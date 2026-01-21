Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Αττική - «Περιορίστε τις μετακινήσεις σας»

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους της Αττικής καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην περιοχή από σήμερα το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στην Περιφέρεια Αττικής από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Κακοκαιρία: Ποιες θα είναι οι πιο επικίνδυνες ώρες στην Αττική

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του windy, η κακοκαιρία που ξεκινά από τη νότια Πελοπόννησο κινείται ανατολικά και αναμένεται να επηρεάσει έντονα την Αττική. Η πιο δύσκολη χρονικά περίοδος εκτιμάται γύρω στις 2 το μεσημέρι, όταν προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες στο λεκανοπέδιο. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως περίπου τις 5 το απόγευμα, ενώ σταδιακά θα εξασθενήσουν αργά το βράδυ. Στη συνέχεια, η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί προς τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Την Πέμπτη, τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με σταδιακή βελτίωση αργότερα.

H στάθμη του νερού στον Ιλισσό ανέβηκε λόγω της βροχής, όπως είπαν κάτοικοι της Καλλιθέας, παρακολουθώντας με ανησυχία από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους φερτά υλικά να παρασύρονται. Σε επιφυλακή τέθηκαν μηχανήματα έργου των δήμων Ταύρου, Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Χιόνια στη βόρεια Ελλάδα - Στα «λευκά» ο Χορτιάτης

Τις τελευταίες ώρες η Βόρεια Ελλάδα καλύπτεται από πυκνές χιονοπτώσεις, με θερμοκρασίες να πέφτουν σημαντικά και πολλές περιοχές να ντύνονται στα λευκά. Στη Θεσσαλονίκη, ο ορεινός όγκος του Χορτιάτη έχει ήδη «στρωθεί» με χιόνι από το ξημέρωμα, ενώ στα ορεινά τμήματα της περιφέρειας οι νιφάδες έχουν καλύψει το οδικό δίκτυο και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει στο κλείσιμο δρόμων, όπως η σύνδεση Χορτιάτη – Αγίου Βασιλείου. Τα σχολεία σε ορισμένες δημοτικές ενότητες, όπως στη Μυγδονία και τον Λαγκαδά, παραμένουν κλειστά λόγω των καιρικών συνθηκών.

Παράλληλα, η Δυτική Μακεδονία έχει καλυφθεί από χιόνι και παγετό, όπου σε αρκετά σημεία απαιτούνται αντιολισθητικές αλυσίδες ή χειμερινά ελαστικά για την ασφαλή οδήγηση – ειδικά σε ορεινά τμήματα του οδικού δικτύου.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι δήμοι βρίσκονται σε ετοιμότητα με εκχιονιστικά μηχανήματα και παροχή οδηγών συμβουλών προς τους πολίτες, ενώ στους κατοίκους έχουν σταλεί και ενημερωτικά μηνύματα για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και τη χρήση εξοπλισμού όπου απαιτείται.

Χιόνι πέφτει και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως -για παράδειγμα- σε Φλώρινα, Πτολεμαΐδα, Νάουσα, Βέροια, σε χωριά της Πέλλας.

Καθυστερεί η άφιξη Μητσοτάκη στο Νταβός λόγω κακοκαιρίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης καθυστερεί την αναχώρησή του για το Νταβός, όπου θα συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, λόγω επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων στην Ελλάδα. Η απόφαση πάρθηκε για να παρακολουθηθεί καλύτερα η εξέλιξη της κακοκαιρίας και να διασφαλιστεί η ομαλή διαχείρισή της, αφού έχουν σταλεί προειδοποιητικά μηνύματα του 112 στους κατοίκους της Αττικής να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

Στο περιθώριο της ίδιας συγκυρίας, η άφιξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός καθυστέρησε επίσης αρκετές ώρες εξαιτίας τεχνικού προβλήματος με το αρχικό του αεροσκάφος, που επέστρεψε στην Ουάσιγκτον και τελικά πέταξε με άλλο αεροπλάνο.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας σήμερα Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:

Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,

Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Τετάρτη

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα

στ. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.