - Άγιος Ανδρέας.

Οι επιβάτες θα εξυπηρετηθούν από λεωφορεία της εταιρείας.

Ακυρώσεις δρομολογίων και στην γραμμή Καλάβρυτα – Διακοπτό – Καλάβρυτα, λόγω της κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία: Χιόνισε απ' άκρη σ' άκρη της χώρας

Νάουσα Ημαθίας

Καρπενήσι

Τρίκαλα Κορινθίας

Κοζάνη

Καρδίτσα

Κιλκίς

Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα

Φλώρινα

Κακοκαιρία: Το επικαιροποιήμενο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, που εκδόθηκε την Τρίτη 20-01-26 11:30 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Κακοκαιρία στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις σήμερα Τετάρτη στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους πολύ θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) σήμερα Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά (κυρίως σε Βοιωτία και Φθιώτιδα) και στην Εύβοια σήμερα Τετάρτη μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική σήμερα Τετάρτη μέχρι νωρίς το βράδυ

δ. στην ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες σήμερα Τετάρτη το απόγευμα

ε. στις Κυκλάδες σήμερα Τετάρτη από το απόγευμα μέχρι αργά το βράδυ

στ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

ζ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο μέχρι σήμερα το απόγευμα, στην Αττική, τη Βοιωτία και την Εύβοια μέχρι το βράδυ, στις Σποράδες πρόσκαιρα το απόγευμα και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τη νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά της Αχαΐας και της Κορινθίας

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία, στα ορεινά – ημιορεινά μέχρι το βράδυ και κατά τόπους και σε πεδινές περιοχές μέχρι το απόγευμα

δ. στη δυτική Μακεδονία και την κεντρική Μακεδονία μέχρι το βράδυ

ε. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας το απόγευμα – βράδυ

στ. στα ορεινά της Θράκης τη νύχτα

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μέχρι το απόγευμα στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας και τη νύχτα στα ορεινά της Θράκης.

Γ. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο Αιγαίο (περιοχή Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)